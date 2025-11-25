Vingroup

Theo văn bản công bố thông tin ngày 22/11/2025, Hội đồng quản trị Vingroup đã ban hành Nghị quyết thông qua phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo hình thức riêng lẻ.

Tổng giá trị phát hành dự kiến là 1.000 tỷ đồng với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu . Đây là loại hình trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có bảo đảm bằng tài sản thuộc sở hữu của tổ chức phát hành hoặc bên thứ ba.

Nguồn: Vingroup

Lô trái phiếu này có kỳ hạn tối đa 36 tháng k ể từ ngày phát hành. Đối tượng tham gia đợt chào bán được xác định là các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật. Về mục đích sử dụng vốn, văn bản của Vingroup nêu rõ toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để cơ cấu lại nợ của Tập đoàn. Thời gian phát hành cụ thể sẽ phụ thuộc vào điều kiện thị trường và các thủ tục liên quan.

Kế hoạch huy động vốn trong nước này được công bố trong bối cảnh Vingroup đang đồng thời triển khai phương án phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế. Trước đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác nhận đã nhận được hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu quốc tế của Tập đoàn theo đơn đề nghị ngày 3/11/2025. Theo phương án này, Vingroup dự kiến phát hành tối đa 1.625 trái phiếu với mệnh giá 200.000 USD/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị huy động là 325 triệu USD.

Điểm đáng chú ý của lô trái phiếu quốc tế là quyền chọn nhận cổ phiếu của Công ty Cổ phần Vinpearl (Mã CK: VPL) - đơn vị thành viên thuộc hệ sinh thái Vingroup. Trái phiếu có kỳ hạn 5 năm, lãi suất danh nghĩa dự kiến ở mức 5,5%/năm. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có đảm bảo và xác định nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của tổ chức phát hành.

Dự kiến đợt phát hành quốc tế sẽ thực hiện trong quý 4/2025 và số trái phiếu này sẽ được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Vienna (Áo), không chào bán hay niêm yết tại thị trường Việt Nam. Như vậy, thông qua hai kênh huy động vốn liên tiếp, Vingroup đang thực hiện các bước đi nhằm đa dạng hóa nguồn vốn và tối ưu hóa cơ cấu tài chính trong giai đoạn cuối năm 2025.