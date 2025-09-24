Vinpearl tách công ty Cửa Hội, thành lập công ty mới vốn điều lệ hơn 1.100 tỷ

Theo thông tin từ Công ty cổ phần Vinpearl, nhằm tổ chức lại cơ cấu công ty con, ngày 22/9, Hội đồng quản trị Vinpearl đã ban hành nghị quyết phê duyệt việc tách CTCP Vinpearl Cửa Hội, một công ty con của công ty và thành lập công ty con mới trên cơ sở tách doanh nghiệp.

Tên công ty dự kiến mới thành lập là Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Cửa Hội, địa chỉ trụ sở chính đặt tại Đường Bình Minh, phường Cửa Lò, Nghệ An.

Vốn điều lệ dự kiến là 1.137,4 tỷ đồng, trong đó Vinpearl góp 99,992%.

Được biết, Vinpearl Cửa Hội vừa trở thành công ty con của Vinpearl từ ngày 14/2/2025, sau khi Vinpearl nhận chuyển nhượng 99,99% vốn cổ phần, tương đương 1.263,8 tỷ đồng của Vinpearl Cửa Hội từ Tập đoàn Vingroup với giá chuyển nhượng 1.855 tỷ đồng.

Tại thời điểm tháng 2/2025, Vinpearl Cửa Hội có tổng tài sản 5.324 tỷ đồng, nợ phải trả 4.455 tỷ đồng.

Ngoài Vinpearl Cửa Hội, Vinpearl còn 4 công ty con khác là Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển du lịch Phúc An, Công ty cổ phần VinWonders Nha Trang, Công ty cổ phần đầu tư và Phát triển khách sạn Landmark 81, Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển khách sạn Thanh Hóa.

Theo số liệu từ Vinpearl, quý II/2025, doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh cốt lõi (gồm dịch vụ khách sạn, du lịch, vui chơi giải trí và các dịch vụ liên quan) của toàn bộ hệ thống Vinpearl (bao gồm các cơ sở được Vinpearl quản lý) đạt gần 4.100 tỷ đồng, trong đó doanh thu thực nhận của Công ty đạt 2.717 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ năm trước.

Cùng với đó, lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh này tăng trưởng 183% so với Quý II/2024, đạt 657 tỷ đồng. Với kết quả này, Vinpearl ghi nhận lợi nhuận sau thuế 167 tỷ đồng trong Quý II/2025.

So với cùng kỳ năm 2024, số đêm phòng khách sạn bán ra của Vinpearl trong quý II/2025 tăng 23%, lượt khách tới các cơ sở VinWonders cũng tăng 24%. Các thị trường mục tiêu của Vinpearl đều ghi nhận đà tăng trưởng tích cực, đặc biệt là các thị trường Vinpearl đang tập trung mở rộng như Mỹ, Châu Âu, Trung Đông và Ấn Độ…



