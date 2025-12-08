Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

NovaGroup thay CEO lần thứ 2 trong năm 2025: Lộ diện nữ tướng mới sinh năm 1982 từ TTC Land

08-12-2025 - 00:16 AM | Doanh nghiệp

Công ty Cổ phần NovaGroup - cổ đông lớn nhất của Novaland vừa công bố thay đổi người đại diện theo pháp luật kiêm Tổng Giám đốc lần thứ hai trong năm 2025, động thái diễn ra trong bối cảnh tập đoàn đang dồn lực cho giai đoạn tái cấu trúc quan trọng.

Theo nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh mới nhất ngày 5/12/2025, bà Trần Thiện Thanh Thùy chính thức được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc NovaGroup, thay thế cho người tiền nhiệm là bà Phạm Thị Hồng Nhung. Tân Tổng Giám đốc sinh năm 1982, có địa chỉ thường trú tại Phường Tân Định, Quận 1, TP.HCM.

Trước khi ngồi vào "ghế nóng" tại NovaGroup, bà Thùy từng giữ vị trí Thành viên HĐQT tại CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land - SCR) và Thành viên Ủy ban Kiểm toán tại CTCP Du lịch Thành Thành Công (TTC Hospitality - VNG).

Đáng chú ý, vị trí điều hành cấp cao tại NovaGroup có sự biến động liên tục trong thời gian ngắn. Bà Phạm Thị Hồng Nhung, người vừa rời ghế nóng, mới chỉ tiếp quản vị trí này từ ông Đoàn Minh Trường vào tháng 8/2025. Như vậy, chỉ sau chưa đầy 4 tháng nắm quyền, bà Nhung đã nhường lại vai trò điều hành cho nhân sự mới. Hiện tại, bà Nhung vẫn đang đảm nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng quản trị của Tập đoàn Novaland (NVL).

NovaGroup thay CEO lần thứ 2 trong năm 2025: Lộ diện nữ tướng mới sinh năm 1982 từ TTC Land- Ảnh 1.

Nguồn: Cafef.vn

NovaGroup hiện là cổ đông lớn nhất của Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland), nắm giữ hơn 335 triệu cổ phiếu NVL, tương ứng tỷ lệ sở hữu 16,38% vốn điều lệ. Hệ sinh thái này được phát triển theo mô hình đa ngành với các trụ cột chính gồm bất động sản (Novaland), dịch vụ - du lịch - giải trí (Nova Service Group) và nông nghiệp - tiêu dùng (Nova Consumer Group). Chủ tịch HĐQT NovaGroup là ông Bùi Thành Nhơn.

Việc kiện toàn bộ máy nhân sự cấp cao diễn ra song song với nỗ lực tái cấu trúc toàn diện của tập đoàn. Giữa tháng 11 vừa qua, doanh nghiệp này đã tổ chức hội thảo thu hút nhân tài nhằm xây dựng đội ngũ kế thừa, phục vụ cho các dự án quy mô lớn sắp tới.

Về tình hình kinh doanh của thành viên chủ chốt là Novaland, báo cáo tài chính quý III/2025 ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.683 tỷ đồng, giảm 16% so với cùng kỳ, dẫn đến khoản lỗ sau thuế 1.153 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp đạt doanh thu 5.398 tỷ đồng và chịu lỗ ròng hơn 1.820 tỷ đồng. Áp lực tài chính vẫn hiện hữu khi tổng nợ thuê tài chính ngắn và dài hạn tính đến cuối quý III vượt mức 64.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, bức tranh tài chính đã xuất hiện những điểm sáng nhờ nỗ lực giảm nợ. Tính đến ngày 30/9/2025, tổng nợ phải trả của Novaland giảm hơn 24.000 tỷ đồng so với cuối năm 2022, còn 188.760 tỷ đồng. Phía doanh nghiệp cho biết đã cơ bản hoàn tất giai đoạn 1 của quá trình tái cấu trúc. Các vướng mắc pháp lý tại những dự án trọng điểm như Aqua City, NovaWorld Phan Thiết và NovaWorld Hồ Tràm đang dần được tháo gỡ, tạo tiền đề để doanh nghiệp kỳ vọng ghi nhận nguồn doanh thu lớn từ việc bàn giao sản phẩm trong thời gian tới.

Anh Khôi

markettimes.vn

