Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa thông báo hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC kể từ ngày 18/12/2025. FLC có trụ sở chính tại tầng 5, tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, Hà Nội. Người đại diện theo pháp luật là bà Bùi Hải Huyền, Tổng Giám đốc công ty.

UBCKNN cũng ban hành quyết định hủy tư cách công ty đại chúng đối với Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros, hiệu lực từ ngày 18/12/2025.﻿

Trước đó, UBCKNN ban hành quyết định hủy tư cách công ty đại chúng đối với 5 doanh nghiệp cùng nhóm FLC gồm: CTCP Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHomes (FHH), CTCP Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone (AMD), CTCP Đầu tư Khai khoáng và Quản lý Tài sản FLC (GAB), CTCP Nông dược H.A.I (HAI) và CTCP Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS (KLF).



FLCHomes, FLC Stone và KLF có cùng địa chỉ trụ sở tại tòa nhà FLC Landmark, ngõ 5 Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, Hà Nội.



Hiện các cổ phiếu AMD, GAB, HAI và KLF vẫn giao dịch trên UPCoM nhưng đã bị hạn chế hoặc đình chỉ giao dịch trong thời gian dài, chủ yếu do vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin, chậm nộp báo cáo tài chính và không tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo quy định.



Chuỗi quyết định của cơ quan quản lý được xem là dấu mốc tiếp theo, khép lại giai đoạn nhiều tai tiếng của nhóm cổ phiếu “họ FLC” – hệ sinh thái doanh nghiệp từng do ông Trịnh Văn Quyết kiểm soát, với mạng lưới giao dịch chéo phức tạp và là tâm điểm của vụ án thao túng giá cổ phiếu lớn trên thị trường chứng khoán.



Theo kết luận điều tra và các bản án đã tuyên, ông Trịnh Văn Quyết bị xác định đã chỉ đạo người thân và các cá nhân liên quan mở nhiều tài khoản để thao túng giá 6 mã cổ phiếu gồm FLC, ROS, ART, HAI, AMD và GAB. Tại phiên sơ thẩm, ông Quyết bị tuyên phạt 21 năm tù giam về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thao túng thị trường chứng khoán. Đến phiên phúc thẩm vào tháng 6/2025, mức án được giảm xuống còn 7 năm tù giam, kèm theo hình phạt bổ sung 4 tỷ đồng.