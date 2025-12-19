Sợi dây gắn kết đặc biệt giữa những kỹ sư trẻ và văn hóa làm việc tại Viettel Solutions

Ngày 7/12/2025, tại Lễ trao Giải thưởng "Tuổi trẻ sáng tạo toàn quốc" do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức, sản phẩm mang tên Nền tảng quản lý dịch vụ phân tích video - IVA của nhóm tác giả trẻ tại Viettel Solutions đã được xướng tên, góp phần đưa Viettel trở thành đơn vị có số lượng công trình đạt giải nhiều nhất toàn quân. Thành tích này là kết quả của một tập thể Gen Y – Gen Z đang trực tiếp làm chủ những bài toán công nghệ lõi, thay vì chỉ tham gia vào các công đoạn triển khai đơn lẻ.

Đại diện nhóm tác giả trẻ từ Viettel Solutions nhận giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo toàn quốc” của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Đứng sau IVA là đội ngũ kỹ sư thuộc Phòng Thị giác máy tính và Xử lý hình ảnh, Trung tâm AI Viettel Solutions, do kỹ sư Thân Văn Quang (sinh năm 1995) làm Trưởng phòng, cùng các thành viên Lê Đại Dương (1993), Nguyễn Tùng (1999) và gương mặt Gen Z Lương Đức Long (2000). Một đội ngũ trẻ, nhưng đang đảm nhiệm các dự án quy mô lớn, phục vụ các bài toán quản lý đô thị, an ninh và an toàn xã hội.

IVA - “bộ não” AI cho hàng chục nghìn camera tại đô thị và khu công nghiệp

Theo kỹ sư Thân Văn Quang, có thể hiểu đơn giản IVA là một nền tảng phần mềm giúp biến các camera thông thường thành camera AI. Thông qua công nghệ trí tuệ nhân tạo, hệ thống có khả năng phân tích luồng video, tự động phát hiện sự kiện và đưa ra cảnh báo theo thời gian thực, hỗ trợ con người giám sát và ra quyết định hiệu quả hơn

Viettel IVA là một nền tảng tập trung cung cấp API/SDK về các dịch vụ phân tích video thông minh ứng dụng công nghệ AI/Deep Learning. Hệ thống cho phép tích hợp, quản lý và triển khai các mô hình AI (trí tuệ nhân tạo) phục vụ các bài toán nhận diện khuôn mặt, biển số xe, đối tượng, hành vi và các ứng dụng giám sát an ninh an toàn đô thị.

Viettel IVA được ví như “mắt thần" thu thập phân tích, xử lý hình ảnh cho các Thành phố thông minh và Khu công nghiệp.

Trong Thành phố thông minh, IVA tích hợp vào trung tâm điều hành IOC, giúp giám sát giao thông như vi phạm làn đường, vượt đèn đỏ, giám sát an ninh trật tự và cả các vấn đề môi trường như xả rác, lấn chiếm vỉa hè.

Tại các Khu công nghiệp, IVA hỗ trợ đắc lực để giải quyết nhu cầu lớn nhất về kiểm soát vào ra, thống kê lưu lượng nhân viên cũng như giám sát an toàn lao động, cảnh báo cháy nổ, giúp phòng tránh rủi ro cho hàng nghìn công nhân.

Hiện tại, Viettel IVA đã được triển khai rộng rãi tại các địa phương và đơn vị quan trọng, như ứng dụng nhận diện khuôn mặt và đặc điểm người tại Khu công nghiệp Hòa Khánh, ứng dụng giám sát an ninh tại Tỉnh Đắk Lắk, và trái tim của Trung tâm điều hành Đô thị Thông minh (IOC) TP. Đà Nẵng,..

Khác biệt ở khả năng mở rộng và độ chính xác

Điểm khác biệt cốt lõi của Viettel IVA so với nhiều giải pháp trên thị trường nằm ở quy mô và khả năng mở rộng. Trong khi không ít sản phẩm chỉ hoạt động hiệu quả với vài camera riêng lẻ, IVA có thể xử lý dữ liệu từ hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn camera trong cùng một hệ thống đô thị.

Nhóm kỹ sư thuộc Phòng Thị giác máy tính và Xử lý hình ảnh, Trung tâm AI (Viettel Solutions).

Để đạt được điều này, đội ngũ kỹ sư đã giải quyết bài toán kiến trúc hệ thống có khả năng mở rộng theo chiều ngang, đồng thời đảm bảo giao tiếp thời gian thực với độ trễ thấp. Năng lực công nghệ của IVA từng được ghi nhận trên bình diện quốc tế, khi công nghệ nhận diện khuôn mặt của nền tảng Viettel IVA lọt Top 10 bảng xếp hạng khắt khe của Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia Hoa Kỳ (NIST).

