Tỷ phú Nguyễn Đăng Quang: Ở Masan Consumer không có tư duy làm công ăn lương

07-12-2025 - 08:22 AM | Doanh nghiệp

Tư duy "làm chủ" được xem là tài sản vô hình quan trọng nhất để vận hành cỗ máy doanh thu 1,2 tỷ USD.

Tại sự kiện Roadshow chiều 4/12, Ban lãnh đạo Masan Consumer (MCH) hé lộ một chỉ số đáng chú ý về sự ổn định nhân sự cấp cao: MCH sở hữu đội ngũ lãnh đạo thượng tầng với thâm niên gắn bó trung bình trên 15 năm. Sự gắn kết của bộ khung nhân sự chủ chốt này đã tạo nên tính nhất quán trong việc hoạch định và thực thi các chiến lược dài hạn.

Tỷ phú Nguyễn Đăng Quang: Ở Masan Consumer không có tư duy làm công ăn lương- Ảnh 1.

Chủ tịch Tập đoàn Masan Nguyễn Đăng Quang

Khác biệt với mô hình quản trị truyền thống, Chủ tịch Tập đoàn Masan Nguyễn Đăng Quang đã định nghĩa văn hóa doanh nghiệp bằng cụm từ "Tinh thần doanh nhân" (Entrepreneurial Spirit). Tại MCH, tư duy “làm công ăn lương” được thay thế bằng “làm chủ” trong mỗi nhân sự.

Triết lý quản trị này khuyến khích nhân viên dám dấn thân, chấp nhận thách thức và chịu trách nhiệm đến cùng với kết quả. CFO Huỳnh Việt Thăng khẳng định mỗi đồng chi phí bỏ ra đều được xem xét như một khoản đầu tư cần mang lại hiệu quả, giúp công ty duy trì biên lợi nhuận ròng ở mức cao trên 20% bất chấp các biến động của thị trường.

Tỷ phú Nguyễn Đăng Quang: Ở Masan Consumer không có tư duy làm công ăn lương- Ảnh 2.

Bà Lê Thị Nga (Phó Tổng Giám đốc R&D)  có 29 năm làm việc tại Masan Group và 23 năm đồng hành cùng Masan Consumer.

Bà Lê Thị Nga, Phó Tổng Giám đốc phụ trách R&D, cho biết doanh nghiệp đang sở hữu đội ngũ 150 nhân sự chất lượng cao, quy tụ nhiều tiến sĩ, thạc sĩ từ các trường đại học kỹ thuật danh tiếng tại Hàn Quốc, Pháp, Đức, Nga và Úc. Không dừng lại ở nội lực, MCH còn thiết lập mạng lưới hợp tác với hơn 50 chuyên gia quốc tế để bảo chứng cho các tiêu chuẩn chất lượng toàn cầu. Sự kết hợp giữa tri thức thế giới và sự am hiểu sâu sắc khẩu vị địa phương chính là yếu tố then chốt giúp MCH đạt tỷ lệ thành công sản phẩm mới lên tới 20% - con số cao gấp 4 lần mức trung bình của ngành FMCG khu vực.

Tỷ phú Nguyễn Đăng Quang: Ở Masan Consumer không có tư duy làm công ăn lương- Ảnh 3.

Ông Phạm Đình Toại (Phó Tổng Giám đốc MCH) gia nhập Masan từ 17 năm trước.

Trước làn sóng chuyển đổi số, mô hình quản trị nhân sự tại MCH đang có những bước chuyển dịch mạnh mẽ để thích ứng với kỷ nguyên Consumer-Tech. Dự án Retail Supreme không đơn thuần là số hóa quy trình, mà là sự nâng cấp về vai trò của lực lượng bán hàng. 3.500 nhân viên kinh doanh đang được chuyển đổi mô hình hoạt động để trở thành các "đối tác phát triển kinh doanh", được trang bị công cụ AI để gia tăng hiệu suất và thu nhập. Động thái này khẳng định tầm nhìn của Masan trong việc coi nhân sự là nguồn lực cần được tối ưu hóa và phát triển thay vì gánh nặng chi phí cần cắt giảm.

Tỷ phú Nguyễn Đăng Quang: Ở Masan Consumer không có tư duy làm công ăn lương- Ảnh 4.

Bà Nguyễn Trương Kim Phượng Giám đốc Marketing MHC Chia sẻ đây là năm thứ 15 bà làm việc tại Masan (từ khi còn là sinh viên thực tập).

Anh Khôi

Nhịp sống thị trường

