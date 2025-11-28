Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Vinpearl sáp nhập công ty con 1.000 tỷ đồng vào VinWonders Nha Trang sau chưa đầy 3 tháng thành lập

28-11-2025 - 19:24 PM | Doanh nghiệp

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu VPL trở thành tâm điểm khi bứt phá mạnh sau khi được cấp margin trở lại.

CTCP Vinpearl (HoSE: VPL) vừa ban hành Nghị quyết về việc sáp nhập CTCP Đầu tư và Phát triển Cửa Hội vào CTCP VinWonders Nha Trang.

Sau thương vụ, pháp nhân Đầu tư và Phát triển Cửa Hội sẽ giải thể, còn Vinpearl tiếp tục đóng vai trò công ty mẹ của VinWonders Nha Trang. Doanh nghiệp cho biết đây là bước đi trong lộ trình tái cơ cấu các công ty con nhằm tinh gọn bộ máy và tối ưu vận hành.

Đáng chú ý, quá trình thay đổi diễn ra khá nhanh chóng. Cuối tháng 9/2025, Vinpearl phê duyệt phương án tách Vinpearl Cửa Hội và thành lập CTCP Đầu tư và Phát triển Cửa Hội với vốn điều lệ 1.137 tỷ đồng, trong đó Vinpearl nắm giữ gần như tuyệt đối là 99,992% vốn.

Vinpearl Cửa Hội trở thành công ty con của Vinpearl từ ngày 14/2/2025, sau khi Vinpearl nhận chuyển nhượng 99,99% cổ phần từ Vingroup với tổng giá trị giao dịch 1.855 tỷ đồng.

Tính tới hiện tại, Vinpearl sở hữu 5 công ty con:

(1) Đầu tư và Phát triển Du lịch Phúc An

(2) VinWonders Nha Trang

(3) Đầu tư và Phát triển Khách sạn Landmark 81

(4) Đầu tư và Phát triển Khách sạn Thanh Hóa

(5) Vinpearl Cửa Hội.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu VPL kết phiên 28/11 với giá 95.000 đồng/cp. Sau 6 tháng niêm yết, cổ phiếu chính thức được gỡ bỏ hạn chế giao dịch ký quỹ, tạo cú hích lớn cho dòng tiền.

Trong 6 phiên gần nhất, VPL tăng hơn 32%, vốn hóa thị trường vượt 170.000 tỷ đồng.

Vinpearl tách công ty Cửa Hội, thành lập công ty mới vốn điều lệ hơn 1.100 tỷ

Phụng Tiên

Nhịp sống thị trường

