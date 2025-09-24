Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vinpearl tách công ty Cửa Hội, thành lập công ty mới vốn điều lệ hơn 1.100 tỷ

24-09-2025 - 10:52 AM | Doanh nghiệp

Vinpearl tách công ty Vinpearl Cửa Hội và thành lập Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Cửa Hội, tỷ lệ sở hữu 99,992%.

Vinpearl tách công ty Cửa Hội, thành lập công ty mới vốn điều lệ hơn 1.100 tỷ- Ảnh 1.

Theo thông tin từ Công ty cổ phần Vinpearl, nhằm tổ chức lại cơ cấu công ty con, ngày 22/9, Hội đồng quản trị Vinpearl đã ban hành nghị quyết phê duyệt việc tách CTCP Vinpearl Cửa Hội, một công ty con của công ty và thành lập công ty con mới trên cơ sở tách doanh nghiệp.

Tên công ty dự kiến mới thành lập là Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Cửa Hội, địa chỉ trụ sở chính đặt tại Đường Bình Minh, phường Cửa Lò, Nghệ An.

Vốn điều lệ dự kiến là 1.137,4 tỷ đồng, trong đó Vinpearl góp 99,992%.

Được biết, Vinpearl Cửa Hội vừa trở thành công ty con của Vinpearl từ ngày 14/2/2025, sau khi Vinpearl nhận chuyển nhượng 99,99% vốn cổ phần, tương đương 1.263,8 tỷ đồng của Vinpearl Cửa Hội từ Tập đoàn Vingroup với giá chuyển nhượng 1.855 tỷ đồng.

Tại thời điểm tháng 2/2025, Vinpearl Cửa Hội có tổng tài sản 5.324 tỷ đồng, nợ phải trả 4.455 tỷ đồng.

Ngoài Vinpearl Cửa Hội, Vinpearl còn 4 công ty con khác là Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển du lịch Phúc An, Công ty cổ phần VinWonders Nha Trang, Công ty cổ phần đầu tư và Phát triển khách sạn Landmark 81, Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển khách sạn Thanh Hóa.

Theo số liệu từ Vinpearl, quý II/2025, doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh cốt lõi (gồm dịch vụ khách sạn, du lịch, vui chơi giải trí và các dịch vụ liên quan) của toàn bộ hệ thống Vinpearl (bao gồm các cơ sở được Vinpearl quản lý) đạt gần 4.100 tỷ đồng, trong đó doanh thu thực nhận của Công ty đạt 2.717 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ năm trước.

Cùng với đó, lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh này tăng trưởng 183% so với Quý II/2024, đạt 657 tỷ đồng. Với kết quả này, Vinpearl ghi nhận lợi nhuận sau thuế 167 tỷ đồng trong Quý II/2025.

So với cùng kỳ năm 2024, số đêm phòng khách sạn bán ra của Vinpearl trong quý II/2025 tăng 23%, lượt khách tới các cơ sở VinWonders cũng tăng 24%. Các thị trường mục tiêu của Vinpearl đều ghi nhận đà tăng trưởng tích cực, đặc biệt là các thị trường Vinpearl đang tập trung mở rộng như Mỹ, Châu Âu, Trung Đông và Ấn Độ…


Theo Minh Quân

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
NYT: Việt Nam soán ngôi công xưởng giày thế giới từ Trung Quốc, DN Boston 90 năm cũng phải ‘di cư’ đến Đồng Nai và 40-50% lượng giày Nike, Adidas là Made in Vietnam

NYT: Việt Nam soán ngôi công xưởng giày thế giới từ Trung Quốc, DN Boston 90 năm cũng phải ‘di cư’ đến Đồng Nai và 40-50% lượng giày Nike, Adidas là Made in Vietnam Nổi bật

"Buông" siêu dự án 900 triệu USD ở Thủ Thiêm, Lotte vẫn đang sở hữu khối tài sản hàng tỷ đô tại Việt Nam

"Buông" siêu dự án 900 triệu USD ở Thủ Thiêm, Lotte vẫn đang sở hữu khối tài sản hàng tỷ đô tại Việt Nam Nổi bật

Shark Bình: Nhiều startup phát hành coin thu 3-5 triệu USD rồi bắt đầu 'hư', nhà đầu tư mất tiền còn trưởng dự án thì 'ôm tiền' hưởng lợi hợp pháp

Shark Bình: Nhiều startup phát hành coin thu 3-5 triệu USD rồi bắt đầu 'hư', nhà đầu tư mất tiền còn trưởng dự án thì 'ôm tiền' hưởng lợi hợp pháp

10:49 , 24/09/2025
Trước khi tăng vốn khủng, chủ đầu tư Saigon Marina IFC kinh doanh ra sao?

Trước khi tăng vốn khủng, chủ đầu tư Saigon Marina IFC kinh doanh ra sao?

10:47 , 24/09/2025
Hai dự án LEGO và Pandora ứng dụng giải pháp chống cháy từ Saint-Gobain

Hai dự án LEGO và Pandora ứng dụng giải pháp chống cháy từ Saint-Gobain

08:00 , 24/09/2025
Ngay cả xe VinFast phổ thông cũng sắp có loạt tính năng cực đỉnh, có thể "lái tự động hoàn toàn cấp độ 4"

Ngay cả xe VinFast phổ thông cũng sắp có loạt tính năng cực đỉnh, có thể "lái tự động hoàn toàn cấp độ 4"

07:55 , 24/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên