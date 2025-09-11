'Vũ khí' giúp Highlands, Trung Nguyên, Phúc Long, Katinat gây áp lực với đối thủ

“Vũ khí" chính của chuỗi cà phê

Sự sôi động của thị trường trong năm 2025 không chỉ thể hiện qua việc giá cà phê liên tục tăng cao, mà các chuỗi cà phê đồng loạt mở cửa hàng, đầu tư vào sản xuất chuyên sâu.

Báo cáo thị trường chuỗi cà phê của YouNet mới công bố cho thấy từ đầu năm 2025, thị trường F&B nói chung và cà phê nói riêng liên tục chứng kiến những làn sóng mở rộng mạng lưới cửa hàng đến xây dựng nhà máy quy mô lớn. Điều này báo hiệu một cuộc cạnh tranh toàn diện và dài hạn, từ quy trình sản xuất cà phê tại nhà máy đến cà phê thành phẩm trên tay khách hàng.

"Nửa năm 2025, thị trường cà phê Việt Nam đã liên tục chứng kiến những 'phi vụ' đầu tư mạnh tay của các thương hiệu. Có thể thấy, các thương hiệu đã bước vào một cuộc chiến toàn diện, từ offline đến online" , báo cáo nhận định.

Điển hình là Highlands Coffee đã khánh thành nhà máy rang xay cà phê tại Cái Mép (TP.HCM) với tổng vốn đầu tư 500 tỷ đồng. Không kém cạnh, Trung Nguyên Legend cũng xây dựng nhà máy cà phê lớn nhất Đông Nam Á trên diện tích 50.000 m2 tại thành phố Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk, với tổng vốn đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng.

Số lượng cửa hàng cà phê của các chuỗi lớn (thống kê đến giữa năm 2025). (Nguồn: YouNet)

Thống kê từ Vietstats.vn, trong nửa 2025, các chuỗi cà phê liên tục mở rộng số lượng cửa hàng. Đáng chú ý, Phúc Long đã tăng đến 50% số cửa hàng chỉ trong 6 tháng, từ 158 cửa hàng hồi cuối 2024 lên 237 cửa hàng tính đến hết tháng 6/2025.

Kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2025 của Phúc Long gây ấn tượng với doanh thu đạt 858 tỷ đồng, tăng 10,3% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận sau thuế tăng vọt 63,5%, lên 86 tỷ đồng. Sự tăng trưởng này được chuỗi nhận định nhờ kênh giao hàng và doanh thu từ mảng thực phẩm (bao gồm bánh mì, bánh ngọt và các sản phẩm khác) gia tăng mạnh.

Như vậy tính trung bình mỗi ngày, chuỗi trà - cà phê Phúc Long thu về gần 5 tỷ đồng. Chuỗi đặt mục tiêu doanh thu 1.910 - 2.200 tỷ đồng trong năm 2025, tương ứng mức tăng trưởng 18-36% so với năm 2024. Đồng thời lên kế hoạch đạt đến 500 cửa hàng tại Việt Nam trong vài năm tới, nhưng chưa có kế hoạch nhượng quyền.

Trong khi đó, Highlands Coffee trong 6 tháng cũng tăng thêm 46 điểm bán, nâng tổng số cửa hàng 896 và đặt mục tiêu đạt 1.000 cửa hàng ngay trong năm nay.

Báo cáo của tập đoàn thực phẩm Philippines Jollibee Foods Corporation - công ty mẹ của Highlands, cho thấy năm 2024, chuỗi cà phê ghi nhận lợi nhuận trước thuế tương đương 1.050 tỷ đồng. Tính trung bình mỗi ngày, một cửa hàng Highlands Coffee đạt khoảng 15-16 triệu đồng. Như vậy với khoảng 850 cửa hàng tại Việt Nam vào cuối năm 2024, mỗi ngày chuỗi thu khoảng 12,5-13,5 tỷ đồng.

YouNet nhận định chiến lược mở rộng quy mô đang là “vũ khí chính” để các thương hiệu tạo áp lực lên đối thủ.

Báo cáo Xu hướng cửa hàng bán lẻ hiện đại (Modern Trade) tại Việt Nam năm 2025 của Q&Me cũng phản ánh sự cạnh tranh khốc liệt giữa các chuỗi cà phê và cuộc chiến cạnh tranh về số lượng cửa hàng. Theo báo này, Phúc Long chính là chuỗi đi nhanh nhất trong cuộc đua này, khi mở mới đến 79 cửa hàng sau vài tháng.

Đứng sau Phúc Long và Highlands là Katinat – chuỗi trà cà phê nổi bật với chiến lược chọn vị trí tại các ngã ba, ngã tư trung tâm ở những thành phố lớn. Tính đến đầu tháng 9/2025, Katinat đã mở rộng lên 106 cửa hàng, tăng mạnh so với 85 cửa hàng cuối năm 2024.

Khu vực trung tâm TP.HCM là nơi các chuỗi cà phê lớn chen chân.

Starbucks cũng tăng số lượng cửa hàng từ 119 cuối năm ngoái lên 139 cửa hàng tính đến hiện tại. Chiến lược của Starbucks là “tăng trưởng chọn lọc”: không mở quá nhiều nhưng giữ vững định vị thương hiệu cao cấp, tập trung vào trải nghiệm cá nhân hóa – điều ít chuỗi khác làm được trên quy mô lớn. Chuỗi hướng tới nhóm khách trung thành, sẵn sàng chi trả cao để đổi lấy trải nghiệm quốc tế và dịch vụ ổn định.

Theo dự báo của Mordor Intelligence, tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) của thị trường cà phê tại Việt Nam sẽ đạt 8,13% cho giai đoạn 2024−2029, cho thấy tiềm năng thu hút dòng vốn đầu tư mạnh mẽ của thị trường này.

