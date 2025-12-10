Hai tập đoàn tỷ đô rót thêm 100 triệu USD vào Việt Nam, TP.HCM sở hữu nhà máy dầu dậu nành lớn nhất Đông Nam Á

Toàn cảnh nhà máy ép dầu đậu nành VAL

Việc đưa dây chuyền mới vào hoạt động đã nâng quy mô sản xuất của VAL - liên doanh giữa Tập đoàn Bunge (Mỹ) và Tập đoàn Wilmar (Singapore), trở thành một trong những tổ hợp ép dầu đậu nành có công suất lớn nhất tại khu vực Đông Nam Á.

Sự kiện khánh thành có sự tham dự của ông Nguyễn Công Vinh - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; ông Rajpal Singh - Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Cộng hòa Singapore tại Việt Nam và bà Anne Benjaminson - Phó Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TP.HCM. Về phía lãnh đạo hai tập đoàn mẹ có ông Kuok Khoon Hong - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Điều hành Tập đoàn Wilmar International và ông Greg Heckman - Giám đốc Điều hành Tập đoàn Bunge.

Lễ khánh thành dây chuyền số 2 nhà máy VAL

Dây chuyền số 2 có tổng vốn đầu tư hơn 100 triệu USD với công suất thiết kế 4.000 tấn/ngày. Cộng với dây chuyền số 1 (vận hành từ năm 2011), tổng công suất ép dầu hiện tại của nhà máy đạt 7.800 tấn/ngày.

Theo công bố từ doanh nghiệp, khi vận hành tối đa công suất, nhà máy sẽ xử lý khoảng 2,6 triệu tấn đậu nành và cung cấp ra thị trường gần 2 triệu tấn khô dầu đậu nành mỗi năm. Sản lượng này tương đương khoảng 30% nhu cầu nguyên liệu khô dầu đậu nành của ngành chăn nuôi trong nước.

Nhà máy VAL

Về công nghệ, dây chuyền mới sử dụng hệ thống từ các nhà cung cấp như Desmet, Crown và Bühler, tích hợp công nghệ giám sát thời gian thực. Hệ thống kho chứa gồm 8 silo với tổng sức chứa 120.000 tấn. Nhà máy vận hành theo các tiêu chuẩn quốc tế như HACCP, ISO 22000:2018, FSSC phiên bản 6.

Ông Nguyễn Minh Vĩ, Tổng Giám đốc VAL cho biết việc khánh thành dây chuyền ép dầu đậu nành thứ hai nhằm mở rộng công suất sản xuất, phục vụ nhu cầu tại thị trường trong nước và quốc tế, đồng thời góp phần cung ứng nguồn nguyên liệu cho ngành chăn nuôi Việt Nam.

Theo số liệu thị trường, ngành chăn nuôi Việt Nam duy trì mức tăng trưởng 3-5%/năm trong hai thập kỷ qua, kéo theo nhu cầu về nguyên liệu đạm thực vật. Việc tăng công suất chế biến trong nước giúp bổ sung nguồn cung nội địa bên cạnh nguồn hàng nhập khẩu.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, nguồn cung từ nhà máy tại Phú Mỹ giúp các đơn vị sản xuất thức ăn chăn nuôi rút ngắn thời gian tiếp cận sản phẩm so với thời gian vận chuyển hàng nhập khẩu (thường kéo dài khoảng 2 tháng bằng đường biển), qua đó hỗ trợ việc quản lý tồn kho.

Về hậu cần, nhà máy đặt tại KCN Phú Mỹ 1 có khả năng tiếp nhận tàu Panamax tải trọng đến 100.000 tấn, phục vụ việc vận chuyển nguyên liệu từ Nam Mỹ và Hoa Kỳ. Ngoài ra, nhà máy dự kiến sản xuất hơn 500.000 tấn dầu thô đậu nành mỗi năm cho thị trường nội địa và xuất khẩu sang các thị trường trọng điểm như Hàn Quốc.

Ông Nguyễn Công Vinh - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Công Vinh - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận sự đóng góp của dự án: “ Tôi tin rằng với vị trí thuận lợi cùng với khả năng cung cấp khoảng 30% thị phần khô đậu nành cho ngành thức ăn chăn nuôi, dự án sẽ đóng vai trò quan trọng trong bảo đảm an ninh lương thực – thực phẩm, giảm thiểu rủi ro chuỗi cung ứng và ổn định giá thành cho ngành chăn nuôi; bổ sung nguồn thu ngân sách, tạo ra hàng nghìn việc làm ổn định với thu nhập cao, góp phần nâng cao đời sống người dân và thúc đẩy tăng trưởng bền vững cho địa phương ”

VAL được thành lập từ năm 2008 với vốn đầu tư ban đầu từ Bunge (Mỹ). Năm 2016, liên doanh được thành lập khi Wilmar International (Singapore), chính thức trở thành cổ đông chiến lược của VAL. Năm 2024, doanh thu của Bunge là 53,1 tỷ USD và của Wilmar International là 67,4 tỷ USD.