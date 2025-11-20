Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Vingroup chọn tinh hoa, FPT mạnh công nghệ, Sovico của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo chọn lối đi nào trong cuộc đua giáo dục?

20-11-2025 - 01:10 AM | Doanh nghiệp

Nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo đang âm thầm kiến tạo một hệ sinh thái "Trường học Hạnh phúc" với độ phủ đáng kinh ngạc.

Ít người biết rằng, trước khi trở thành nữ tỷ phú đầu tiên của Việt Nam trên thương trường, bà Nguyễn Thị Phương Thảo đã bảo vệ luận án Tiến sĩ Điều khiển học kinh tế tại Nga khi còn rất trẻ. Bà từng chia sẻ ước mơ thuở nhỏ là trở thành giáo viên.

Ngày 20/11, câu chuyện về dòng vốn tư nhân đổ vào giáo dục lại trở nên sôi động. Trong bức tranh xã hội hóa giáo dục, nếu Vingroup hay FPT đã định hình rõ nét vị thế, thì Sovico Group của bà Thảo lại chọn lối đi "lặng lẽ mà thấm sâu".

Victoria School: Tiên phong mô hình "Trường học Hạnh phúc" chuẩn UNESCO

Nổi bật trong danh mục đầu tư gần đây là sự mở rộng thần tốc của hệ thống Victoria School. Không chọn cách "đốt tiền" vào bề nổi, Victoria School đi vào thị trường ngách đầy tiềm năng: Mô hình "Trường học Hạnh phúc" (Happy School).

Đây là hệ thống trường đầu tiên tại Việt Nam trở thành đối tác chiến lược của UNESCO trong việc triển khai dự án này. Thay vì chạy đua điểm số, Victoria School tập trung vào chỉ số hạnh phúc (Well-being) và trải nghiệm thực tế của học sinh.

Vingroup chọn tinh hoa, FPT mạnh công nghệ, Sovico của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo chọn lối đi nào trong cuộc đua giáo dục?- Ảnh 1.

Với hệ thống 17 cơ sở (bao gồm các trường mầm non và phổ thông liên cấp) sở hữu cơ sở vật chất theo hướng "Green School" và "Smart School" tại các khu vực trọng điểm như Nam Sài Gòn, Victoria School đang giải quyết đúng "điểm đau" của giới trung lưu đô thị: Tìm kiếm một môi trường chuẩn quốc tế (tích hợp chương trình Cambridge) nhưng vẫn giữ được bản sắc Việt và sự cân bằng tâm lý cho con trẻ.

Đại học Hòa Bình & Thái Bình Dương: Chiến lược M&A và lợi thế "kiềng ba chân"

Ở bậc đại học, thay vì xây mới hoàn toàn, Sovico thực hiện các thương vụ M&A (mua bán và sáp nhập) chiến lược để rút ngắn thời gian thâm nhập thị trường, sau đó tái cấu trúc mạnh mẽ.

Đại học Hòa Bình (Hà Nội): Gia nhập hệ sinh thái Sovico từ năm 2015. Ngôi trường này được định hình lại là đại học ứng dụng đa ngành, tập trung vào các mũi nhọn thiết thực như Kinh tế, Công nghệ và Mỹ thuật công nghiệp.

Vingroup chọn tinh hoa, FPT mạnh công nghệ, Sovico của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo chọn lối đi nào trong cuộc đua giáo dục?- Ảnh 2.

Đại học Thái Bình Dương (Nha Trang): Được Sovico mua lại năm 2023. Tận dụng lợi thế "sân nhà" Nha Trang và đối tác chiến lược Vietjet, trường được định vị là trung tâm đào tạo nhân lực hàng không, du lịch và bán dẫn trọng điểm khu vực Nam Trung Bộ.

Điểm khác biệt lớn nhất của hai ngôi trường này là lợi thế "kiềng ba chân": Nhà trường - Sinh viên - Doanh nghiệp. Sinh viên không chỉ học lý thuyết mà được thụ hưởng cơ hội thực tập và việc làm trực tiếp từ mạng lưới của Sovico (HDBank, Vietjet, Phú Long). Chiến lược "đào tạo theo đơn đặt hàng" này giúp giải quyết bài toán đầu ra - chỉ số KPI quan trọng nhất của giáo dục đại học hiện nay.

Từ Oxford đến khát vọng toàn cầu của nữ Tiến sĩ

Tầm nhìn giáo dục của Sovico không gói gọn trong biên giới Việt Nam mà vươn ra thế giới thông qua những hợp tác quốc tế ở cấp độ cao nhất.

Tháng 10 vừa qua, tại Vương quốc Anh, sự kiện Đại học Oxford công bố Chương trình Học bổng Tiên phong có tổng trị giá ban đầu 17,83 triệu bảng Anh, trong đó 13,7 triệu bảng Anh do Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo đóng góp.

Vingroup chọn tinh hoa, FPT mạnh công nghệ, Sovico của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo chọn lối đi nào trong cuộc đua giáo dục?- Ảnh 3.

Đây không chỉ là hoạt động tài trợ đơn thuần. Việc một doanh nhân Việt Nam đồng hành cùng Viện Linacre (Oxford) cho thấy khát vọng đưa trí tuệ Việt tiếp cận các chuẩn mực khoa học đẳng cấp nhất thế giới.

Quỹ sẽ ưu tiên trao cơ hội cho các học viên sau đại học xuất sắc, đặc biệt là từ Việt Nam, tạo nguồn nhân lực tinh hoa cho đất nước trong tương lai.

Làn sóng sở hữu trường tư của các tập đoàn lớn tại Việt Nam

Phụng Tiên

Nhịp sống thị trường

