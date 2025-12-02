Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lần đầu tiên sau nhiều năm, bà Phạm Thu Hương trở thành người phụ nữ giàu nhất sàn chứng khoán, tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo đòi lại chỉ sau 1 ngày

02-12-2025 - 15:12 PM | Doanh nghiệp

Trước đó, trong ngày 1/12, khối tài sản chứng khoán của bà Phạm Thu Hương đã vượt qua bà Nguyễn Thị Phương Thảo với 46.000 tỷ đồng.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, bà Phạm Thu Hương trở thành người phụ nữ giàu nhất sàn chứng khoán, tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo đòi lại chỉ sau 1 ngày- Ảnh 1.

Phiên giao dịch ngày 2/12, cổ phiếu VIC của Vingroup đã tăng 1,89% lên mức 275.000 đồng/cp.

Cổ phiếu Vingroup đã tăng gấp hơn 6 lần từ đầu năm, liên tục lập đỉnh mới trước sự ngỡ ngàng của giới đầu tư. Tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng trở thành doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên có vốn hóa vượt 1 triệu tỷ đồng. Điều này cũng khiến cho tài sản của các nhà đầu tư Vingroup tăng vọt. Trong đó, tài sản của bà Phạm Thu Hương, Phó Chủ tịch HĐQT Vingroup - Vợ ông Phạm Nhật Vượng là hơn 46.900 tỷ đồng.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, bà Phạm Thu Hương trở thành người phụ nữ giàu nhất sàn chứng khoán, tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo đòi lại chỉ sau 1 ngày- Ảnh 2.

Cũng trong ngày hôm nay, cổ phiếu VJC của Vietjet đã tăng 6,87% lên mức giá 217.900 đồng/cp, cổ phiếu HDB tăng tốc trong giai đoạn gần cuối phiên giúp giá cổ phiếu tăng 1,6% lên 32.000 đồng/cp. Với mức tăng của cổ phiếu VJC và HDB, tài sản của nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo đạt hơn 48.200 tỷ đồng. Điều này giúp bà Thảo lấy lại danh hiệu người phụ nữ giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam chỉ sau 1 ngày bị bà Hương vượt qua.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, bà Phạm Thu Hương trở thành người phụ nữ giàu nhất sàn chứng khoán, tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo đòi lại chỉ sau 1 ngày- Ảnh 3.

Trước đó, phiên giao dịch ngày 1/12, cổ phiếu VIC đã tăng 3,65% lên mức 269.900 đồng/cp. Với việc sở hữu hơn 170,6 triệu cổ phiếu VIC, bà Phạm Thu Hương đang nắm giữ khối tài sản chứng khoán hơn 46.000 tỷ đồng.

Điều này đã giúp bà Hương vượt qua bà Nguyễn Thị Phương Thảo, trở thành người phụ nữ giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam.﻿ Bà Thảo đang nắm giữ khối tài sản chứng khoán khoảng 45.300 tỷ đồng.

Cùng với đó, bà Hương cũng là người giàu thứ 3 sàn chứng khoán Việt Nam sau ông Phạm Nhật Vượng và ông Trần Đình Long. ﻿

Lần đầu tiên sau nhiều năm, bà Phạm Thu Hương trở thành người phụ nữ giàu nhất sàn chứng khoán, tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo đòi lại chỉ sau 1 ngày- Ảnh 4.

Theo bảng xếp hạng Forbes, ông Phạm Nhật Vượng đang sở hữu khối tài sản 24,7 tỷ USD, là người giàu thứ 92 trên thế giới.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, bà Phạm Thu Hương trở thành người phụ nữ giàu nhất sàn chứng khoán, tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo đòi lại chỉ sau 1 ngày- Ảnh 5.

Vingroup đã và đang định hình một hệ sinh thái rộng lớn, bao trùm nhiều lĩnh vực từ công nghệ, công nghiệp đến bất động sản, hạ tầng, năng lượng và văn hoá – xã hội với một loạt “chiến mã” như VinFast, Vinhomes, VinSpeed, VinMetal,…

Tính đến cuối quý 3/2025, tổng tài sản Vingroup đã vượt mốc 1 triệu tỷ đồng, trở thành doanh nghiệp phi tài chính thứ 2 tại Việt Nam đạt cột mốc này sau PVN.

Vingroup còn đang triển khai thương vụ phát hành cổ phiếu lớn nhất lịch sử (gần 3,9 tỷ cổ phiếu) để tăng vốn điều lệ gấp đôi lên 77.000 tỷ đồng. Danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng nhận cổ phiếu phát hành sẽ được chốt vào ngày 8/12 tới đây.

Nếu phát hành thành công, Vingroup sẽ vượt qua Hòa Phát để trở thành doanh nghiệp phi tài chính có vốn điều lệ lớn nhất sàn chứng khoán Việt Nam, chỉ kém 3 ngân hàng Vietcombank, MB và VPBank.

Kỳ tích 2 tháng đạt được 2 cột mốc triệu tỷ, tỷ phú Phạm Nhật Vượng và Vingroup tiếp tục theo đuổi con số triệu tỷ thứ ba

Ngọc Điệp

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Sau thông báo khẩn, DN khoáng sản lớn nhất sàn chứng khoán bốc hơi 7.500 tỷ đồng vốn hóa trong 3 ngày, không còn là công ty tỷ đô

Sau thông báo khẩn, DN khoáng sản lớn nhất sàn chứng khoán bốc hơi 7.500 tỷ đồng vốn hóa trong 3 ngày, không còn là công ty tỷ đô Nổi bật

Một loạt doanh nghiệp quân đội thông báo bán ra hơn 3 triệu cổ phiếu MBB

Một loạt doanh nghiệp quân đội thông báo bán ra hơn 3 triệu cổ phiếu MBB Nổi bật

Một ông lớn dệt may bị 'tuýt còi' hồ sơ kiểm toán 2024

Một ông lớn dệt may bị 'tuýt còi' hồ sơ kiểm toán 2024

13:33 , 02/12/2025
SJ Group ký kết hợp tác với Viettel Construction và Vinaconex1

SJ Group ký kết hợp tác với Viettel Construction và Vinaconex1

13:30 , 02/12/2025
Điều tra CEO Mua chung Bất động sản Việt Nam chiếm đoạt tiền nhà đầu tư, Công an tìm người bị hại

Điều tra CEO Mua chung Bất động sản Việt Nam chiếm đoạt tiền nhà đầu tư, Công an tìm người bị hại

12:39 , 02/12/2025
Nóng: VinFast cân nhắc trang bị động cơ xăng để mở rộng phạm vi hoạt động cho xe điện

Nóng: VinFast cân nhắc trang bị động cơ xăng để mở rộng phạm vi hoạt động cho xe điện

11:50 , 02/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên