Vietjet nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ với thành tích triển khai ứng dụng sinh trắc học trong làm thủ tục bay toàn trình

19-12-2025 - 15:30 PM | Doanh nghiệp

Vietjet vừa được Thủ tướng Chính phủ trao tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong triển khai Đề án 06 của Chính phủ giai đoạn 2022–2025, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Bằng khen được trao tại Hội nghị sơ kết 01 năm triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW; 05 năm thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước; và 04 năm triển khai Đề án 06, diễn ra chiều ngày 18/12/2025 tại Hà Nội.

Với sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và sự phối hợp chặt chẽ của Bộ Công an – Cục C06, Vietjet là doanh nghiệp tiên phong tham gia xây dựng và triển khai dự án ứng dụng định danh, xác thực điện tử và nhận diện sinh trắc học qua nền tảng VNeID cho hành khách hàng không ngay từ những ngày đầu.

Hiện nay, hành khách Vietjet có thể làm thủ tục bay, qua kiểm soát an ninh và cửa lên máy bay bằng công nghệ nhận diện sinh trắc học (eKYC) trên nền tảng định danh điện tử quốc gia VNeID và ứng dụng Vietjet Air tại nhiều sân bay trên cả nước, góp phần rút ngắn thời gian làm thủ tục, nâng cao trải nghiệm và hiệu quả vận hành.

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ là sự ghi nhận cho những nỗ lực, tinh thần trách nhiệm và cam kết đồng hành của Vietjet trong việc thực hiện các chủ trương lớn của Chính phủ, hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội bền vững, lấy người dân làm trung tâm phục vụ.

Ánh Dương

Thanh Niên Việt

Từ Khóa:
vjc, VietJet

