Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tỉ phú Nguyễn Thị Phương Thảo kể chuyện cùng ông Trương Gia Bình bàn cách “giải cứu” HOSE

01-10-2025 - 00:02 AM | Doanh nghiệp

Câu chuyện hậu trường về cuộc “giải cứu” ngoạn mục sàn HOSE khỏi sự cố nghẽn lệnh cách đây 4 năm đã được tỉ phú Nguyễn Thị Phương Thảo kể lại đầy cảm xúc tại ViPEL.

Tỉ phú Nguyễn Thị Phương Thảo kể chuyện cùng ông Trương Gia Bình bàn cách “giải cứu” HOSE- Ảnh 1.

Tỉ phú Nguyễn Thị Phương Thảo và CEO VinaCapital Don Lâm chủ trì phiên họp ViPEL

Chiều ngày 30/9, phiên họp của Ủy ban I về Công nghệ mới nổi và Đổi mới sáng tạo, thuộc khuôn khổ ViPEL, đã diễn ra tại TP.HCM. Dưới sự chủ trì của ông Don Lam, Tổng Giám đốc VinaCapital và bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sovico, phiên họp đã khởi đầu bằng câu chuyện về năng lực của khối doanh nghiệp tư nhân.

Tỉ phú Nguyễn Thị Phương Thảo kể chuyện cùng ông Trương Gia Bình bàn cách “giải cứu” HOSE- Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo kể lại, trước nguy cơ tê liệt của sàn HOSE, bà đã cùng Chủ tịch FPT Trương Gia Bình bàn cách tháo gỡ bằng một giải pháp táo bạo: đưa hệ thống công nghệ của HNX vào để "tiếp sức" cho HOSE. “Chúng tôi tính toán kỹ lưỡng và thấy hoàn toàn có thể làm được, nhưng câu hỏi lớn nhất lúc đó lại là: 'Ai cho mình làm?'”, bà Thảo chia sẻ.

Trăn trở đó đã thôi thúc hai vị chủ tịch đưa ý tưởng này đề xuất trực tiếp tới Thủ tướng và đã nhận được sự đồng ý. “Đây là việc chưa có tiền lệ, phải bằng quyết định của Thủ tướng thì doanh nghiệp tư nhân mới có thể triển khai được,” bà Thảo nhấn mạnh.

Vượt qua các thách thức về triển khai trong bối cảnh COVID-19, dự án mang tên "HOSE 100" đã hoàn thành đúng tiến độ 100 ngày với toàn bộ nguồn lực do tư nhân đảm nhận. Dù sau đó gặp khó trong khâu nghiệm thu do chưa có quy định, nhưng hiệu quả đã chứng minh tất cả: 4 năm qua hệ thống vận hành ổn định, chi phí chỉ vài triệu USD trong khi thị trường có những phiên giao dịch lên tới 2 tỉ USD.

Từ câu chuyện đó, bà Thảo kêu gọi: “Với ánh sáng từ Nghị quyết 68, kinh tế tư nhân là động lực tăng trưởng, đến lượt chúng ta phải hành động, tiên phong thực thi những dự án quốc gia mà trước đây chúng ta không có cơ hội vì lý do cơ chế.”

Trăn trở trong khoảng trống pháp lý của tài sản số

Vấn đề hành lang pháp lý cho tài sản số cũng là một điểm nóng. Theo chia sẻ từ các doanh nghiệp, nhiều nền tảng của Việt Nam đã phát triển thần tốc nhưng lại phải hoạt động trong một khoảng trống pháp lý đầy rủi ro. Thực trạng này đang tạo ra một sân chơi thiếu bình đẳng, tạo lợi thế cho các sàn quốc tế và khiến doanh nghiệp Việt gặp khó trong việc mở rộng quy mô một cách chính danh. Trăn trở chung không chỉ là bài toán cạnh tranh, mà còn là làm thế nào để quản lý hiệu quả một dòng tài sản số ngày càng lớn của quốc gia.

Tỉ phú Nguyễn Thị Phương Thảo kể chuyện cùng ông Trương Gia Bình bàn cách “giải cứu” HOSE- Ảnh 3.

Đồng tình, bà Đinh Thị Thúy, Chủ tịch HĐQT MISA, chỉ ra một điểm nghẽn mang tính nghiệp vụ nhưng lại là rào cản cốt lõi: “ Khi nói về tài sản số, một vấn đề rất thực tiễn là làm sao để hạch toán? Nếu không có chuẩn mực kế toán cho tài sản số, thì doanh nghiệp không thể hợp thức hóa và ghi nhận chúng trên sổ sách. Đây là một điểm nghẽn cần được tháo gỡ ngay lập tức.”

