Điều gì sẽ xảy ra với Novaland trong năm 2027 và 2028?

Trải qua giai đoạn đối mặt với nhiều thách thức trong hoạt động kinh doanh, Novaland (NVL) đang dần trở lại.

Trong 10 tháng đầu năm 2025, Novaland (NVL) ghi nhận tổng doanh thu đạt 5.292 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ, nhờ tốc độ bàn giao cải thiện tại hầu hết các cụm dự án.

Cụ thể, doanh thu tại Aqua City đạt 1.339 tỷ đồng (tăng 11% so với cùng kỳ), các dự án tại Trung tâm TP.HCM đạt 1.130 tỷ đồng (tăng 12%), còn NovaWorld Hồ Tràm ghi nhận mức tăng trưởng nổi bật và đạt 1.303 tỷ đồng (tăng 70%). Riêng NovaWorld Phan Thiết đóng góp 1.520 tỷ đồng (tăng 13%), tiếp tục là đầu tàu doanh thu của NVL.

Về sản phẩm bàn giao, tổng số căn bàn giao đạt 810 sản phẩm (giảm 12,5% so với cùng kỳ), trong đó chỉ ghi nhận số sản phẩm bàn giao tăng trưởng từ dự án NovaWorld Hồ Tràm (tăng 35%).

Theo báo cáo phân tích của CTCP Chứng khoán Rồng Việt (VDSC), sự phục hồi doanh thu tại cả bốn cụm dự án cho thấy NVL đang từng bước mở khóa các điểm nghẽn pháp lý, đồng thời nâng cao dòng tiền thông qua tăng tốc bàn giao và thu tiền khách hàng. ﻿

Trong kế hoạch bàn giao và ghi nhận doanh thu của Novaland giai đoạn 2025 – 2030, Novaland ước tính bàn giao gần 40.800 sản phẩm, tương ứng hơn 513.000 tỷ đồng doanh thu.

Theo VDSC, năm 2027 và 2028 sẽ là điểm rơi quan trọng trong kế hoạch tăng trưởng của công ty. Trong năm 2027, tổng số sản phẩm bàn giao dự kiến đạt 17.956 căn, đặc biệt là sự đóng góp từ các dự án như Aqua City và NovaWorld Hồ Tràm. Điều này sẽ kéo theo mức doanh thu dự kiến đạt 226.461 tỷ đồng.

Tiếp theo, năm 2028, NVL tiếp tục đẩy mạnh bàn giao với 8.557 căn, trong đó các dự án trọng điểm như Aqua City và NovaWorld Phan Thiết đóng góp đáng kể; qua đó NVL dự báo doanh thu sẽ đạt 117.556 tỷ đồng.



Về tiến độ của các dự án, tại khu đô thị Aqua City, một số phân khu như Aqua Waterfront City, Aqua Riverside City đã có một phần GPBH, phần còn lại dự kiến trong quý 1/2026, và 2 phân khu này đã bàn giao được 151 sản phẩm. Các phân khu còn lại đã có quy hoạch 1/500. Phân khu Aqua City đã bàn giao được 670 sản phẩm. Giai đoạn bàn giao tất cả các phân khu dự kiến từ 2025–2026.

Nhóm dự án trung tâm TP.HCM cũng ghi nhận chuyển động rõ nét. The Grand Manhattan dự kiến hoàn tất nghĩa vụ tài chính về đất vào cuối năm 2025; Victoria Village hoàn chỉnh pháp lý và lên kế hoạch mở bán lại từ quý IV/2025; dự án Palm City (phân khu cao tầng) dự kiến có quy hoạch 1/500 trong quý IV/2025 và bàn giao từ năm 2027.

Tại NovaWorld Hồ Tràm, các phân kỳ Habana Island, Happy Beach, Morito, Wonderland… đều đã có giấy phép xây dựng và hoàn thành nghĩa vụ đất đai. Hai phân khu The Tropicana và Wonderland đã bàn giao lần lượt 298 và 163 sản phẩm.

Trong khi đó, NovaWorld Phan Thiết đã hoàn thiện quy hoạch 1/500 và dự kiến đóng tiền sử dụng đất một lần từ quý I/2026; hiện dự án đã bàn giao 1.468 sản phẩm.

Dựa trên kế hoạch tài chính 2025-2030 của Novaland cho thấy công ty đang tích cực thực hiện các dự án lớn với tổng hạn mức xây

dựng lên đến 30.478 tỷ đồng. Aqua City vẫn tiếp tục là dự án trọng điểm với hạn mức cao nhất, đạt 18.020 tỷ đồng, sau đó là các dự

án như Trung tâm Hồ Chí Minh và NovaWorld Phan Thiết.

Về nguồn tài chính, theo chia sẻ của doanh nghiệp, ngân hàng trong nước đã cấp tín dụng cho các dự án có phê duyệt pháp lý và

tiến độ triển khai khả thi, trong khi nguồn vốn quốc tế tiếp tục hỗ trợ thông qua các chương trình tái cấu trúc và gia hạn các khoản

vay.

