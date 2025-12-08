Trang cá nhân của ông Lê Văn Thành - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Công nghệ, Ngân hàng bán lẻ, Văn phòng Lãnh đạo, Nhân sự, Truyền thông và Marketing tại Ngân hàng số Vikki – tuần trước đã chia sẻ một thông tin thú vị tại Hội nghị tổng kết Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025” do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức.

“Thủ tướng Phạm Minh Chính ghé thăm quầy Vikkafe, uống thử 3 cốc khác nhau đều khen trà và cafe ngon. Khi rời đi, Thủ tướng nhất định cầm 2 tay 2 cốc đã uống thử, bảo cận vệ cầm cốc còn lại theo để bác uống. Bác Chính giải thích "Mình đã uống thử rồi, để lại thì người khác sẽ không uống được nữa, vứt đi thì lãng phí. Mang theo uống trên xe".

Hành động nhỏ, bài học lớn về "Tiết kiệm, chống lãng phí" từ người đứng đầu Chính phủ”.

Chia sẻ này không chỉ cho thấy hình ảnh đẹp đời thường của Thủ tướng Chính phủ, mà còn tiết lộ về VikKafe – một mô hình mang tên Café tài chính của Ngân hàng Vikki.

Theo thông tin trên website, 3 chi nhánh của ngân hàng này ngày 7/10 đã đồng loạt khai trương không gian VikKafé, được gọi là một điểm hẹn tài chính mới, một không gian không chỉ là để giao dịch, mà còn hướng tới việc biến mỗi giao dịch thành một trải nghiệm đáng nhớ và đầy cảm xúc.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo chia sẻ: “Mỗi chi nhánh/phòng giao dịch hôm nay không chỉ khai trương một không gian mới, mà còn mở ra cách tiếp cận mới với khách hàng – tinh tế hơn, gần gũi hơn, và tràn đầy cảm xúc thông qua VikKafé. Tôi tin rằng, khi chất lượng dịch vụ gắn liền với sự thấu hiểu và tận tâm, Vikki sẽ ngày càng tiến xa hơn trong lòng khách hàng.”

Ngân hàng số Vikki - tiền thân là Ngân hàng TMCP Đông Á được đổi tên từ ngày 14/2/2025. Động thái này diễn ra sau gần một tháng DongA Bank được chuyển giao bắt buộc về Ngân hàng Phát triển TP HCM (HDBank), sở hữu 100% vốn cổ phần.

Họ cũng chuyển trụ sở chính từ TP HCM ra Hà Nội, đặt tại 72 Lý Thường Kiệt (quận Hoàn Kiếm). Logo và bộ nhận diện thương hiệu của ngân hàng cũng được thay đổi.﻿

Sau khi về với HDBank - nơi Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo giữ vai trò Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT, Vikki Bank tuyên bố định vị là một ngân hàng số thế hệ mới đầu tiên kết hợp ứng dụng công nghệ hiện đại nhất với mạng lưới các chi nhánh, phòng giao dịch cung cấp các dịch vụ ngân hàng, tài chính, đầu tư, bảo hiểm, du lịch, mua sắm… không giới hạn.