Cập nhật BCTC quý 3/2025 tối ngày 31/10: Thêm BIDV, Petrolimex, Gemadept, Vinpearl... công bố

Các doanh nghiệp mới công bố BCTC quý 3/2025 ngày 31/10:

Tập đoàn Vingroup (mã chứng khoán VIC) đã công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2025 theo chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS).

Tổng doanh thu thuần hợp nhất trong 9 tháng đầu năm 2025 đạt 169.611 tỷ đồng, tăng trưởng 34% so với cùng kỳ năm ngoái, ghi nhận sự thay đổi tích cực trên các trụ cột kinh doanh chính. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 9 tháng đầu năm 2025 đạt 7.565 tỷ đồng, gấp 1,9 lần cùng kỳ năm 2024, hoàn thành 76% kế hoạch lợi nhuận đặt ra cho năm 2025.

Có 2 ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế trên dưới mốc 30.000 tỷ đồng là Vietcombank (hơn 33 nghìn tỷ) và VietinBank (gần 30 nghìn tỷ).

Trong quý 3/2025, lợi nhuận trước thuế Vietcombank đạt hơn 11 nghìn tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ.

VietinBank gây ấn tượng với lợi nhuận trước thuế quý 3/2025 tăng tới 62% so với cùng kỳ, đạt hơn 10,6 nghìn tỷ đồng. Lợi nhuận lũy kế 9 tháng đầu năm của VietinBank tăng 51% so với cùng kỳ, là mức tăng trưởng cao nhất trong nhóm ngân hàng lớn.

ACV ghi nhận LNTT quý 3 đạt 3.975 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ và LNTT 9 tháng đạt 11.055 tỷ đồng, tăng 6%.

Vinamilk ghi nhận ﻿lợi nhuận trước thuế (LNTT) và sau thuế (LNST) hợp nhất trong quý 3 đạt lần lượt 3.126 tỷ đồng và 2.511 tỷ đồng, tăng 6,2% và 4,5% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, LNTT và LNST hợp nhất đạt lần lượt 8.173 tỷ đồng và 6.586 tỷ đồng, tương ứng thu nhập mỗi cổ phần đạt 2.804 đồng.

Vietnam Airlines báo LNTT quý 3 giảm 11% đạt 866 tỷ đồng, 9 tháng đầu năm lãi 7.582 ty đồng, tăng 15%.

Coteccons ghi nhận LNTT quý 1 NĐTC 2025-2026 lãi 377 tỷ, tăng 223%.﻿

Các doanh nghiệp đã công bố BCTC quý 3/2025 sắp xếp theo ngành: