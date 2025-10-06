Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Vietnam Airlines bắt tay Viettel Global tại Lào: Thiết lập một tham vọng "khủng" trên đất Triệu Voi

06-10-2025 - 08:54 AM | Doanh nghiệp

Với vị trí trung tâm trên bán đảo Đông Dương, Lào đang hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm logistics của khu vực, đóng vai trò điểm trung chuyển và kết nối quan trọng trong chuỗi vận tải toàn cầu.

Ngày 3/10/2025 tại thủ đô Vientiane (Lào), Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (Vietnam Airlines, mã CK: HVN) và Công ty Star Telecom (Unitel) đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược về triển khai dịch vụ logistics tại Lào.

Theo ông Đàm Đình Lợi, Trưởng Chi nhánh Vietnam Airlines tại Lào, việc hợp tác này sẽ giúp hai bên xây dựng mạng lưới logistics hiệu quả, kết nối Lào với các châu lục như châu Á, châu Âu, châu Mỹ, qua đó góp phần tạo ra giá trị bền vững cho nền kinh tế Lào. Nhờ đó, các doanh nghiệp Lào có thể tiếp cận thị trường toàn cầu nhanh chóng, an toàn và tiết kiệm hơn. Những mặt hàng như sản phẩm công nghệ cao, nông sản hay hàng xuất khẩu chiến lược sẽ được vận chuyển tối ưu, đảm bảo tới tay đối tác quốc tế đúng thời gian.

Về phía đối tác, ông Trần Trung Hưng, Tổng Giám đốc Star Telecom (Unitel), nhận định việc triển khai dịch vụ logistics không chỉ giúp nâng cao năng lực vận tải hàng hóa của Lào, mà còn tạo động lực cho sự phát triển bền vững của thị trường.

Theo ông, Vietnam Airlines và Unitel có thể khai thác thế mạnh bổ trợ lẫn nhau: Unitel sở hữu nền tảng công nghệ logistics hiện đại cùng hệ thống kho bãi phủ rộng khắp, trong khi Vietnam Airlines đảm bảo năng lực vận chuyển hàng không thông qua mạng bay toàn cầu. Sự kết hợp này sẽ hình thành một hệ sinh thái logistics hoàn chỉnh, đồng bộ và có tính cạnh tranh cao.

Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, logistics và vận tải hàng không đang trở thành động lực tăng trưởng mới của khu vực Đông Nam Á. Với vị trí trung tâm trên bán đảo Đông Dương, Lào đang hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm logistics của khu vực, đóng vai trò điểm trung chuyển và kết nối quan trọng trong chuỗi vận tải toàn cầu.﻿

Được biết, Star Telecom (Unitel) là liên doanh giữa Viettel Global thuộc Tập đoàn Công Nghiệp - Viễn Thông Quân Đội Viettel (Việt Nam) và Lao Asia Telecom (Lào), được thành lập năm 2009 tại thủ đô Vientiane.

Với cơ cấu sở hữu gồm Viettel Global nắm 49% vốn và Lao Asia Telecom nắm 51%, Unitel hiện là nhà mạng viễn thông lớn nhất tại Lào, chiếm hơn 50% thị phần thuê bao di động.

Những năm gần đây, Unitel đẩy mạnh chiến lược chuyển đổi số, mở rộng sang các lĩnh vực công nghệ, thanh toán điện tử, logistics thông minh và chính phủ điện tử (e-Government).

Vietnam Airlines huy động gần 9.000 tỷ đồng kết thúc đợt chào bán cổ phiếu, Bộ Tài chính không còn là cổ đông lớn nhất

Phụng Tiên

Nhịp sống thị trường

