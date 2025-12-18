Chủ tịch Masan Consumer ra thông báo quan trọng trước phiên giao dịch đầu tiên trên HOSE

CTCP Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer, mã MCH) vừa công bố mức giá tham chiếu cho phiên giao dịch đầu tiên của cổ phiếu MCH trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE).

Theo kế hoạch, cổ phiếu MCH sẽ chính thức niêm yết trên HoSE từ ngày 25/12/2025, với giá tham chiếu 212.800 đồng/cổ phiếu. Mức giá này được xác định trên cơ sở bình quân giá giao dịch của 30 phiên gần nhất trên UPCoM, trong khoảng thời gian từ ngày 6/11 đến 17/12.

Với hơn 1,067 tỷ cổ phiếu niêm yết, vốn hóa thị trường của Masan Consumer theo giá chào sàn ước đạt khoảng 227.000 tỷ đồng. Quy mô này đưa MCH vượt lên trên nhiều doanh nghiệp lớn như Hòa Phát, Thế Giới Di Động, Vinamilk, Sabeco hay FPT, đồng thời cao gấp khoảng hai lần vốn hóa hiện tại của Tập đoàn Masan.

Hiện Masan Consumer có vốn điều lệ hơn 10.676 tỷ đồng và đang lên kế hoạch tiếp tục mở rộng quy mô vốn thông qua việc thưởng cổ phiếu cho cổ đông.

Căn cứ theo nghị quyết HĐQT ban hành ngày 11/12/2025, doanh nghiệp dự kiến triển khai song song hai phương án tăng vốn. Phương án thứ nhất là phân phối 10,88 triệu cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu, theo tỷ lệ 10.000:103. Phương án thứ hai là phát hành thêm 226,8 triệu cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu, với tỷ lệ thực hiện 21,47%, tương ứng cổ đông nắm giữ 10.000 cổ phiếu sẽ nhận thêm 2.147 cổ phiếu mới.

Cả hai phương án nói trên dự kiến được thực hiện trong năm 2026, sử dụng nguồn thặng dư vốn cổ phần ghi nhận trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.

Masan Consumer là đơn vị thành viên của Tập đoàn Masan, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và phân phối hàng tiêu dùng, sở hữu nhiều thương hiệu như Chin-su, Nam Ngư, Wake-Up 247, Omachi, Kokomi, Woolworths … với hệ sinh thái thương hiệu phủ gần 98% hộ gia đình Việt Nam, dẫn đầu khoảng 80% nhóm hàng thiết yếu.

Trong 9 tháng đầu năm 2025, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần 21.281 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 4.660 tỷ đồng, giảm lần lượt 3% và 16% so với cùng kỳ năm trước. Năm 2025, công ty đặt mục tiêu doanh thu từ 33.500 – 35.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế trong khoảng 7.300 – 7.800 tỷ đồng.