10 DN tư nhân lớn nhất Việt Nam 2025: Hai DN của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo lần đầu tiên cùng góp mặt

Ngày 12/11/2025, Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) phối hợp cùng Báo VietNamNet công bố Bảng xếp hạng VNR500 - Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2025.

Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên vẫn vững ngôi vương trong danh sách.



Những cái tên kỳ cựu như Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PetroVietnam) - tên cũ là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank), Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) ... vẫn trong top.



Vingroup vẫn giữ vị trí thứ 4 trong năm 2025, không thay đổi so với bảng xếp hạng năm ngoái.



Hòa Phát quay trở lại top 10 trong năm nay trong khi năm ngoái không góp mặt. CTCP Lọc hoá dầu Bình Sơn không xuất hiện trong bảng xếp hạng năm nay, trong khi năm 2024 xếp vị trí số 9.

Với bảng xếp hạng top 10 doanh nghiệp tư nhân, Vingroup tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu. Hoà Phát, Thế giới di động, VPBank, Masan Group giữ nguyên 4 vị trí này so với năm 2024.

CTCP Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI, THACO, Sacombank không góp trong bảng xếp hạng năm nay.﻿

Techcombank tăng 1 bậc lên vị trí số 6, Vinamilk tăng 1 bậc lên vị trí thứ 9.﻿

Top 10 doanh nghiệp tư nhân năm 2025 có sự xuất hiện của 2 doanh nghiệp nơi bà Nguyễn Thị Phương Thảo làm lãnh đạo là Vietjet Air và HDBank.

FPT xếp thứ 8 trong khi năm ngoái không nằm trong top 10.﻿

Với mức tăng tổng doanh thu từ 4.744 nghìn tỷ đồng năm 2022 lên 5.565 nghìn tỷ đồng năm 2025, nhóm ngành Công nghiệp – Xây dựng tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu trong cơ cấu doanh nghiệp lớn thuộc bảng xếp hạng VNR500 năm 2025 khi chiếm 68% tổng số doanh nghiệp trong bảng xếp hạng, giữ vai trò là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Nhóm ngành Dịch vụ, sau giai đoạn tăng trưởng tổng doanh thu trong năm trước đã ghi nhận mức giảm nhẹ (-1,1%) trong năm nay với tổng doanh thu đạt hơn 3.148 nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên, về quy mô doanh nghiệp của nhóm lại được cải thiện khi tỷ trọng doanh nghiệp trong bảng tăng từ 26,3% trong năm trước lên 27,7% trong năm nay. Nhóm ngành Nông nghiệp – Lâm nghiệp – Thủy sản tiếp tục duy trì tỷ trọng thấp, chiếm 4,3% tổng số doanh nghiệp với tổng doanh thu đạt hơn 345 nghìn tỷ đồng, tăng 4,0% so với năm trước.

Xét về tổng doanh thu của các ngành chính trong bảng xếp hạng VNR500 2025, các ngành có quy mô doanh thu lớn vẫn thuộc về Tài chính (1.803 nghìn tỷ đồng), Khoáng sản, xăng dầu (1.578 nghìn tỷ đồng) và Điện (1.028 nghìn tỷ đồng).

Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng của các ngành này tương đối thấp, đặc biệt có dấu hiệu suy giảm ở ngành Tài chính (-5,3%) so với năm trước, phản ánh bối cảnh thị trường tài chính gặp nhiều thách thức và có sự điều chỉnh trong chính sách tiền tệ.

Trong khi đó những ngành có tốc độ tăng trưởng cao nhất bao gồm Vận tải – Logistics (19,9%), Thực phẩm, đồ uống, thuốc lá (+16,2%) và Hóa chất (+14,8%), đáng chú ý hai trong ba lĩnh vực này đã được dự báo tăng trưởng lớn trong kết quả khảo sát Top 3 ngành có tiềm năng tăng trưởng lớn trong 12 tháng tiếp theo được thực hiện vào tháng 10/2024.

Kết quả khảo sát của Vietnam Report cũng chỉ ra top 3 ngành có tiềm năng tăng trưởng lớn nhất trong 12 tháng tới từ góc nhìn các doanh nghiệp VNR500 là Vận tải/ Logistics, Xây dựng/ Vật liệu xây dựng và Công nghiệp/ Chế tạo. ﻿