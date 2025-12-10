Lynk & Co dẫn dắt xu hướng thiết kế tương lai tại Auto Guangzhou 2025

Triển lãm Ô tô Quốc tế Quảng Châu (Auto Guangzhou), được ví như "Cánh gió cho ngành công nghiệp ô tô", là sự kiện cuối năm quan trọng, nơi các thương hiệu công bố chiến lược và những mẫu xe chủ lực định hình thị trường cho năm tiếp theo.

Auto Guangzhou 2025 chứng kiến sự chuyển mình mạnh mẽ sang kỷ nguyên Điện hóa và Thông minh hóa, với kỷ lục 629 trên tổng số 1.085 xe trưng bày là Xe năng lượng mới (NEV). Cuộc đua giờ đây tập trung vào các giải pháp buồng lái thông minh và lái tự động cấp độ cao, nơi công nghệ cho thấy sức mạnh không tưởng và những xu hướng không thể đảo ngược.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý tại sự kiện Triển lãm Ô tô Quốc tế Quảng Châu năm nay chính là gian hàng Lynk & Co (liên danh giữa Tập đoàn Geely và Volvo Cars) – với ngôn ngữ thiết kế mới "The Next Day", công nghệ và phong cách sống "New Premium’’ đầy ấn tượng.

Thương hiệu này đã mang đến một dải sản phẩm toàn diện hiếm có, chứng minh năng lực R&D mạnh mẽ với các mẫu xe chủ lực như Lynk & Co 01, 03, 05, 06… Cùng đó là các đại diện của kỷ nguyên năng lượng mới: 08 EM-P, Z20 Red Edition và flagship tương lai Lynk & Co 900, cho thấy sự trưởng thành rõ rệt về công nghệ, với dải hệ truyền động đa dạng bao gồm xăng, Hybrid (EM-P) và Thuần Điện, đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường, tiên phong trong xu hướng mới.

Lynk & Co 900: Tinh hoa của "The Next Day"

Xuất hiện ấn tượng tại triển lãm năm nay, mẫu SUV flagship mới nhất, Lynk & Co 900, chính là biểu tượng cao nhất cho sự trưởng thành và tinh thần "The Next Day". Với kích thước SUV hạng sang cỡ lớn (dài 5.240 mm, trục cơ sở 3.160 mm) và hệ truyền động Plug-in Hybrid EM-P tiên tiến, Lynk & Co 900 nhắm thẳng vào phân khúc cao cấp nhất và đối tượng gia đình:

"Khi bước vào một thị trường hoàn toàn mới bằng một chiếc SUV full-size, chúng tôi đã xác định rõ đối tượng là gia đình. Đội ngũ thiết kế đã chủ động định vị mẫu xe hướng tới mọi thành viên trong gia đình – từ người lái, trẻ em cho đến các thế hệ trong gia đình – đều cảm thấy thoải mái và được chào đón khi ngồi trên xe. Vì vậy, ngôn ngữ thiết kế của Lynk & Co 900 trở nên điềm tĩnh, tinh tế và thuần khiết hơn. Đồng thời, triết lý "The Next Day" chính là lời tuyên ngôn nâng tầm thương hiệu lên phân khúc cao cấp, mà với tôi, không có mẫu xe nào thể hiện rõ điều đó tốt hơn Lynk & Co 900"– Giám đốc Thiết Kế của Lynk & Co - Ông Stefan Rosén chia sẻ.

Lynk & Co 08 EM-P: Cầu nối cảm hứng 'New Premium' đến Việt Nam

Nếu Lynk & Co 900 là tầm nhìn, thì Lynk & Co 08 EM-P – mẫu xe được mang đến triển lãm và cũng là "tân binh" vừa ra mắt và nhận được sự quan tâm lớn tại Việt Nam – chính là hiện tại rực rỡ và dễ tiếp cận nhất.

Mẫu SUV này kế thừa trọn vẹn DNA thiết kế thế hệ mới với ngôn ngữ "The Next Day", nổi bật qua các chi tiết độc đáo như đèn pha "mắt thần", gương chiếu hậu tràn viền, và cửa kính không viền 4 cánh. Không gian bên trong là sự giao thoa của công nghệ và sự tối giản hiện đại: màn hình giải trí lớn 15.4 inch, cùng chip Snapdragon 8155 mạnh mẽ, và hệ thống âm thanh 23 loa Harman Kardon tạo ra trải nghiệm âm thanh sống động, kết hợp với các tiện ích cao cấp như Face ID và sưởi/massage ghế.

Điểm nhấn cốt lõi là công nghệ Hybrid EM-P tiên tiến, kết hợp động cơ 1.5T Turbo và 2 mô-tơ điện, mang lại công suất mạnh mẽ 345 mã lực (tăng tốc 0-100km/h trong 6.75s). Hộp số 3 cấp DHT Evo độc đáo giúp chuyển đổi mượt mà giữa các chế độ, tối ưu hiệu quả nhiên liệu. Đặc biệt, xe xóa tan nỗi lo hết pin với quãng đường thuần điện ấn tượng lên đến 200km (WLTC) và tổng quãng đường lên đến 1400km.

Sự an toàn được đảm bảo tuyệt đối với khung gầm CMA Evo siêu cứng (75% thép cường độ cao) và hệ thống ADAS cấp cao sử dụng chip AI Antora 1000Pro cùng hơn 20 camera/cảm biến, giúp xe đạt chứng nhận an toàn Euro NCAP 5 sao. Lynk & Co 08 EM-P là lời khẳng định về chất lượng toàn cầu và cam kết dẫn dắt xu hướng xe năng lượng mới.

Ngoài ra, mẫu Z20 Red Edition mẫu xe thuần điện hoàn toàn mới được phát triển trên nền tảng SEA2, với nội thất da đỏ Cabernet cũng trở thành tâm điểm chú ý. Mẫu xe cho thấy Lynk & Co không bỏ quên tính cá nhân hóa và chất lượng cao cấp, áp dụng chúng xuyên suốt mọi phân khúc.

Với thiết kế sắc sảo, đường nét mềm mại đầy thời thượng, khoang nội thất hiện đại mang triết lý tối giản cùng hệ truyền động mạnh mẽ lên tới 250 kW, Z20 hiện thân cho tinh thần của một mẫu xe năng lượng mới toàn cầu: năng động, thông minh và đậm chất tương lai.

Gần một thập kỷ trước, Lynk & Co đã bắt đầu chương đầu tiên với ngôn ngữ thiết kế "Urban Contrast" đầy táo bạo, thu hút những người trẻ tuổi đề cao sự khác biệt và công nghệ. Nhưng giờ đây, tại sự kiện Auto Guangzhou 2025, với triết lý "The Next Day", Lynk & Co mang đến hình ảnh thương hiệu trưởng thành hơn, cao cấp hơn, định vị lên một phân khúc cao hơn, không chỉ tập trung vào những mẫu xe nhỏ dành cho người trẻ.

Sự thay đổi này không chỉ là thay đổi logo hay đường nét mà là lời tuyên bố về sự chín muồi của một hệ sinh thái đã sẵn sàng định hình lại chuẩn mực cao cấp mới.

Chính thời điểm này, khách hàng Việt Nam sẽ có cơ hội tiếp cận với dải sản phẩm rộng rãi (từ sedan đến SUV) và đa dạng hệ truyền động, đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng cá nhân và gia đình. Đây không chỉ là sở hữu một chiếc xe, mà là sở hữu một phong cách sống được định hình bởi sự tinh tế toàn cầu và công nghệ tương lai.