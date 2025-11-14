Ông Trương Gia Bình: Cầm 1 triệu USD đi tìm khách ở Mỹ, Ấn Độ đều mất tiền, cảm ơn Nhật Bản đã hồi sinh FPT Software

Trên trang facebook cá nhân, ông Đỗ Cao Bảo, thành viên HĐQT của CTCP FPT vừa chia sẻ câu chuyện trong Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập FPT Software tại Tokyo tối 13/11.

Theo đó, ông Trương Gia Bình đã nói trước hơn 400 đại diện khách hàng Nhật Bản tối hôm qua tại hội trường lớn của Shinagawa Prince Hotel lời cảm ơn vì đã hồi sinh ra FPT Software.

Ông Bình nói "Tôi được cho ngân sách 1 triệu USD để đi toàn cầu hoá. Chúng tôi đã mất tiền ở Silicon Valley (Mỹ) ở Bangalore (Ấn Độ) mà chẳng có hợp đồng nào, đến khi gần hết ngân sách thì Nhật Bản đã cho chúng tôi hợp đồng đầu tiên, từ đó FPT Software đã hồi sinh."

Ông Bình tiếp tục gửi lời cảm ơn tới các đối tác và khách hàng Nhật Bản vì đã nâng đỡ FPT trong những ngày tháng đầu tiên trên đất Nhật; đã chỉ bảo FPT trong những ngày FPT còn chưa biết làm phần mềm theo tiêu chuẩn quốc tế và vì đã tin cậy, yêu quý, giúp đỡ FPT trong suốt 20 năm qua, nhờ đó mà FPT Japan đã trở thành một bộ phận quan trọng nhất của FPT trên toàn cầu.

Ông Bình cho biết, vì chính nhờ xuất khẩu phần mềm mà FPT đã quyết định thành lập đại học FPT và giờ đây Đại học FPT trở thành đại học lớn và có danh tiếng ở Việt Nam.

Toàn văn bài chia sẻ của ông Đỗ Cao Bảo: Anh Trương Gia Bình đã nói trước hơn 400 đại diện khách hàng Nhật Bản tối hôm qua tại hội trường lớn của Shinagawa Prince Hotel: “Cảm ơn các bác vì đã hồi sinh ra FPT Software. Tôi được cho ngân sách 1 triệu USD để đi toàn cầu hoá. Chúng tôi đã mất tiền ở Silicon Valley (Mỹ) ở Bangalore (Ấn Độ) mà chẳng có hợp đồng nào, đến khi gần hết ngân sách thì Nhật Bản đã cho chúng tôi hợp đồng đầu tiên, từ đó FPT Software đã hồi sinh.” “Cám ơn các bác đã nâng đỡ chúng tôi trong những ngày tháng đầu tiên trên đất Nhật.” “Cám ơn các bác đã chỉ bảo chúng tôi trong những ngày chúng tôi còn chưa biết làm phần mềm theo tiêu chuẩn quốc tế.” “Cám ơn các bác vì đã tin cậy, yêu quí, giúp đỡ chúng tôi trong suốt 20 năm qua, nhờ đó mà FPT Japan đã trở thành một bộ phận quan trọng nhất của chúng tôi trên toàn cầu.” “Cám ơn các bác vì chính nhờ xuất khẩu phần mềm mà chúng tôi đã quyết định thành lập đại học FPT và giờ đây Đại học FPT trở thành đại học lớn và có danh tiếng ở Việt Nam.” Tôi muốn nói thêm 995 lời cảm ơn nữa, nhưng thời gian không cho phép, xin ngàn lần cảm ơn các bác.” (Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập FPT Software tại Tokyo tối 13/11)

FPT Software là công ty thành viên chuyên về xuất khẩu phần mềm thuộc Tập đoàn FPT, được thành lập năm 1999.

Sau khi giấc mơ "làm giàu nhanh" tại Thung lũng Silicon (Mỹ) của FPT sụp đổ và công ty này chuyển hướng sang Nhật.

Năm 2000, FPT bắt đầu có hợp đồng đầu tiên tại Nhật và những năm tiếp sau đó là giai đoạn các doanh nghiệp hai nước tìm hiểu, cùng thực hiện những dự án thí điểm và học cách làm việc với nhau.﻿

Từ năm 2004, văn phòng FSoft tại Nhật bản được hình thành và chính thức khai trương ngày 13/11/2005. Từ 1/1/2007, FPT Software Japan (FSJ) trở thành một công ty Nhật Bản độc lập, với khả năng đàm phán, thuyết phục và chịu trách nhiệm về việc thực hiện dự án như bất cứ một công ty Nhật Bản nào khác.

Với gần hai thập kỷ hiện diện tại Nhật Bản, FPT đã trở thành một trong những công ty công nghệ có vốn đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Nhật Bản về mặt nhân lực, cung cấp dịch vụ và giải pháp cho hơn 450 khách hàng trên toàn thế giới. ﻿

FPT đã vượt mốc 500 triệu USD doanh thu từ thị trường dịch vụ CNTT Nhật Bản vào năm 2024 và đặt mục tiêu đạt doanh thu 1 tỷ USD và lọt vào top 15 công ty CNTT có ảnh hưởng nhất tại Nhật Bản vào năm 2027.﻿