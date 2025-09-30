Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Một pháp nhân mới trong lĩnh vực sàn giao dịch tài sản mã hóa vừa được thành lập với sự tham gia góp vốn của Chứng khoán HD và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái Sovico Group. Động thái này diễn ra ngay sau khi công ty Chứng khoán HD công bố kế hoạch huy động hơn 7.300 tỷ đồng, trong đó một phần vốn đáng kể sẽ được rót vào lĩnh vực mới mẻ này.

Hệ sinh thái của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo gia nhập cuộc đua sàn tài sản mã hóa, mục tiêu vốn điều lệ 10.000 tỷ- Ảnh 1.

Ngày 25/9/2025, CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa HD (HDEX) đã được thành lập với vốn điều lệ ban đầu 200 tỷ đồng , đặt trụ sở tại Tòa nhà PV Gas Tower, số 673 Nguyễn Hữu Thọ, xã Nhà Bè, TP. HCM.

Hệ sinh thái của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo gia nhập cuộc đua sàn tài sản mã hóa, mục tiêu vốn điều lệ 10.000 tỷ- Ảnh 2.

Cơ cấu cổ đông của HDEX cho thấy sự hiện diện của các đơn vị trong hệ sinh thái của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo. Cụ thể, CTCP Chứng khoán HD (HDBS) - công ty liên kết của HDBank - góp 30 tỷ đồng, tương đương 15% vốn. Phần vốn còn lại do Công ty TNHH Galaxy Pay (10%) và CTCP Galaxy Technology Services (75%) nắm giữ. Chủ tịch HĐQT của HDEX là ông Huỳnh Kim Tước.

Hệ sinh thái của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo gia nhập cuộc đua sàn tài sản mã hóa, mục tiêu vốn điều lệ 10.000 tỷ- Ảnh 3.

Hệ sinh thái của Galaxy Holdings

Sự xuất hiện của Galaxy Pay và Galaxy Technology Services là một điểm đáng chú ý, bởi đây là các công ty thành viên của Galaxy Holdings (Công ty TNHH Galaxy Digital Holdings), tập đoàn công nghệ số thuộc Sovico Group. Galaxy Holdings được thành lập tháng 8/2021 với vốn điều lệ 500 tỷ đồng, ban đầu do bà Nguyễn Thị Phương Thảo đảm nhận vị trí Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.

Hệ sinh thái của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo gia nhập cuộc đua sàn tài sản mã hóa, mục tiêu vốn điều lệ 10.000 tỷ- Ảnh 4.

Kể từ ngày 04/7/2025, ông Huỳnh Kim Tước được bổ nhiệm làm Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Galaxy Holdings. Ông Tước được biết đến là chuyên gia với hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyển đổi số và công nghệ, từng tham gia đặt nền móng cho sự phát triển của Google và YouTube tại thị trường Việt Nam.

Chỉ ít ngày trước khi HDEX được thành lập, HDBS đã công bố kế hoạch lấy ý kiến cổ đông về phương án chào bán hơn 365 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:5, với giá chào bán 20.000 đồng/cổ phiếu. Nếu thành công, công ty chứng khoán này dự kiến huy động về hơn 7.300 tỷ đồng. Theo kế hoạch sử dụng vốn, khoảng 1.470 tỷ đồng sẽ được dùng để góp vốn vào một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sàn giao dịch tài sản mã hóa, có thể chính là HDEX. Doanh nghiệp này dự kiến sẽ tăng vốn điều lệ lên mức 10.000 tỷ đồng.

Việc các tổ chức lớn rót vốn vào lĩnh vực tài sản mã hóa được thúc đẩy bởi bối cảnh pháp lý đang dần được định hình. Theo Nghị quyết 05/2025/NQ-CP ban hành ngày 9/9/2025, Chính phủ đã cho phép triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa.

Nghị quyết đưa ra một số yêu cầu cụ thể, trong đó doanh nghiệp muốn vận hành sàn giao dịch phải có vốn tối thiểu 10.000 tỷ đồng và 35% vốn phải do ít nhất hai tổ chức là ngân hàng, công ty chứng khoán, quản lý quỹ hoặc bảo hiểm nắm giữ. Điều này lý giải cho kế hoạch tăng vốn quy mô lớn của HDEX và sự tham gia của các định chế tài chính.

Hệ sinh thái của HDBank không phải là trường hợp đơn lẻ. Cuộc đua trên thị trường sàn giao dịch tài sản mã hóa tại Việt Nam đã ghi nhận sự tham gia của nhiều tên tuổi lớn trong ngành tài chính. Trước đó, thị trường đã biết đến CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng (CAEX) có sự góp vốn của VPBankS, CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa VIX (VIXEX) của Chứng khoán VIX, hay CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Techcom (TCEX) liên quan đến TCBS. Ngoài ra, các hợp tác đáng chú ý khác có thể kể đến như MB Bank và Dunamu (đơn vị vận hành sàn Upbit của Hàn Quốc).

Sự tham gia của các định chế tài chính lớn được xem là tín hiệu cho thấy nỗ lực chuyển đổi hoạt động giao dịch tài sản mã hóa từ thị trường phi chính thức sang thị trường chính thức, có thể quản lý và tích hợp vào hệ thống tài chính nội địa.

Theo dữ liệu từ Chainalysis, dòng tiền tài sản mã hóa vào Việt Nam giai đoạn 6/2024 - 7/2025 đạt trên 200 tỷ USD, và báo cáo của VinaCapital ước tính có khoảng 17 triệu người Việt sở hữu loại tài sản này, phần lớn giao dịch qua các sàn quốc tế.


