Đạm Cà Mau nâng gấp đôi chỉ tiêu lợi nhuận 2025 lên 1.448 tỷ đồng

Mục tiêu tổng doanh thu được nâng lên mức 15.863 tỷ đồng, tăng đáng kể so với con số 13.983 tỷ đồng của kế hoạch cũ. Đáng chú ý, chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 1.448 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với mức 774 tỷ đồng đặt ra trước đó.

Ngày 5/12/2025, Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (mã CK: DCM) đã chính thức công bố việc điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chính cho năm 2025 sau khi 9 tháng đạt kết quả vượt 200% mục tiêu lợi nhuận.

Theo nghị quyết mới nhất của Hội đồng quản trị, kế hoạch tài chính hợp nhất ghi nhận sự điều chỉnh tăng mạnh mẽ ở các chỉ tiêu lợi nhuận. Cụ thể, mục tiêu tổng doanh thu được nâng lên mức 15.863 tỷ đồng, tăng đáng kể so với con số 13.983 tỷ đồng của kế hoạch cũ. Đáng chú ý, chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 1.448 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với mức 774 tỷ đồng đặt ra trước đó.

Về mặt sản lượng, Đạm Cà Mau đặt mục tiêu sản xuất 942 nghìn tấn Urê và tiêu thụ 800 nghìn tấn mặt hàng này, đều cao hơn so với kế hoạch ban đầu. Tuy nhiên, sản lượng kinh doanh mảng đạm chức năng được điều chỉnh giảm nhẹ từ 120 nghìn tấn xuống còn 105 nghìn tấn. Ngoài ra, công ty cũng thực hiện tiết giảm kế hoạch vốn đầu tư tại công ty mẹ, với tổng nhu cầu vốn giảm từ 771 tỷ đồng xuống còn 498 tỷ đồng.

Cùng với việc điều chỉnh kế hoạch 2025, DCM cũng công bố các chỉ tiêu cho năm 2026, vẫn theo phong cách thận trọng.

Theo đó, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất năm 2026 đạt 17.615 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất 1.182 tỷ đồng. Riêng công ty mẹ dự kiến đạt doanh thu 16.117 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.173 tỷ đồng. Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến ở mức 10%. Ngoài ra, DCM cũng lên kế hoạch chi 734 tỷ đồng cho đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm tài sản, trang thiết bị.﻿

So sánh với kế hoạch vừa điều chỉnh, mục tiêu doanh thu hợp nhất năm 2026 vẫn tăng 11%, song lợi nhuận sau thuế dự kiến giảm hơn 18%.﻿

Những DN đầu tiên công bố kế hoạch kinh doanh 2026: Taseco Land tham vọng lãi gấp 5 lần, Đạm Cà Mau thận trọng dự kiến lãi ròng giảm 18%

Phương Anh

Nhịp sống thị trường