Cần một ngân hàng số chuyên biệt cho SME

Bên cạnh lĩnh vực tài sản số, một loạt đề xuất nhằm hỗ trợ khối doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) cũng được đưa ra. Ông Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, đã đề xuất một dự án ViPEL: thành lập một ngân hàng số dành riêng cho SME.

“Chúng ta có hàng triệu hộ kinh doanh và doanh nghiệp SME. Họ là xương sống của nền kinh tế nhưng lại gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận vốn,” ông Thân nói. Ông cho rằng cần một tổ chức tài chính số chuyên biệt, với cơ chế chấm điểm tín dụng linh hoạt và các thủ tục tinh gọn trên kênh số để phục vụ riêng cho đối tượng này.

Mang đến một góc nhìn quốc tế, ông Jonas Eichler, CEO Ngân hàng số Timo, cho biết Việt Nam là một nền kinh tế phát triển nhanh và có nhiều cơ hội lớn cho chuyển đổi số. Tuy nhiên, ông cũng chỉ ra một nhóm đối tượng đang bị bỏ lại phía sau là các "digital freelancer" (người làm việc tự do trên nền tảng số).

"Họ là một lực lượng lao động mới, rất năng động, nhưng lại gặp khó trong việc sử dụng hệ thống ngân hàng truyền thống, nhất là khi nhận tiền từ nước ngoài hay quản lý các tài sản số," ông Jonas phân tích. "Hiện chưa có chính sách cho phép ngân hàng tại Việt Nam giữ các loại tài sản quốc tế này cho khách hàng, và đó là một cơ hội bị bỏ lỡ."

Rút ngắn "sandbox", tạo động lực cho đổi mới sáng tạo

Một vấn đề mang tính chiến lược khác cũng được bà Trương Lý Hoàng Phi, Chủ tịch HĐQT IBP, nêu ra. "Các công nghệ mới luôn đi kèm rủi ro. Chúng ta có thể xây dựng một quỹ đối ứng công - tư để tạo động lực cho các doanh nghiệp dám dấn thân," bà Phi đề xuất.

Bà cũng chỉ ra sự bất cập của cơ chế "sandbox" (thử nghiệm có kiểm soát) hiện nay. "Một doanh nghiệp thành công có thể phải mất từ 5-7 năm để xin cơ chế cho sandbox. Khoảng thời gian này là quá dài. Cần có cơ chế để rút ngắn giai đoạn thử nghiệm, giúp các công ty công nghệ nhanh chóng bứt phá" bà Phi nhấn mạnh.

Tổng kết phiên họp, ông Don Lam cho rằng các ý kiến đã cho thấy doanh nghiệp tư nhân hoàn toàn có đủ năng lực, công nghệ và khát khao cống hiến. Điều họ cần nhất là một cơ chế, một hành lang pháp lý rõ ràng và sự ủng hộ, tin tưởng từ Chính phủ. Những đề xuất này sẽ được tổng hợp lại để đưa ra các dự án cụ thể, đặc biệt là việc hình thành Quỹ phát triển kinh tế tư nhân để huy động vốn trong nước, dẫn dắt thị trường.

Hệ sinh thái của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo gia nhập cuộc đua sàn tài sản mã hóa, mục tiêu vốn điều lệ 10.000 tỷ

PV

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
REE và TTVN hợp tác cùng các tập đoàn tỷ đô Nhật Bản khởi công 4 dự án điện gió tại Vĩnh Long với tổng vốn đầu tư hơn 11.000 tỷ đồng

REE và TTVN hợp tác cùng các tập đoàn tỷ đô Nhật Bản khởi công 4 dự án điện gió tại Vĩnh Long với tổng vốn đầu tư hơn 11.000 tỷ đồng Nổi bật

Toyota chuẩn bị đầu tư 360 triệu USD để sản xuất xe hybrid tại Việt Nam

Toyota chuẩn bị đầu tư 360 triệu USD để sản xuất xe hybrid tại Việt Nam Nổi bật

Xe điện VinFast là một trong những chiến thần lội nước sâu khoẻ nhất thị trường

Xe điện VinFast là một trong những chiến thần lội nước sâu khoẻ nhất thị trường

00:02 , 01/10/2025
Cà Mau đề xuất giữ nguyên hiện trạng 2 công ty xổ số kiến thiết

Cà Mau đề xuất giữ nguyên hiện trạng 2 công ty xổ số kiến thiết

22:23 , 30/09/2025
Tetra Pak thúc đẩy giải pháp bền vững cho an ninh lương thực ASEAN

Tetra Pak thúc đẩy giải pháp bền vững cho an ninh lương thực ASEAN

21:00 , 30/09/2025
Ngô Thành Huấn: Người cầm quỹ của 1.500 gia đình Việt và triết lý học tập suốt đời

Ngô Thành Huấn: Người cầm quỹ của 1.500 gia đình Việt và triết lý học tập suốt đời

19:30 , 30/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên