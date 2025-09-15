Phiên giao dịch ngày 15/9, kết thúc phiên sáng, cổ phiếu HVN của Tổng Công ty Hàng không - CTCP đã tăng hết biên độ lên mức giá trần 36.300 đồng/cp và trắng bên bán với hơn 3,4 triệu cổ phiếu được khớp lệnh.

Với phiên tăng trần ngày hôm nay, cổ phiếu HVN đã vượt qua đỉnh lịch sử hồi tháng 1/2018.

Một trong những tin tức hỗ trợ là vào ngày 11/9/2025, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 245/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.﻿

Theo đó, Nghị định 245/2025/NĐ-CP bổ sung khoản 7 vào sau khoản 6 Điều 120 như sau:﻿ " Trường hợp đặc biệt để thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, Thủ tướng Chính phủ quyết định không áp dụng quy định hủy bỏ niêm yết bắt buộc tại điểm e khoản 1 Điều này đối với từng trường hợp cụ thể. "

Với việc này﻿, cổ phiếu HVN có thể nằm trong trường hợp không áp dụng quy định hủy bỏ niêm yết bắt buộc.

Trước đó, do ảnh hưởng yếu tố khách quan là dịch COVID-19, Vietnam Airlines đã lỗ 4 năm liên tiếp từ năm 2020 đến năm 2023. Dù đã có lãi trong năm 2024 và 6 tháng đầu năm 2025, ﻿Vietnam Airlines vẫn đang lỗ lũy kế gần 27.400 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu âm gần 3.100 tỷ đồng.

HoSE từng có văn bản lưu ý về khả năng hủy niêm yết cổ phiếu HVN. Tuy nhiên, cổ phiếu HVN không bị hủy niêm yết, vẫn đang được giao dịch trên sàn HOSE.

Hồi đầu năm 2024, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã công bố lấy ý kiến của các đơn vị, tổ chức, cá nhân đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP. Trong đó, Điều 120 được đề xuất bổ sung nội dung: "Trường hợp đặc biệt cần duy trì niêm yết do Chính phủ xem xét, quyết định." Quy định này được xem là cơ sở pháp lý mở đường cho một số công ty được duy trì niêm yết như Vietnam Airlines.

﻿Bên cạnh thông tin hỗ trợ, Vietnam Airlines cũng ghi nhận con số khả quan về tài chính. Trong 6 tháng đầu năm 2025, Vietnam Airlines ghi nhận doanh thu thuần đạt 58.551 tỷ đồng, tăng gần 11% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 6.442 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ.