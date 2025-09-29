Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

'Soi' chữ ký 'rồng bay phượng múa' của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, Trần Đình Long, Nguyễn Thị Phương Thảo...

29-09-2025 - 00:04 AM | Doanh nghiệp

'Soi' chữ ký 'rồng bay phượng múa' của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, Trần Đình Long, Nguyễn Thị Phương Thảo...

Mỗi chữ ký gắn liền với con dấu của các tập đoàn hàng đầu, phản ánh sự hiện diện quyền lực của họ trên thương trường.

Trong giới doanh nhân Việt Nam, chữ ký của các tỷ phú USD không chỉ là dấu ấn pháp lý mà còn mang tính biểu tượng cho uy tín và quyền lực.

'Soi' chữ ký 'rồng bay phượng múa' của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, Trần Đình Long, Nguyễn Thị Phương Thảo...- Ảnh 1.

Hình ảnh trên ghi lại chữ ký của những nhân vật nổi bật như ông Phạm Nhật Vượng (Chủ tịch Vingroup), ông Trần Đình Long (Chủ tịch Hòa Phát), bà Nguyễn Thị Phương Thảo (Chủ tịch Vietjet Air), ông Hồ Hùng Anh (Chủ tịch Techcombank), ông Nguyễn Đăng Quang (Chủ tịch Masan Group). Mỗi chữ ký gắn liền với con dấu của các tập đoàn hàng đầu, phản ánh sự hiện diện quyền lực của họ trên thương trường.

Đáng chú ý, từ ngày 25/9, khối tài sản trên sàn chứng khoán của bà Phạm Thu Hương – vợ tỷ phú Phạm Nhật Vượng – đã tăng hơn 20.000 tỷ đồng từ đầu năm, lên gần 27.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 1 tỷ USD. Với mức tài sản này, bà chính thức trở thành tỷ phú đô la Mỹ thứ 6 của Việt Nam.

Theo số liệu được cập nhật từ Forbes, tính đến ngày 28/9/2025﻿, tài sản ròng của ông Phạm Nhật Vượng là 15,8 tỷ USD, tương đương 410.000 tỷ đồng, tiếp tục là người giàu nhất Việt Nam, bỏ xa các tỷ phú còn lại (ông Trần Đình Long đứng thứ 2 với 2,9 tỷ USD).

'Soi' chữ ký 'rồng bay phượng múa' của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, Trần Đình Long, Nguyễn Thị Phương Thảo...- Ảnh 2.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên 26/9, cổ phiếu VIC có giá là 164.000 đồng/cp, tăng gần 60% so với hồi đầu tháng 8, vốn hoá thị trường đạt trên 630.000 tỷ đồng vượt qua Vietcombank để lấy lại vị trí lớn nhất sàn chứng khoán Việt Nam. ﻿

'Soi' chữ ký 'rồng bay phượng múa' của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, Trần Đình Long, Nguyễn Thị Phương Thảo...- Ảnh 3.

Phương Anh

Nhịp sống thị trường

