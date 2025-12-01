Công ty VLXD trên sàn muốn chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 40%

Ngày 9/12/2025, Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất Vật liệu Xây dựng Biên Hòa (Mã: VLB) công bố nghị quyết đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh kế hoạch cổ tức năm 2025 từ tối thiểu 20%/mệnh giá lên mức tối thiểu 30%/mệnh giá cổ phần.

Việc điều chỉnh này nhằm mục đích tạo cơ sở tạm ứng cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ phù hợp với kết quả ước lợi nhuận đạt được trong năm 2025.﻿

Với việc cổ đông thông qua con số điều chỉnh, VLB đã trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 40%, tương đương mỗi cổ phiếu hưởng 4.000 đồng cổ tức.

Với hơn 46,72 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính số tiền VLB phải chi để trả cổ tức là gần 187 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, doanh thu thuần 9 tháng đầu năm của VLB đạt 1.075 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế hơn 200 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ. Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ hơn 150 tỷ đồng.

Công ty lợi nhuận sau thuế cả năm 2025 dự kiến đạt hơn 250 tỷ đồng, sau khi trích lập các quỹ còn lại gần 188 tỷ đồng.

VLB có 3 cổ đông lớn, trong đó, ﻿Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai - TNHH MTV đang sở hữu 49,08% vốn điều lệ, Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Công nghiệp KSB sở hữu 21,95% vốn điều lệ và CTCP Hóa An sở hữu 8,33% vốn điều lệ.

Kết thúc phiên giao dịch buổi sáng ngày 10/12, cổ phiếu VLB﻿ đã tăng 2,86% lên mức giá 50.400 đồng/cp. Tính từ đầu năm đến nay, cổ phiếu VLB đã tăng khoảng 27%.