Trong giai đoạn tiếp theo, Viettel IVA không chỉ dừng lại ở vai trò giải pháp giám sát an ninh mà được định hướng phát triển thành nền tảng Computer Vision toàn diện, đóng vai trò hạ tầng lõi cho các bài toán phân tích hình ảnh – video của Tổng công ty. Nền tảng được xây dựng theo hướng hệ sinh thái AI thị giác thống nhất, bao gồm kho mô hình dùng chung cho nhiều bài toán khác nhau, dịch vụ triển khai và vận hành mô hình, cùng các API/endpoint chuẩn hóa, cho phép tích hợp linh hoạt với các hệ thống nghiệp vụ và ứng dụng bên ngoài, đáp ứng yêu cầu mở rộng, tái sử dụng và phát triển nhanh các ứng dụng AI thị giác trong thực tiễn.

Khi môi trường làm việc là bệ đỡ cho tinh thần "Dám làm, Dám sai"

Trong bối cảnh thị trường lao động AI cạnh tranh gay gắt, các kỹ sư trẻ của team IVA hoàn toàn có thể lựa chọn làm việc cho các công ty công nghệ nước ngoài. Tuy nhiên, họ chọn Viettel Solutions bởi tầm nhìn dài hạn và cách tiếp cận khác biệt với vòng đời sản phẩm.

Thay vì áp lực lợi nhuận ngắn hạn, Viettel Solutions cho phép các nhóm kỹ sư trẻ làm chủ những bài toán công nghệ lõi.

"Chúng tôi được tin tưởng giao phó để xây dựng sản phẩm từ gốc, được “sống chết” cùng đứa con tinh thần qua nhiều phiên bản nâng cấp, coi đó như một dự án startup thu nhỏ của chính mình trong lòng tập đoàn" – Quang chia sẻ.

Bên cạnh đó, sự hỗ trợ về nguồn lực “khủng” cũng là một điểm cộng tuyệt đối. Để huấn luyện những mô hình AI phức tạp, Viettel đã đầu tư hệ thống máy chủ GPU mạnh mẽ cùng nguồn lực tài chính. Đây chính là “sân chơi” lớn với đầy đủ công cụ tối tân giúp các kỹ sư trẻ thỏa sức hiện thực hóa những ý tưởng đột phá nhất.

Trong thực tế, hành trình chinh phục công nghệ không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Có những giai đoạn sản phẩm đưa ra triển khai thực tế không đạt hiệu quả như trong phòng lab do điều kiện môi trường, hạ tầng khác biệt. Tuy nhiên, thay vì tạo áp lực, ban lãnh đạo Viettel Solutions lựa chọn đồng hành, cùng đội ngũ điều chỉnh và hoàn thiện sản phẩm.

Với những dự án đòi hỏi độ bảo mật và chính xác cao, việc giao phó trọng trách này cho một đội ngũ Gen Y và Gen Z là minh chứng rõ nét cho sự tin tưởng và trao quyền sự trao quyền của lãnh đạo Tổng công ty.

Môi trường quân đội với kỷ luật sắt tại Viettel cũng không mâu thuẫn với sự sáng tạo của những nhân sự Gen Z, Thân Văn Quang khẳng định. “Kỷ luật ở Viettel không đồng nghĩa với sự cứng nhắc. Ngược lại, đây là môi trường sẵn sàng cho thử nghiệm và chấp nhận sai sót. Để làm ra một sản phẩm AI hoàn thiện cần 1-2 năm, Viettel sẵn sàng cho chúng tôi khoảng thời gian đó để “thử và sai”, để điều chỉnh cho đến khi thành công” – Quang nói.

Bên cạnh đó, yếu tố giữ chân nhân tài tại Viettel Solutions không chỉ nằm ở thu nhập, mà là văn hóa đào tạo và chia sẻ. Tập đoàn thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo chuyên sâu của các chuyên gia quốc tế. Văn hóa “người đi trước dạy người đi sau” trong nội bộ đã tạo nên sự gắn kết mạnh mẽ.

Quang cũng cho biết, đối với lĩnh vực AI, Viettel đã định nghĩa lộ trình phát triển rõ ràng giúp mỗi kỹ sư có thể lựa chọn con đường phù hợp với năng lực và cá tính.

Đội ngũ Viettel IVA cho thấy người trẻ Việt Nam hoàn toàn đủ bản lĩnh làm chủ công nghệ lõi. Và Viettel Solutions, với văn hóa “Dám làm, Dám sai” và chiến lược dài hạn, đang đóng vai trò là bệ phóng nuôi dưỡng những thế hệ kỹ sư công nghệ tài năng tiếp theo của Việt Nam vươn xa.