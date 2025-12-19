Chồng Phó Tổng Giám đốc Vinpearl gom gần 4,9 triệu cổ phiếu VPL, trị giá hơn 400 tỷ đồng

CTCP Vinpearl (mã CK: VPL) vừa báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan tới lãnh đạo doanh nghiệp. Theo đó, trong ngày 9/12/2025, ông Ngạc Văn Lượng đã hoàn tất mua thỏa thuận 4,88 triệu cổ phiếu VPL.



Ông Ngạc Văn Lượng là chồng của bà Võ Thị Phương Thảo – Phó Tổng Giám đốc Vinpearl. Tại thời điểm trước giao dịch, ông Lượng không nắm giữ cổ phiếu VPL. Sau giao dịch, lượng cổ phần sở hữu của ông tăng lên 4,88 triệu đơn vị, tương ứng 0,273% vốn điều lệ của Vinpearl.



Tạm tính theo thị giá cổ phiếu VPL phiên 19/12 ở mức 94.900 đồng/cổ phiếu, giá trị lô cổ phiếu mà ông Lượng mua vào ước vượt 463 tỷ đồng.

Vinpearl là “tân binh” của thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2025 khi mới chào sàn ngày 13/5. Đây là thành viên thứ 4 trong hệ sinh thái Vingroup niêm yết cổ phiếu trên HoSE, cùng với Vingroup (mã VIC), Vinhomes (mã VHM), Vincom Retail (mã VRE).﻿

Tính tới hiện tại, Vinpearl sở hữu 5 công ty con: Đầu tư và Phát triển Du lịch Phúc An; VinWonders Nha Trang; Đầu tư và Phát triển Khách sạn Landmark 81; Đầu tư và Phát triển Khách sạn Thanh Hóa; Vinpearl Cửa Hội.



Về tình hình kinh doanh, theo BCTC quý 3/2025, Vinpearl ghi nhận doanh thu thực nhận từ hoạt động kinh doanh cốt lõi đạt 3.094 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh cốt lõi ghi nhận mức tăng trưởng 669% so với cùng kỳ 2024, đạt 819 tỷ đồng. Với kết quả này, Vinpearl ghi nhận lợi nhuận sau thuế 169 tỷ đồng trong quý 3/2025.



Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2025, tổng doanh thu vận hành của Vinpearl đạt 12.700 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh dịch vụ khách sạn trên toàn hệ thống (bao gồm cả các cơ sở do Vinpearl trực tiếp sở hữu và các cơ sở do Vinpearl quản lý) đạt khoảng 8.100 tỷ đồng, tăng trưởng 27% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 428 tỷ đồng.﻿

Vinpearl hoạt động trong mảng dịch vụ – nghỉ dưỡng tại Việt Nam, sở hữu mạng lưới 48 cơ sở trải rộng tại 18 tỉnh, thành trên cả nước, trọng tâm là 31 khách sạn và khu nghỉ dưỡng với quy mô hơn 16.000 phòng, đồng thời phát triển hệ sinh thái đa dạng gồm công viên chủ đề, khu vui chơi giải trí, sân golf và các dịch vụ ẩm thực.﻿