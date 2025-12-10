Chơi lớn: Một doanh nghiệp trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 166,66%

CTCP Bến xe Miền Tây (HNX: WCS) vừa thông báo ngày 16/12 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền với tỷ lệ 166,66%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 16.666 đồng.

Ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức là ngày 15/12, thời gian thanh toán dự kiến vào 25/12/2025.



Như vậy, với 3 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Bến xe Miền Tây sẽ phải chi khoảng 50 tỷ đồng để trả cổ tức đợt cuối năm này.﻿

Đây là năm thứ 2 liên tiếp mà Bến xe Miền Tây chi trả mức cổ tức tiền mặt cao. Trước đó, năm 2023, công ty đã thanh toán cho cổ đông 16.000 đồng cổ tức tiền với mỗi cổ phần sở hữu. Cho giai đoạn 2020-2022, mức cổ tức mà cổ đông nhận được là 2.000 đồng/năm.



Không chỉ chia cổ tức tiền, Bến xe Miền Tây cũng lần đầu tiên thực hiện trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu trong năm nay, với tỷ lệ 5:1.﻿

Cổ phiếu WCS hiện đang có giá 295.400 đồng và là mã chứng khoán có thị giá cao nhất trên sàn HNX. Đồng thời cổ phiếu WCS cũng đang nằm trong Top 5 cổ phiếu có giá cao nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam.﻿

Về tình hình kinh doanh sau 3 quý đầu năm 2025, WCS ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 130 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ. Doanh thu tài chính tăng đột biến 18% lên 9,5 tỷ đồng. Trừ đi các khoản chi phí, lợi nhuận sau thuế của công ty đạt gần 65 tỷ đồng sau 9 tháng, tăng 9% so với cùng kỳ.



Với kết quả này, WCS hoàn thành được 73% mục tiêu doanh thu đề ra và 84% kế hoạch lợi nhuận cho cả năm.



Về nguồn lực tài chính, báo cáo quý 3/2025 của WCS cho thấy, tổng lượng tiền và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn của công ty đạt 322,77 tỷ đồng, chiếm 86% tổng tài sản. Bên cạnh đó, WCS không ghi nhận bất kỳ khoản nợ vay tài chính nào.﻿

Trong một diễn biến liên quan, công ty thông qua nghị quyết bổ sung ngành nghề kinh doanh, trọng tâm là tham gia thị trường xe điện với các hoạt động đầu tư, kinh doanh, lắp đặt trạm sạc và cung cấp dịch vụ hỗ trợ đi kèm.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh TP.HCM đang đẩy mạnh lộ trình chuyển đổi sang phương tiện sử dụng năng lượng sạch, với mục tiêu đến năm 2030 toàn bộ xe buýt sẽ dùng năng lượng xanh, đồng thời dự kiến chuyển đổi hơn 400.000 xe máy xăng của tài xế công nghệ. Thành phố cũng lên kế hoạch xây dựng 19 trạm sạc lớn cho xe buýt và khoảng 3.000 điểm sạc, đổi pin cho các phương tiện khác vào năm 2028.

Theo phân công, SAMCO – công ty mẹ nắm 51% vốn tại WCS sẽ triển khai trạm sạc tại các đầu mối giao thông lớn, trong đó có Bến xe Miền Tây, qua đó tạo lợi thế rõ rệt cho WCS nhờ sẵn quỹ đất và nằm trong quy hoạch tổng thể.﻿