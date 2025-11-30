Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo: Phụ nữ chính là những “nữ chiến binh thầm lặng” của kinh tế tư nhân

Sáng 30/11, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025” theo Quyết định số 939/QĐ - TTg; triển khai Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026 - 2035”.

Phát biểu tại Hội nghị, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó Chủ tịch thường trực Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HD Bank), Chủ tịch HĐQT CTCP Hàng không VietJet, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ CTCP Sovico chia sẻ, trong lịch sử dân tộc, phụ nữ Việt Nam luôn mang trong mình những phẩm chất thật đẹp: dịu dàng mà kiên cường, mềm mại mà bền bỉ, ấm áp mà mạnh mẽ, là sức mạnh dẫn lối thành công.

Chính sự dịu dàng giúp chị em gắn kết gia đình; sự ấm áp giúp cộng đồng thêm nhân văn; và sự kiên cường giúp phụ nữ vượt qua mọi thử thách để bước vào con đường khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và kinh tế số.

Phụ nữ khởi nghiệp đi trên hành trình dũng cảm. Khởi nghiệp chưa bao giờ là dễ dàng – đặc biệt với phụ nữ. Nhiều người vẫn phải xoay xở giữa công việc và gia đình, giữa sự kỳ vọng của xã hội và áp lực mưu sinh.

Phụ nữ yếu thế, phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ vùng sâu – vùng xa còn đối mặt với nhiều rào cản hơn, đó là thiếu vốn; thiếu kỹ năng số; hạn chế về hạ tầng, giáo dục; và đôi khi chỉ thiếu… một người tin vào họ.

Thế nhưng, trong chính những hoàn cảnh khó khăn nhất ấy, ánh sáng nghị lực của phụ nữ lại tỏa rạng nhất.

Chúng ta đã thấy những phụ nữ khởi nghiệp từ căn bếp nhỏ, những chị em bán hàng qua nền tảng số dù ở tận bản làng xa xôi, những người mẹ vừa chăm con vừa gây dựng mô hình kinh doanh.

Chị em chính là những “nữ chiến binh thầm lặng” của kinh tế tư nhân – âm thầm nhưng bền bỉ đóng góp cho tăng trưởng, đổi mới sáng tạo và sự thịnh vượng của đất nước. Và sứ mệnh của xã hội hôm nay là trao cho chị em cơ hội để tỏa sáng.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo, đề án 2026–2035 là nguồn động lực mới cho phụ nữ Việt Nam. Đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026–2035 mà Thủ tướng vừa phê duyệt có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đó là: khuyến khích phụ nữ khởi nghiệp xanh, khởi nghiệp số; thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; hỗ trợ phụ nữ yếu thế, phụ nữ vùng khó khăn; và nâng cao năng lực quản trị và năng lực công nghệ cho phụ nữ.

Bà Thảo cho rằng đây không chỉ là một Đề án – mà là niềm động viên lớn, là sự công nhận và tin tưởng mà Chính phủ dành cho phụ nữ Việt Nam.

Là doanh nhân, bà Thảo cùng các doanh nghiệp như Sovico, Vietjet, HDBank, Vikki Digital Bank – luôn coi hoạt động cộng đồng, nhất là phụ nữ, trẻ em là một phần đời sống.

Bà cam kết đồng hành dài hạn cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam:

Trao quyền tiếp cận vốn – ưu tiên phụ nữ yếu thế, phụ nữ vùng sâu – vùng xa. Mở rộng gói tín dụng ưu đãi cho phụ nữ khởi nghiệp số, khởi nghiệp xanh và tiểu thương nông thôn.

Nâng cao năng lực số. Phối hợp với Hội mở các khoá đào tạo kỹ năng số, thương mại điện tử, tài chính thông minh – để phụ nữ làm chủ tương lai.

Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp cho phụ nữ Việt Nam. Cùng UNESCO, Liên Hợp Quốc và các đối tác quốc tế, tiếp tục hỗ trợ giáo dục, văn hóa, đổi mới sáng tạo.

Thúc đẩy phụ nữ vào vị trí lãnh đạo. Khẩn cấp triển khai các hoạt động hỗ trợ vùng bão lũ, trong đó ưu tiên phụ nữ các gói tài trợ và tín dụng an sinh, hồi phục kinh doanh, khởi nghiệp sau bão lũ.

Mở rộng chương trình đào tạo – kết nối- lãnh đạo dành cho phụ nữ trong doanh nghiệp.

Bà Thảo chia sẻ: " ﻿Phụ nữ không chỉ giữ lửa – phụ nữ còn tạo nguồn sáng. Không chỉ chăm lo – mà còn kiến tạo. Không chỉ nâng đỡ gia đình – mà còn dẫn dắt sự đổi mới. Và khi mỗi người phụ nữ, dù ở đô thị hay miền núi, dù là doanh nhân hay người mẹ khởi nghiệp nhỏ bé, được tiếp thêm niềm tin và cơ hội, thì Việt Nam sẽ có thêm hàng triệu động lực mới cho phát triển xanh – bền vững – nhân văn."

Bà bày tỏ niềm tin sâu sắc rằng, khi phụ nữ vươn lên, gia đình hạnh phúc hơn, cộng đồng mạnh hơn, và quốc gia thịnh vượng hơn.

Bà cùng các doanh nghiệp mà bà lãnh đạo cam kết tiếp tục đồng hành cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong sứ mệnh cao đẹp ấy và tin rằng rằng khi phụ nữ toả sáng, đất nước sẽ thịnh vượng.