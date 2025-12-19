Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

FLC của cựu Chủ tịch Trịnh Văn Quyết bị huỷ tư cách đại chúng, không thể ở lại sàn chứng khoán

19-12-2025 - 16:49 PM | Doanh nghiệp

FLC của cựu Chủ tịch Trịnh Văn Quyết bị huỷ tư cách đại chúng, không thể ở lại sàn chứng khoán

Việc bị hủy tư cách công ty đại chúng đồng nghĩa các doanh nghiệp này phải rời thị trường giao dịch tập trung, chính thức chấm dứt sự hiện diện trên sàn chứng khoán.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa thông báo hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC kể từ ngày 18/12/2025. FLC có trụ sở chính tại tầng 5, tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, Hà Nội. Người đại diện theo pháp luật là bà Bùi Hải Huyền, Tổng Giám đốc công ty.

UBCKNN cũng ban hành quyết định hủy tư cách công ty đại chúng đối với Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros, hiệu lực từ ngày 18/12/2025.﻿

Trước đó, UBCKNN ban hành quyết định hủy tư cách công ty đại chúng đối với 5 doanh nghiệp cùng nhóm FLC gồm: CTCP Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHomes (FHH), CTCP Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone (AMD), CTCP Đầu tư Khai khoáng và Quản lý Tài sản FLC (GAB), CTCP Nông dược H.A.I (HAI) và CTCP Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS (KLF).

FLCHomes, FLC Stone và KLF có cùng địa chỉ trụ sở tại tòa nhà FLC Landmark, ngõ 5 Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, Hà Nội.

Hiện các cổ phiếu AMD, GAB, HAI và KLF vẫn giao dịch trên UPCoM nhưng đã bị hạn chế hoặc đình chỉ giao dịch trong thời gian dài, chủ yếu do vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin, chậm nộp báo cáo tài chính và không tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo quy định.

Chuỗi quyết định của cơ quan quản lý được xem là dấu mốc tiếp theo, khép lại giai đoạn nhiều tai tiếng của nhóm cổ phiếu “họ FLC” – hệ sinh thái doanh nghiệp từng do ông Trịnh Văn Quyết kiểm soát, với mạng lưới giao dịch chéo phức tạp và là tâm điểm của vụ án thao túng giá cổ phiếu lớn trên thị trường chứng khoán.

Theo kết luận điều tra và các bản án đã tuyên, ông Trịnh Văn Quyết bị xác định đã chỉ đạo người thân và các cá nhân liên quan mở nhiều tài khoản để thao túng giá 6 mã cổ phiếu gồm FLC, ROS, ART, HAI, AMD và GAB. Tại phiên sơ thẩm, ông Quyết bị tuyên phạt 21 năm tù giam về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thao túng thị trường chứng khoán. Đến phiên phúc thẩm vào tháng 6/2025, mức án được giảm xuống còn 7 năm tù giam, kèm theo hình phạt bổ sung 4 tỷ đồng.

Logo FLC trở lại trên thân tàu bay Bamboo Airways

Phụng Tiên

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Quỹ chính phủ Thụy Điển rót 20 triệu USD vào một công ty tài chính Việt vừa báo lãi tăng 68%, nợ xấu dưới 1%

Quỹ chính phủ Thụy Điển rót 20 triệu USD vào một công ty tài chính Việt vừa báo lãi tăng 68%, nợ xấu dưới 1% Nổi bật

Đại gia Đức vừa bắt tay Vingroup làm đường sắt cao tốc: Thắng thầu từ Mỹ đến Ai Cập, 'găm giữ' đơn hàng kỷ lục 52 tỷ Euro

Đại gia Đức vừa bắt tay Vingroup làm đường sắt cao tốc: Thắng thầu từ Mỹ đến Ai Cập, 'găm giữ' đơn hàng kỷ lục 52 tỷ Euro Nổi bật

Thủ tướng trao tặng phần thưởng cao quý cho Tập đoàn Sơn Hải và Đèo Cả tại sự kiện trọng đại của đất nước

Thủ tướng trao tặng phần thưởng cao quý cho Tập đoàn Sơn Hải và Đèo Cả tại sự kiện trọng đại của đất nước

16:22 , 19/12/2025
Vietjet nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ với thành tích triển khai ứng dụng sinh trắc học trong làm thủ tục bay toàn trình

Vietjet nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ với thành tích triển khai ứng dụng sinh trắc học trong làm thủ tục bay toàn trình

15:30 , 19/12/2025
FECON khởi công 2 dự án đường sắt trọng điểm

FECON khởi công 2 dự án đường sắt trọng điểm

14:45 , 19/12/2025
Chồng Phó Tổng Giám đốc Vinpearl gom gần 4,9 triệu cổ phiếu VPL, trị giá hơn 400 tỷ đồng

Chồng Phó Tổng Giám đốc Vinpearl gom gần 4,9 triệu cổ phiếu VPL, trị giá hơn 400 tỷ đồng

14:23 , 19/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên