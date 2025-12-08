Theo thông báo mới nhất từ UBCKNN, Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà (mã CK: VCW) chính thức bị hủy tư cách công ty đại chúng kể từ ngày 05/12/2025.

Cùng ngày, cơ quan quản lý cũng đã thông báo tương tự đối với Công ty Cổ phần Bibica (mã CK: BBC), một thương hiệu bánh kẹo lâu đời của Việt Nam.

Đối với Nước sạch Sông Đà, quyết định hủy tư cách đại chúng đến ngay sau khi doanh nghiệp này công bố kết quả kinh doanh khởi sắc sau chuỗi ngày ảm đạm. Báo cáo tài chính quý 3/2025 của VCW ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 252 tỷ đồng, tăng 76% so với cùng kỳ năm trước nhờ sản lượng tiêu thụ tăng và việc điều chỉnh giá bán nước sạch.

Biên lợi nhuận gộp theo đó được cải thiện mạnh từ mức 16% lên 40,5%, giúp công ty báo lãi sau thuế gần 34 tỷ đồng, đảo chiều hoàn toàn so với khoản lỗ 33 tỷ đồng của quý 3/2024. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, đơn vị này đạt 657 tỷ đồng doanh thu và 106 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, vượt gần gấp 3 lần mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Mặc dù hoạt động kinh doanh cốt lõi phục hồi tích cực, vấn đề cốt lõi dẫn đến việc VCW rời sàn nằm ở cơ cấu cổ đông không còn đáp ứng quy định của Luật Chứng khoán. Tỷ lệ sở hữu của các nhà đầu tư nhỏ lẻ tại doanh nghiệp này hiện chỉ còn 1,59%, thấp hơn nhiều so với mức tối thiểu 10% theo luật định.

Tính đến thời điểm hiện tại, 98,41% vốn điều lệ của Nước sạch Sông Đà nằm trong tay hai tổ chức lớn là CTCP Hạ tầng GELEX (62,46%) và Công ty TNHH Nước sạch REE (35,95%).

Việc thanh khoản trên sàn UPCoM chỉ đạt bình quân hơn 1.700 đơn vị mỗi phiên cũng phản ánh rõ nét tình trạng cô đặc này. Ban lãnh đạo công ty nhận định việc chủ động hủy tư cách công ty đại chúng trước thời hạn năm 2026 sẽ giúp doanh nghiệp tập trung nguồn lực vào sản xuất kinh doanh, trong bối cảnh áp lực nợ vay tài chính đã tăng lên mức 3.508 tỷ đồng, với chi phí lãi vay chiếm tới 20% doanh thu trong 9 tháng đầu năm.

Đối với Bibica, Tập đoàn PAN (PAN Group) nắm 98,3% vốn cổ phần - cơ cấu cổ đông như vậy cũng không còn đáp ứng quy định của Luật Chứng khoán về công ty đại chúng.

Mới đây, vào tháng 10/2025, Tập đoàn hàng tiêu dùng Indonesia Sari Murni Abadi (SMA) thông báo việc mua lại Bibica từ PAN Group. Thương vụ này bao gồm toàn bộ số cổ phần mà PAN nắm giữ (hơn 18,4 triệu đơn vị), tương đương 98,3% vốn điều lệ.

Vào ngày 08/1/2026, Bibica dự kiến sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 lần II, nội dung chi tiết vẫn chưa được công bố.

Đánh giá về thương vụ đầu tư này, ông Servin - Giám đốc tài chính của Tập đoàn Indonesia SMA cho biết việc sở hữu Bibica giúp tập đoàn mở rộng danh mục sản phẩm từ snack sang bánh quy và các dòng bánh kẹo khác. Quan trọng hơn, sự hợp tác này nhằm tăng cường năng lực sản xuất, đổi mới sản phẩm và tối ưu hóa chuỗi cung ứng xuyên biên giới giữa Indonesia và Việt Nam.

Hiện tại, Bibica đang vận hành hai nhà máy hiện đại tại Long An và Hà Nội, sở hữu mạng lưới phân phối hơn 100.000 điểm bán trong nước cùng thị trường xuất khẩu rộng khắp sang Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ.

Về kết quả kinh doanh, trong giai đoạn thuộc quyền kiểm soát của PAN Group, Bibica duy trì sự ổn định. Năm 2024, công ty đạt doanh thu 1.780,7 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 131,6 tỷ đồng. Trong 9 tháng đầu năm 2025, doanh thu ghi nhận 1.127 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 86,2 tỷ đồng.