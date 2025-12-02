Lần đầu tiên sau nhiều năm, bà Phạm Thu Hương trở thành người phụ nữ giàu nhất sàn chứng khoán, tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo đòi lại chỉ sau 1 ngày

Phiên giao dịch ngày 2/12, cổ phiếu VIC của Vingroup đã tăng 1,89% lên mức 275.000 đồng/cp.

Cổ phiếu Vingroup đã tăng gấp hơn 6 lần từ đầu năm, liên tục lập đỉnh mới trước sự ngỡ ngàng của giới đầu tư. Tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng trở thành doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên có vốn hóa vượt 1 triệu tỷ đồng. Điều này cũng khiến cho tài sản của các nhà đầu tư Vingroup tăng vọt. Trong đó, tài sản của bà Phạm Thu Hương, Phó Chủ tịch HĐQT Vingroup - Vợ ông Phạm Nhật Vượng là hơn 46.900 tỷ đồng.

Cũng trong ngày hôm nay, cổ phiếu VJC của Vietjet đã tăng 6,87% lên mức giá 217.900 đồng/cp, cổ phiếu HDB tăng tốc trong giai đoạn gần cuối phiên giúp giá cổ phiếu tăng 1,6% lên 32.000 đồng/cp. Với mức tăng của cổ phiếu VJC và HDB, tài sản của nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo đạt hơn 48.200 tỷ đồng. Điều này giúp bà Thảo lấy lại danh hiệu người phụ nữ giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam chỉ sau 1 ngày bị bà Hương vượt qua.

Trước đó, phiên giao dịch ngày 1/12, cổ phiếu VIC đã tăng 3,65% lên mức 269.900 đồng/cp. Với việc sở hữu hơn 170,6 triệu cổ phiếu VIC, bà Phạm Thu Hương đang nắm giữ khối tài sản chứng khoán hơn 46.000 tỷ đồng.

Điều này đã giúp bà Hương vượt qua bà Nguyễn Thị Phương Thảo, trở thành người phụ nữ giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam.﻿ Bà Thảo đang nắm giữ khối tài sản chứng khoán khoảng 45.300 tỷ đồng.

Cùng với đó, bà Hương cũng là người giàu thứ 3 sàn chứng khoán Việt Nam sau ông Phạm Nhật Vượng và ông Trần Đình Long. ﻿

Theo bảng xếp hạng Forbes, ông Phạm Nhật Vượng đang sở hữu khối tài sản 24,7 tỷ USD, là người giàu thứ 92 trên thế giới.

Vingroup đã và đang định hình một hệ sinh thái rộng lớn, bao trùm nhiều lĩnh vực từ công nghệ, công nghiệp đến bất động sản, hạ tầng, năng lượng và văn hoá – xã hội với một loạt “chiến mã” như VinFast, Vinhomes, VinSpeed, VinMetal,…

Tính đến cuối quý 3/2025, tổng tài sản Vingroup đã vượt mốc 1 triệu tỷ đồng, trở thành doanh nghiệp phi tài chính thứ 2 tại Việt Nam đạt cột mốc này sau PVN.

Vingroup còn đang triển khai thương vụ phát hành cổ phiếu lớn nhất lịch sử (gần 3,9 tỷ cổ phiếu) để tăng vốn điều lệ gấp đôi lên 77.000 tỷ đồng. Danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng nhận cổ phiếu phát hành sẽ được chốt vào ngày 8/12 tới đây.

Nếu phát hành thành công, Vingroup sẽ vượt qua Hòa Phát để trở thành doanh nghiệp phi tài chính có vốn điều lệ lớn nhất sàn chứng khoán Việt Nam, chỉ kém 3 ngân hàng Vietcombank, MB và VPBank.