Cuộc chiến toàn diện của chuỗi cà phê

Bên cạnh cuộc đua mở rộng điểm bán, sự xuất hiện những xu hướng ẩm thực mới và đổi mới trong hoạt động marketing, bán hàng của các chuỗi cà phê cũng phản ánh sức hút của một thị trường đầy sôi động.

Đáng chú ý, các chuỗi cà phê lớn đang bắt đầu cuộc đua đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử. Những chuỗi lâu đời như Highlands Coffee, Trung Nguyên Legend với thế mạnh mở cửa hàng offline đã bắt đầu xuất hiện trên kênh thương mại điện tử, đặc biệt là TikTokShop. Hoạt động livestream bán hàng, tung khuyến mãi đang được các chuỗi đẩy mạnh cùng với các dịp siêu sale của sàn.

Doanh thu ngành cà phê trên sàn thương mại điện tử tăng trưởng ấn tượng nửa năm nay, với mức tăng đến 133% so với cùng kỳ 2024.

Báo cáo đặc biệt nhấn mạnh xu hướng chinh phục người tiêu dùng của các thương hiệu không chỉ dừng lại ở chất lượng cà phê, giá cả mà còn khai thác nhiều giá trị văn hoá, nổi bật nhất là tinh thần tự hào dân tộc.

Uống cà phê là thói quen hàng ngày của hầu hết người trưởng thành ở Việt Nam, từ thành thị đến nông thôn.

Dữ liệu từ YouNet Media ghi nhận, tổng lượng thảo luận về các chuỗi cà phê trên mạng xã hội cũng tăng đến 46,21%; riêng lượng tương tác tăng đến 324% so với cùng kỳ năm 2024. Highlands Coffee, Starbucks và Trung Nguyên Legend là các thương hiệu dẫn đầu về độ phủ trên mạng xã hội.

Theo nhận định, gần đây, cuộc cạnh tranh của chuỗi cà phê không còn chỉ nằm ở sản phẩm, mà đã mở rộng sang các "chiến trường" mới, nhằm xây dựng văn hóa và trải nghiệm. Điều này cho thấy giá trị mà các thương hiệu đang tập trung là “bán” nhiều hơn là một ly cà phê – đó là giá trị văn hóa, tinh thần tự hào sản phẩm.

Các chuỗi đang liên tục tung mô hình, dịch vụ mới như Highlands ra mắt mô hình Drive-thru; Trung Nguyên Legend triển khai tour “Thiền cà phê” còn Starbucks dẫn đầu với thiết kế cửa hàng localization (bản địa hóa). Thực đơn cốt lõi cũng liên tục làm mới. Trong nửa đầu 2025, việc ra mắt món mới không còn vận hành riêng lẻ của từng chuỗi, mà được tận dụng chung. Như cơn sốt matcha; các món theo mùa; sản phẩm theo sự kiện lớn...

Trong đó, cơn sốt matcha đã thực sự bùng nổ với mức tăng trưởng 1.031% so với cùng kỳ 2024, khi tất cả thương hiệu cùng gia nhập “cuộc chiến" matcha.

Các thương hiệu cũng đã khéo léo lồng ghép văn hóa, lịch sử và tinh thần Việt Nam vào sản phẩm, câu chuyện truyền thông, giúp tạo ra sự đồng cảm và kết nối mạnh mẽ với người tiêu dùng. Như Starbucks ra mắt ly sứ phiên bản Việt, Phúc Long đồng hành cùng lễ duyệt binh 30/4...

Không chỉ bán cà phê, các chuỗi cà phê bắt đầu mạnh tay đầu tư vùng trồng, xây dựng nhà máy sản xuất quy mô lớn.

Bà Mai Cẩm Linh - Giám đốc kinh doanh YouNet Media nhận định: “ Ở thời đại người tiêu dùng không chỉ ra quyết định mua hàng dựa trên giá cả hay chất lượng, mà còn bởi mức độ cá nhân hoá và sự đồng điệu cảm xúc với thương hiệu, việc các chuỗi cà phê khai thác yếu tố văn hoá và bản sắc dân tộc để nâng tầm giá trị sản phẩm, là một bước đi nhạy bén.

Thành công sẽ đến khi thương hiệu kể câu chuyện đúng lúc, trong đúng ngữ cảnh và đi kèm hành động thiết thực – từ đó giành được sự ủng hộ của khách hàng.

Tuy nhiên, để duy trì sự ủng hộ đó, thương hiệu cần liên tục nuôi dưỡng cảm xúc tích cực, tạo ra sự gắn kết dài hạn và củng cố tình yêu thương hiệu, thay vì chỉ chạy theo những xu hướng ngắn hạn ”.

Paris Baguette về chung nhà với Highlands Tập đoàn Viet Thai International (VTI Group), đơn vị vận hành Highlands Coffee, đã công bố sáp nhập thương hiệu Paris Baguette Việt Nam. Như vậy, danh mục các chuỗi F&B của VTI Group gồm Highlands Coffee, Phở 24, The Coffee Bean and Tea Leaf và nhiều thương hiệu khác. Paris Baguette là thương hiệu bánh Hàn Quốc, ra mắt tại Việt Nam từ năm 2012 hiện có khoảng 10 cửa hàng. Chuỗi đã xây dựng thành công mô hình tiệm bánh cao cấp kết hợp không gian cà phê. Trên toàn cầu, Paris Baguette có 550 cửa hàng (không kể quê nhà Hàn Quốc), chuỗi này đặt mục tiêu có 12.000 cửa hàng vào năm 2030.



