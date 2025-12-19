FECON khởi công 2 dự án đường sắt trọng điểm

Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng đường sắt đô thị thành phố Hà Nội, Tuyến số 5, Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc.

Các hoạt động này diễn ra trong bối cảnh nhiều công trình, dự án trọng điểm trên cả nước được khởi công, khánh thành và thông xe kỹ thuật cùng thời điểm, thể hiện quyết tâm tăng tốc đầu tư hạ tầng trong giai đoạn cuối năm 2025, đồng thời tạo nền tảng cho chu kỳ phát triển 2025–2030.

Ngày 19/12 được lựa chọn là thời điểm tổ chức đồng loạt các hoạt động khởi công, khánh thành đối với nhiều dự án lớn trong lĩnh vực giao thông, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật trên phạm vi cả nước. Đây được xem là bước đi cụ thể nhằm thúc đẩy giải ngân đầu tư công, tạo động lực tăng trưởng kinh tế và từng bước hoàn thiện các trụ cột hạ tầng chiến lược của Quốc gia trong giai đoạn tới.

Trong bức tranh chung đó, FECON là một trong những doanh nghiệp xây dựng hạ tầng tham gia trực tiếp vào các dự án đường sắt quan trọng được triển khai dịp này.

Tại Hà Nội, doanh nghiệp cùng liên danh nhà thầu với Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn được Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội lựa chọn thực hiện các hạng mục san nền, xử lý đất yếu tại Depot Sơn Đồng thuộc tuyến Metro số 5, Văn Cao – Ngọc Khánh – Láng – Hòa Lạc.

Depot Sơn Đồng đóng vai trò trung tâm trong vận hành, bảo dưỡng và điều phối đoàn tàu của toàn tuyến. Việc khởi công các hạng mục nền móng tại depot được xem là bước triển khai mang tính nền tảng, tạo điều kiện để tuyến Metro số 5 từng bước được xây dựng đồng bộ theo quy hoạch phát triển đường sắt đô thị của Thủ đô.

Cùng ngày 19/12, tại khu vực phía Bắc, FECON cũng tham gia khởi công Dự án thành phần 1 của tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng.

Lễ khởi công dự án Thành phần 1 thuộc dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai- Hà Nội- Hải Phòng

Giai đoạn đầu dự án tập trung vào các hạng mục thi công nền đường vào ga và quảng trường các ga, trong đó FECON đảm nhiệm thi công các hạng mục xây dựng tại ga Nam Hải Dương. Tuyến đường sắt này được xác định là công trình hạ tầng quan trọng, góp phần tăng cường kết nối liên vùng giữa khu vực Tây Bắc, Thủ đô Hà Nội và hệ thống cảng biển Hải Phòng.

Dự án đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng đã được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 187/2025/QH15. Tuyến có tổng chiều dài tuyến chính khoảng 390 km và các tuyến nhánh gần 28 km, được xây dựng theo tiêu chuẩn đường đơn, khổ 1.435 mm, khai thác chung vận tải hành khách và hàng hóa.

Tuyến đi qua 6 tỉnh, thành phố gồm Lào Cai, Phú Thọ, Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên và Hải Phòng; điểm đầu kết nối với mạng đường sắt Trung Quốc tại khu vực Lào Cai và điểm cuối tại ga cảng Lạch Huyện, đặc khu Cát Hải, thành phố Hải Phòng. Dự án được thực hiện bằng nguồn vốn đầu tư công, với mục tiêu hoàn thành chậm nhất vào năm 2030.

Việc hai dự án đường sắt quan trọng cùng được khởi công trong ngày 19/12 cho thấy lĩnh vực đường sắt đang dần trở lại vị trí ưu tiên trong chiến lược phát triển hạ tầng của Việt Nam. Theo các quy hoạch đã được công bố, giai đoạn 2025–2030 sẽ là thời kỳ tập trung nguồn lực lớn để phát triển hệ thống đường sắt đô thị tại Hà Nội và TP.HCM, đồng thời đầu tư, cải tạo và xây dựng các tuyến đường sắt Quốc gia và liên vùng.

Riêng Hà Nội dự kiến triển khai mạng lưới 15 tuyến đường sắt đô thị, trong khi các tuyến kết nối cảng biển, cửa khẩu và trung tâm logistics tiếp tục được ưu tiên đầu tư.

Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp xây dựng có kinh nghiệm trong lĩnh vực nền móng, địa kỹ thuật và thi công công trình ngầm được đánh giá sẽ có nhiều cơ hội tham gia sâu vào chuỗi dự án hạ tầng đường sắt. FECON là một trong số ít doanh nghiệp trong nước hiện diện đồng thời tại nhiều dự án metro và đường sắt, từ các hạng mục xử lý nền móng đến thi công hầm và công trình kỹ thuật phức tạp.

Trước thời điểm khởi công tuyến Metro số 5 và tuyến Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng, FECON đang triển khai thi công đào hầm bằng robot TBM tại tuyến Metro số 3 Nhổn – Ga Hà Nội, đồng thời thực hiện các hạng mục xử lý nền tại tuyến Metro số 2 Nam Thăng Long – Trần Hưng Đạo. Việc tham gia các dự án metro tại Hà Nội cho thấy doanh nghiệp đã tích lũy kinh nghiệm thực tiễn trong thi công đường sắt đô thị, đặc biệt trong điều kiện địa chất phức tạp và yêu cầu cao về an toàn, kỹ thuật.

Trong tổng thể bức tranh đầu tư hạ tầng quốc gia, việc FECON đồng loạt tham gia khởi công các dự án đường sắt quan trọng vào ngày 19/12 không chỉ mang ý nghĩa về tiến độ, mà còn phản ánh cơ hội mở rộng hoạt động của doanh nghiệp trong chu kỳ phát triển hạ tầng mới. Với định hướng đẩy mạnh đầu tư công, ưu tiên phát triển đường sắt và giao thông đô thị giai đoạn 2025–2030, các dự án đang được triển khai được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng công việc ổn định và mở ra dư địa tăng trưởng cho FECON trong những năm tới.