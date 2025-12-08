Chủ tịch Trương Gia Bình tiết lộ lý do muốn "liên hôn" FPT với Vietnam Airlines

Ngày 8/12/2025, Vietnam Airlines phối hợp cùng FPT tổ chức sự kiện “MAYBE: Biết đâu đó là định mệnh” - hoạt động kết nối dành cho nhân sự trẻ của hai doanh nghiệp.

Đây là lần đầu tiên hai bên triển khai một mô hình giao lưu theo hướng trải nghiệm tương tác, kết hợp công nghệ và hoạt động thực tế nhằm tạo điều kiện để nhân viên làm quen, trò chuyện và thấu hiểu lẫn nhau.﻿

Sự kiện quy tụ 100 nhân sự của Vietnam Airlines và FPT trong độ tuổi 24-35 tại không gian campus Hola Park, Hòa Lạc. Tại chương trình, các bạn trẻ được trải nghiệm ứng dụng MAYBE do FPT phát triển riêng cho sự kiện, hỗ trợ giao lưu theo hình thức tương hợp và kết nối mở.

Các hoạt động trải nghiệm ngoài trời, trạm tương tác cảm xúc và chương trình kết nối cuối buổi tạo nên hành trình mới mẻ, gần gũi và mang tính gắn kết sâu hơn so với hình thức giao lưu truyền thống.

Sự kiện MAYBE đánh dấu bước mở rộng hợp tác giữa Vietnam Airlines và FPT, từ lĩnh vực công nghệ sang lĩnh vực văn hóa doanh nghiệp. Trước đó, hai bên đã đồng hành trong nhiều dự án chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả vận hành. MAYBE tiếp tục được xem là thử nghiệm mang tính thực tế trong việc củng cố kết nối con người, được xem là yếu tố quan trọng để nâng cao hiệu quả phối hợp trong các dự án, hoạt động chung và trong môi trường làm việc đa hệ sinh thái.

“Vietnam Airlines luôn coi con người là trung tâm trong chiến lược phát triển văn hóa doanh nghiệp của Hãng. Sự kiện MAYBE được triển khai cùng FPT không chỉ mang tính trải nghiệm mà còn tạo điều kiện để đội ngũ hai bên hiểu nhau hơn, phối hợp tốt hơn và cùng xây dựng một môi trường làm việc bền vững dựa trên sự tôn trọng, cởi mở và thấu hiểu.” - ông Nguyễn Chiến Thắng - Phó tổng giám đốc Vietnam Airlines cho biết.

Chủ tịch HĐQT FPT - ông Trương Gia Bình chia sẻ, FPT và Vietnam Airlines đã có quan hệ hợp tác từ những năm 1990, khi FPT mới thành lập, rất gắn bó và rất tình cảm.

Với mối thâm tình ấy, FPT rất muốn hai nhà “liên hôn”. Chương trình MAYBE được thiết kế để cán bộ nhân viên của FPT và các đối tác có thêm cơ hội tìm sự đồng điệu, sẻ chia và hạnh phúc.

Trong những năm gần đây, Vietnam Airlines đã triển khai nhiều hoạt động hướng đến người lao động, từ chương trình đào tạo phát triển năng lực, đối thoại nội bộ đến các hoạt động văn hóa và gắn kết tập thể. Đây là những yếu tố quan trọng góp phần duy trì bản sắc doanh nghiệp và củng cố niềm tự hào về môi trường làm việc.

Theo cùng định hướng đó, MAYBE được xem là một cách tiếp cận mới nhằm tạo thêm không gian để đội ngũ trẻ của hai doanh nghiệp giao lưu và hiểu nhau hơn, từ đó hỗ trợ hiệu quả quá trình phối hợp công việc. Sự kiện lần này thể hiện nỗ lực của Vietnam Airlines trong việc tiếp tục xây dựng một văn hóa doanh nghiệp nhân văn, hiện đại và gắn kết.

Trong nhiều năm qua, FPT đã đồng hành cùng Vietnam Airlines trong nhiều dự án chuyển đổi số trọng điểm góp phần quan trọng giúp Hãng hàng không hàng đầu Việt Nam này nâng cao hiệu quả vận hành, tối ưu quy trình và cải thiện trải nghiệm khách hàng. Sáng kiến “kết đôi” nhân sự trẻ của hai bên qua sự kiện MAYBE không chỉ đánh dấu việc mở rộng quan hệ hợp tác sang lĩnh vực văn hóa mà qua đó còn củng cố mối quan hệ hợp tác chiến lược lâu dài giữa hai bên.