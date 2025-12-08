"Vua mía đường" chốt phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi lãi suất 9,5%, IPO các đơn vị thành viên cho tham vọng vốn hóa 2,7 tỷ USD

Ảnh: AgriS

Sáng ngày 06/12 tại Tây Ninh, Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (AgriS, HOSE: SBT) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên niên độ 2024-2025 nhằm thông qua các chỉ tiêu kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận.

Báo cáo với cổ đông về kết quả hoạt động, Ban lãnh đạo AgriS cho biết doanh nghiệp đã khép lại niên độ 2024-2025 (từ 1/7/2024 đến 30/6/2025) với doanh thu thuần hợp nhất đạt 28.482 tỷ đồng, vượt 9% so với kế hoạch và ghi nhận tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) đạt 18% trong giai đoạn 5 năm gần nhất.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 950 tỷ đồng, tăng trưởng 5% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận sau thuế ghi nhận mức 834 tỷ đồng. Với sản lượng tiêu thụ tiếp tục vượt mốc 1 triệu tấn, doanh nghiệp này hiện vẫn duy trì thị phần nắm giữ 46% ngành đường nội địa.

Bước sang niên độ 2025-2026, trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến số, Hội đồng quản trị (HĐQT) AgriS trình cổ đông kế hoạch kinh doanh có phần thận trọng. Cụ thể, mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất dự kiến đạt 26.500 tỷ đồng, thấp hơn mức thực hiện của niên độ trước, và lợi nhuận trước thuế mục tiêu đi ngang ở mức 951 tỷ đồng.

Ảnh: AgriS

Định hướng trong giai đoạn tới của công ty là tập trung giữ vững thị phần cốt lõi, đồng thời mở rộng sang mảng Thực phẩm - Đồ uống - Sữa – Bánh kẹo (FBMC) và đẩy mạnh kiểm soát chi phí vận hành.

Trên cơ sở kết quả kinh doanh đã đạt được, ĐHĐCĐ đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận niên độ 2024-2025 với việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 6%, tương ứng giá trị hơn 513 tỷ đồng. Đối với niên độ 2025-2026, tỷ lệ cổ tức dự kiến được duy trì trong khoảng 5% đến 7%.

Một nội dung quan trọng nhận được sự quan tâm lớn của giới đầu tư tại Đại hội lần này là phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ cho cổ đông hiện hữu. Theo tờ trình đã được thông qua, AgriS dự kiến phát hành tối đa gần 10 triệu trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tổng giá trị huy động gần 1.000 tỷ đồng. Đây là loại hình trái phiếu chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo và không kèm chứng quyền. Đáng chú ý, lãi suất trái phiếu được cố định ở mức 9,5%/năm với kỳ hạn 2 năm.

Lộ trình chuyển đổi được chia làm hai đợt, trong đó 30% số lượng trái phiếu sẽ được chuyển đổi sau 1 năm và phần còn lại sẽ chuyển đổi tại ngày đáo hạn. Giá chuyển đổi được xác định bằng 75% giá đóng cửa bình quân của 20 phiên giao dịch liền trước ngày HĐQT phê duyệt phương án chi tiết.

Về mục đích sử dụng vốn, toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu này sẽ được dùng để cơ cấu lại các khoản nợ vay, bao gồm việc thanh toán nợ cho các tổ chức tín dụng và các đơn vị thành viên như Công ty CP Nông nghiệp AgriS Gia Lai. Động thái này được đánh giá là bước đi cần thiết nhằm tối ưu hóa cấu trúc vốn, giảm áp lực tài chính ngắn hạn và chuẩn bị nguồn lực cho các kế hoạch dài hạn.

Ảnh: Giá cổ phiếu SBT (AgriS)

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu SBT hiện ghi nhận quanh vùng giá 24.700-25.200 đồng/cổ phiếu (tại ngày 08/12), đưa vốn hóa thị trường của doanh nghiệp đạt hơn 21.500 tỷ đồng.

Ảnh: AgriS

Chia sẻ về tầm nhìn dài hạn giai đoạn 2025-2030, bà Đặng Huỳnh Ức My – Chủ tịch HĐQT AgriS cho biết công ty đang hướng tới mô hình Chuỗi giá trị Thương mại tuần hoàn, đặt mục tiêu doanh thu chạm mốc 60.000 tỷ đồng và vốn hóa thị trường đạt 2,7 tỷ USD vào năm 2030. Để hiện thực hóa con số này, AgriS đang xúc tiến các kế hoạch IPO cho các đơn vị thành viên chủ chốt và tìm kiếm đối tác chiến lược quốc tế.

Ban lãnh đạo công ty cũng tiết lộ về thương vụ M&A với một công ty tư vấn nông học tại Úc nhằm tận dụng cơ sở dữ liệu và mạng lưới khách hàng tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, phục vụ cho việc mở rộng chuỗi giá trị nông nghiệp công nghệ cao.