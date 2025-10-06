Đạm Cà Mau (DCM): Lãi quý 3 gấp 2,6 lần cùng kỳ, lợi nhuận 9 tháng vượt kế hoạch cả năm

DCM tiếp và làm việc với Đoàn giám sát Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam

Ngày 02/10/2025, Phân bón Cà Mau (DCM) đã báo cáo tình hình hoạt động trong buổi làm việc với đoàn giám sát thường kỳ của Tập đoàn của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam)

Tại buổi làm việc, ông Văn Tiến Thanh, Tổng Giám đốc PVCFC, đã trình bày báo cáo về tình hình hoạt động 9 tháng đầu năm và dự kiến cả năm 2025. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất 9 tháng ước đạt 13.241,6 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 1.686,11 tỷ đồng. Sản lượng tiêu thụ các sản phẩm chính trong 9 tháng gồm 631,57 nghìn tấn Urê và 249,87 nghìn tấn NPK.

Như vậy, tính riêng quý III, doanh thu của doanh nghiệp ước đạt 3.418 tỷ đồng, tăng 28% so với quý III/2024, trong khi lợi nhuận trước thuế đạt 344 tỷ đồng, gấp 2,6 lần so với cùng kỳ.

Được biết, năm 2025, công ty đề ra kế hoạch tổng doanh thu hợp nhất 13.983 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế khoảng 774 tỷ đồng. Như vậy, sau ba quý, doanh nghiệp đã hoàn thành 95% chỉ tiêu doanh thu và vượt kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tuy nhiên, lãnh đạo PVCFC cũng kiến nghị Petrovietnam hỗ trợ tháo gỡ khó khăn về nguồn khí dài hạn và một số vướng mắc trong quy chế đấu thầu. Đáp lại, ông Bùi Minh Tiến, Thành viên HĐTV Petrovietnam, ghi nhận nỗ lực của công ty, đặc biệt trong chuyển đổi số.

Đoàn giám sát do ông Bùi Minh Tiến – Thành viên HĐTV Petrovietnam làm Trưởng đoàn

Ông đề nghị PVCFC tiếp tục tối ưu quản trị tài chính, đẩy mạnh đầu tư và nghiên cứu chiến lược dài hạn, đồng thời khẳng định Petrovietnam sẽ tiếp tục đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Theo báo cáo phân tích của VCBS, triển vọng của DCM được đánh giá tích cực nhờ hưởng lợi kép khi chi phí giá khí đầu vào có xu hướng giảm trong khi giá bán phân bón được dự báo tăng. Cùng với đó, nhu cầu tiêu thụ nội địa phục hồi, chính sách thuế GTGT 5% và việc nhà máy Urê hết khấu hao là những động lực quan trọng khác hỗ trợ cho tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp.﻿

Dù vậy, VCBS cũng chỉ ra các rủi ro tiềm tàng. Rủi ro lớn nhất đến từ việc giá khí nguyên liệu có thể tăng mạnh trở lại, gây áp lực lên biên lợi nhuận. Bên cạnh đó, giá Urê toàn cầu cũng có thể giảm sâu hơn dự kiến nếu Trung Quốc đẩy mạnh xuất khẩu, gây ảnh hưởng đến mặt bằng giá chung.﻿