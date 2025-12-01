Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

17 con vịt bị lũ cuốn trôi vào resort của ông Phạm Nhật Vượng: Vinpearl Nha Trang tổ chức thi đặt tên, thưởng 17 cặp vé

01-12-2025 - 08:20 AM | Doanh nghiệp

Ban tổ chức chọn ra 17 tên hay, thú vị và ý nghĩa nhất để trao 17 cặp vé VinWonders Nha Trang. 3 cái tên được yêu thích nhất sẽ được tặng thêm 3 cặp vé Zoo Keeper.

17 con vịt bị lũ cuốn trôi vào resort của ông Phạm Nhật Vượng: Vinpearl Nha Trang tổ chức thi đặt tên, thưởng 17 cặp vé- Ảnh 1.

Ngày 29/11, Vinpearl Nha Trang đã tổ chức cuộc thi đặt tên cho đoàn vịt 17 con theo lũ trôi dạt vào khuôn viên resort.

Cuộc thi diễn ra từ ngày 28/11 đến ngày 6/12, tên có thể bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, tối đa 4 từ. Không giới hạn số lần comment.

Ban tổ chức chọn ra 17 tên hay, thú vị và ý nghĩa nhất để trao 17 cặp vé VinWonders Nha Trang - mỗi tên được chọn sẽ nhận 1 cặp vé. 3 cái tên được yêu thích nhất - nhận nhiều reaction nhất trên comment (trong các tên được chọn) sẽ được tặng thêm 3 cặp vé Zoo Keeper tại VinWonders Nha Trang (mỗi tên được chọn nhận 1 cặp vé).﻿

17 con vịt bị lũ cuốn trôi vào resort của ông Phạm Nhật Vượng: Vinpearl Nha Trang tổ chức thi đặt tên, thưởng 17 cặp vé- Ảnh 2.

Về đàn vịt, trước đó trên MXH lan truyền hình ảnh đàn vịt hàng trăm con bị cuốn trôi từ sông Cái ra biển Nha Trang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng.

Trong những hình ảnh được netizen chia sẻ, đàn vịt liên tục bị sóng đánh mạnh, dạt về nhiều nơi. Vì vậy mà cứ cách vài ngày, cộng đồng mạng lại đăng ảnh hình ảnh những chú vịt đang “lang thang” ở đâu đó, có thể bên bờ biển hay thậm chí sang cả đảo Hòn Tre, cụ thể là Vinpearl Nha Trang.

17 con vịt bị lũ cuốn trôi vào resort của ông Phạm Nhật Vượng: Vinpearl Nha Trang tổ chức thi đặt tên, thưởng 17 cặp vé- Ảnh 3.

Không dừng lại ở đó, hình ảnh đàn vịt đứng trước biệt thự, đi dạo trong khuôn viên khu nghỉ dưỡng cũng khiến nhiều người vừa thương vừa thương. Nhiều người nhận định, rất có thể đàn vịt này đã bị lũ cuốn từ sông Cái ra biển, sao đó bị lạc đàn, trôi dạt vào bờ biển của đảo.

17 con vịt bị lũ cuốn trôi vào resort của ông Phạm Nhật Vượng: Vinpearl Nha Trang tổ chức thi đặt tên, thưởng 17 cặp vé- Ảnh 4.

Lịch Thiệp

