Liên tiếp khai trương, chuỗi cà phê Trung Nguyên của ông Đặng Lê Nguyên Vũ hiện có bao nhiêu cửa hàng tại Mỹ?

17-08-2025 - 12:50 PM | Doanh nghiệp

Thương hiệu Trung Nguyên của ông Đặng Lê Nguyên Vũ vừa nâng số cửa hàng tại trường Mỹ lên con số 8, chủ yếu tập trung tại bờ Tây nước Mỹ.

Liên tiếp khai trương, chuỗi cà phê Trung Nguyên của ông Đặng Lê Nguyên Vũ hiện có bao nhiêu cửa hàng tại Mỹ?- Ảnh 1.

Tháng 8/2025, Trung Nguyên Legend tiếp tục mở rộng sự hiện diện tại Mỹ với hai cửa hàng mới là Thế giới cà phê Trung Nguyên Legend tại Portland (bang Oregon) và Trung Nguyên E-Coffee tại Houston (bang Texas). Với hai địa điểm này, số cửa hàng nhượng quyền của thương hiệu Việt tại thị trường Mỹ đã nâng lên con số 8.

Portland được coi là một trong những "thủ phủ cà phê" của Mỹ, tập trung nhiều chuỗi cà phê đặc sản và khách hàng sành điệu. Việc lựa chọn đặt cửa hàng tại đây cho thấy Trung Nguyên Legend muốn định vị thương hiệu ở phân khúc trải nghiệm cà phê toàn diện - kết hợp không gian thưởng lãm, sản phẩm robusta và arabica từ nhiều vùng nguyên liệu quốc tế, cùng văn hóa cà phê mang dấu ấn Việt Nam. Trong khi đó, cửa hàng Trung Nguyên E-Coffee tại Houston lại nhắm tới khu vực đông dân cư, sôi động về giao thương, nơi tập trung nhiều cộng đồng và hoạt động ẩm thực quốc tế.

Không chỉ tại Mỹ, Trung Nguyên Legend cũng đang đồng thời đẩy mạnh mở rộng cửa hàng ở Việt Nam. Ngày 8/8/2025, hãng vừa khai trương thêm một Thế giới cà phê Trung Nguyên Legend tại Nhà ga T3 sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Đây là không gian Thế giới cà phê Trung Nguyên Legend thứ 2 hiện diện tại sân bay quốc tế Tân Sơn NhấtTheo thông tin từ website Trung Nguyên Legend, trong 6 tháng cuối năm 2025, thương hiệu dự kiến mở mới hàng trăm quán cà phê tại Việt Nam và gần 15 quán ở nước ngoài, tập trung vào các vị trí đắc địa tại các thành phố lớn và điểm du lịch tại mỗi quốc gia.

Theo kế hoạch, tập đoàn sẽ mở 100 quán cà phê tại Mỹ, 1.000 quán tại Trung Quốc, và mở rộng mô hình sang Úc, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc, Dubai, Pháp, Đông Nam Á, Châu Á và Châu Âu.

Hệ thống của hãng hiện đang vận hành song song hai mô hình: Thế giới cà phê Trung Nguyên Legend - tập trung vào trải nghiệm văn hóa, và Trung Nguyên E-Coffee - hướng đến nhu cầu tiêu dùng phổ biến, dễ nhân rộng qua hình thức nhượng quyền.


Theo Thuý Hạnh

An ninh tiền tệ

