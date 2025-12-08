Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

08-12-2025 - 11:15 AM

Một DN sắp chốt danh sách trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 20%

Thời gian chốt danh sách cổ đông để chi tạm ứng cổ tức đợt 1 là ngày 25/12/2025. Ngày thanh toán là ngày 29/01/2026.

Ngày 05/12/2025 , Công ty Cổ phần Thống Nhất (mã chứng khoán: BAX), chủ sở hữu KCN Bàu Xéo đã công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị thông qua việc chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 bằng tiền mặt.

Theo Nghị quyết được công bố, cổ đông BAX sẽ nhận được tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện là 20%, tương đương nhận 2.000 đồng cho mỗi cổ phiếu sở hữu.

Với 8,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, dự kiến BAX phải chi 16,4 tỷ đồng cho đợt tạm ứng cổ tức này.

Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cổ đông BAX đã phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2025 là hơn 26,6 tỷ đồng. Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến cho cả năm 2025 được Đại hội đồng cổ đông thông qua là 25%.

Về kết quả kinh doanh, BAX ghi nhận doanh thu thuần trong 9 tháng đầu năm 2025 đạt 83,32 tỷ đồng, tăng 51% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 25,15 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ.﻿ Sau 9 tháng đầu năm, BAX đã hoàn thành được khoảng 95% kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2025.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 5/12, cổ phiếu BAX có giá 36.900 đồng/cp.

