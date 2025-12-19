Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bất ngờ: FLC của cựu Chủ tịch Trịnh Văn Quyết đăng ký sản xuất pin mặt trời, biến tần quang điện

19-12-2025 - 17:27 PM

Bất ngờ: FLC của cựu Chủ tịch Trịnh Văn Quyết đăng ký sản xuất pin mặt trời, biến tần quang điện

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC vừa bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) hủy tư cách công ty đại chúng kể từ ngày 18/12/2025.

FLC, với Chủ tịch HĐQT hiện tại là ông Vũ Anh Tuân, vừa có công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, chủ yếu là gộp/tách và tăng thêm một số ngành nghề hoạt động.

Đáng chú ý, một hoạt động mới hoàn toàn của FLC là "sản xuất pin mặt trời, tấm pin mặt trời và bộ biến tần quang điện﻿" (mã 2611).

Bất ngờ: FLC của cựu Chủ tịch Trịnh Văn Quyết đăng ký sản xuất pin mặt trời, biến tần quang điện- Ảnh 1.

﻿Một thay đổi khác là "hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí" mã 9000 chuyển thành nhiều ngành Sáng tác văn học và âm nhạc (mã 9011), Sáng tác nghệ thuật thị giác (mã 9012) , Sáng tác nghệ thuật khác (mã 9019), Biểu diễn nghệ thuật (mã 9020), Hỗ trợ khác cho sáng tác và biểu diễn nghệ thuật (mã 9039).

﻿Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa có quyết định về hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC kể từ ngày 18/12.

﻿Chuỗi quyết định của cơ quan quản lý được xem là dấu mốc tiếp theo, khép lại giai đoạn nhiều tai tiếng của nhóm cổ phiếu “họ FLC” – hệ sinh thái doanh nghiệp từng do ông Trịnh Văn Quyết kiểm soát, với mạng lưới giao dịch chéo phức tạp và là tâm điểm của vụ án thao túng giá cổ phiếu lớn trên thị trường chứng khoán.

﻿Tại phiên sơ thẩm, ông Quyết bị tuyên phạt 21 năm tù giam về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thao túng thị trường chứng khoán. Đến phiên phúc thẩm vào tháng 6/2025, mức án được giảm xuống còn 7 năm tù giam, kèm theo hình phạt bổ sung 4 tỷ đồng.

Ngoài ra, phiên tòa sơ thẩm tháng 8/2024 đã tuyên án 8 năm 6 tháng tù với bà Hương Trần Kiều Dung, người từng nắm vai trò là Phó chủ tịch thường trực HĐQT tập đoàn FLC. Tới tháng 6/2025,﻿ phiên tòa phúc thẩm tuyên án với bà là 3 năm 6 tháng tù và phạt 2 tỷ đồng.

Đầu tháng 12, bà Hương Trần Kiều Dung tái xuất tại một sự kiện của FLC và đối tác Ả Rập.﻿

Trí Đức

