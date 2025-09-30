Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cơ cấu vốn của Vietnam Airlines nâng lên hơn 3,1 tỷ cổ phần, tương ứng vốn điều lệ hơn 31.100 tỷ đồng.

Vietnam Airlines huy động gần 9.000 tỷ đồng kết thúc đợt chào bán cổ phiếu, Bộ Tài chính không còn là cổ đông lớn nhất- Ảnh 1.

Tổng công ty Hàng không Việt Nam – Vietnam Airlines (mã CK: HVN) vừa công bố đã huy động thành công hơn 8.970 tỷ đồng từ đợt chào bán 900 triệu cổ phiếu ra công chúng, kết thúc đợt tăng vốn lần này.

Theo báo cáo gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Vietnam Airlines đã phân phối được 897 triệu cổ phiếu, tương đương 99,68% tổng số chào bán, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Tổng số tiền thu về đạt hơn 8.971 tỷ đồng, sau khi trừ chi phí phát hành, số vốn ròng bổ sung vào doanh nghiệp còn 8.970 tỷ đồng.

Còn lại gần 2,9 triệu cổ phiếu chưa phân phối, Hội đồng quản trị Vietnam Airlines quyết định không tiếp tục bán số cổ phiếu này.

Sau phát hành, cơ cấu vốn của Vietnam Airlines nâng lên hơn 3,11 tỷ cổ phần, tương ứng vốn điều lệ 31.115 tỷ đồng. Trong đó, nhóm cổ đông trong nước nắm giữ hơn 91%, còn lại 8,99% thuộc về nhà đầu tư nước ngoài.

Ba cổ đông lớn vẫn duy trì tỷ lệ sở hữu đáng kể: Bộ Tài chính nắm 39,29%, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) nắm 47,13% và ANA Holdings Inc. (Nhật Bản) nắm 5,62%. Với cơ cấu này, quyền chi phối của Nhà nước tại hãng hàng không quốc gia tiếp tục được củng cố, chiếm tới hơn 86% vốn.

Trong đợt tăng vốn này, quyền mua của Bộ Tài chính đã được chuyển giao cho SCIC thực hiện, qua đó SCIC đã trở thành cổ đông lớn nhất.
﻿
Theo kế hoạch, số cổ phiếu phát hành thêm dự kiến sẽ hoàn tất việc đăng ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam trong quý IV/2025, trước khi chính thức giao dịch trên sàn.

Vietnam Airlines cho biết toàn bộ số tiền huy động sẽ được dùng để trả nợ. Cụ thể, khoảng 6.000 tỷ đồng dành cho việc thanh toán nợ nhà cung cấp và một phần nợ vay tái cấp vốn, trong khi 3.000 tỷ đồng còn lại sẽ trả các khoản vay ngắn hạn, dài hạn đến hạn.﻿

Chốt phiên giao dịch ngày 29/9, giá cổ phiếu HVN đóng cửa ở mức 35.000 đồng/cp, vốn hoá thị trường đạt 109.000 tỷ đồng.

