Trung Nguyên Legend tiếp quản 6 mặt bằng đẹp nhất tại TP.HCM từ tay chuỗi cafe Thái Lan, khai trương ngay trong tháng 12

10-12-2025 - 15:20 PM | Doanh nghiệp

Sau khi chuỗi cà phê Amazon (Thái Lan) rút lui khỏi thị trường Việt Nam vào ngày 18/11/2025, Trung Nguyên Legend lập tức “nhập cuộc” bằng việc thâu tóm loạt mặt bằng vàng mà đối thủ để lại tại TP.HCM. Chỉ trong thời gian ngắn, 6 địa điểm tọa lạc trên những tuyến phố sôi động nhất đã được thay thế bảng hiệu, thi công cải tạo thần tốc và xếp lịch khai trương liên tiếp từ cuối tháng 12/2025 sang đầu năm 2026.

Theo thông tin từ Trung Nguyên Legend, 6 mặt bằng tại TP.HCM từng thuộc Café Amazon gồm Phạm Ngọc Thạch, Cộng Hòa, Đinh Tiên Hoàng, Sư Vạn Hạnh, Nguyễn Tri Phương và Nguyễn Kiệm đã được tập đoàn tiếp nhận.

Trong đó 2 mặt bằng nằm ở đường Phạm Ngọc Thạch và Nguyễn Kiệm sẽ được phát triển theo mô hình Cà phê Thế giới Trung Nguyên Legend, dự kiến khai trương vào tháng 1/2026. 4 mặt bằng còn lại được chuyển đổi sang mô hình Trung Nguyên E-Coffee; có điểm đã mở bán từ giữa tháng 11 và sẽ khai trương đồng loạt vào ngày 24/12/2025.

Trong 4 địa điểm đắc địa được lựa chọn ưu tiên cho mô hình Trung Nguyên E-Coffee, song song với chiến lược phát triển nhượng quyền, Tập đoàn còn định hướng xây dựng các “thế giới cà phê thu nhỏ” theo hướng chuyên gia, chuyên biệt, đáp ứng nhu cầu thưởng thức cà phê chuẩn mực, chất lượng cao cho nhiều nhóm khách hàng.

Đây cũng được xem là những cửa hàng mẫu, đóng vai trò đối chứng cho hệ thống đối tác nhượng quyền, nhằm hiện thực hóa mục tiêu 3.000 cửa hàng Trung Nguyên E-Coffee trên toàn quốc.

Việc tiếp quản toàn bộ các mặt bằng đẹp của Café Amazon cùng chuỗi hoạt động khai trương dồn dập tại những “điểm nóng” gần đây cho thấy Trung Nguyên Legend đang tăng tốc mở rộng độ phủ và củng cố sự hiện diện tại các khu vực trung tâm, đô thị lớn.

Không chỉ tập trung trong nước, Trung Nguyên Legend còn đẩy mạnh chiến lược vươn ra thị trường toàn cầu. Hiện hệ thống của doanh nghiệp đã vượt mốc 1.000 quán tại Việt Nam, Trung Quốc và Mỹ.

Tại thị trường nội địa, Trung Nguyên Legend liên tục mở mới trên khắp các tỉnh, thành, ưu tiên các vị trí trung tâm, đắc địa. Nhiều không gian mang tính biểu tượng đã xuất hiện trên các trục đường quan trọng của TP.HCM như: Cà phê Thế giới Trung Nguyên Legend tại 7 Nguyễn Văn Chiêm, 12 Alexandre de Rhodes, 80 Nguyễn Du, 164 Pasteur, 80 Đồng Khởi, 249A Hoàng Văn Thụ, cùng các vị trí tại nhà ga T1, T3 sân bay Tân Sơn Nhất.

Tại Trung Quốc, thương hiệu hiện có gần 30 quán đặt tại những khu vực sầm uất của các thành phố lớn như Thượng Hải, Sơn Đông, Giang Tô, Chiết Giang, Phúc Kiến, Quảng Tây… Trong khi đó, tại Mỹ, Trung Nguyên Legend đã hiện diện với 9 không gian tại các đô thị lớn như San Jose, Los Angeles, Long Beach, Carrollton, Portland, Houston, Philadelphia theo đủ 3 mô hình kinh doanh.

Trong thời gian tới, Tập đoàn dự kiến tiếp tục tăng tốc kế hoạch mở các không gian Cà phê Thế giới Trung Nguyên Legend và Trung Nguyên E-Coffee đầu tiên tại Melbourne (bang Victoria, Úc) – một trong những thị trường cà phê khó tính nhất thế giới, đồng thời mở rộng sang Canada – quốc gia có mức tiêu thụ cà phê cao cùng thị hiếu đa dạng.

Song song đó, Trung Nguyên Legend đặt mục tiêu gia tăng hiện diện mạnh mẽ tại Việt Nam và quốc tế, hướng tới 130 quán tại Trung Quốc, 100 quán tại Mỹ, đồng thời mở rộng sang Nhật Bản, Hàn Quốc, Dubai, Pháp cùng nhiều quốc gia tại Đông Nam Á, châu Á và châu Âu.

Hệ thống quán Trung Nguyên Legend liên tục phát triển, khẳng định vị thế hàng đầu

Phụng Tiên

