Vietnam Airlines thưởng nóng cho các VĐV VN SEA Games 33

Theo thông báo mới nhất vừa được phát đi từ Tổng công ty Hàng không Việt Nam, một cơ chế thưởng "nóng" bằng hiện vật sẽ được áp dụng ngay lập tức cho các vận động viên của đoàn thể thao nước nhà. Cụ thể, mỗi vận động viên giành Huy chương Vàng tại kỳ đại hội này sẽ được hãng trao tặng 01 vé máy bay khứ hồi hành trình nội địa.

Quyết định này được tung ra đúng vào thời điểm SEA Games 33 đang bước vào giai đoạn nước rút căng thẳng tại Thái Lan.Đây là giải pháp hỗ trợ thiết thực, hỗ trợ nhu cầu di chuyển thường xuyên của các vận động viên chuyên nghiệp, đồng thời là liều "doping tinh thần" kịp thời khi áp lực cạnh tranh huy chương đang ngày càng gia tăng.

Hoạt động này nằm trong lộ trình thực hiện chiến lược Trách nhiệm xã hội (CSR) dài hạn của Vietnam Airlines. Doanh nghiệp từ lâu tham gia vận chuyển chính thức cho thể thao Việt Nam qua các kỳ SEA Games, ASIAD và Olympic.

Vietnam Airlines tiếp tục là đơn vị vận chuyển chính thức của Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33 và ASEAN Para Games 13 tại Thái Lan, góp phần bảo đảm điều kiện di chuyển thuận lợi, an toàn để Đoàn Thể thao Việt Nam tập trung tối đa cho thi đấu và đạt kết quả tốt tại đấu trường khu vực.

Bảng xếp hạng huy chương Sea Games 33

Gói quà tặng này xuất hiện trong bối cảnh cục diện bảng tổng sắp huy chương tính đến ngày 18/12 đang có sự cạnh tranh cực lớn. Nước chủ nhà Thái Lan đang độc chiếm ngôi đầu với 177 HCV nhờ lợi thế số lượng vận động viên kỷ lục. Trong khi đó, cuộc đua cho vị trí thứ 2 và 3 đang vô cùng khốc liệt giữa Việt Nam (64 HCV, 66 HCB, 91 HCĐ) và Indonesia.

Dù đối mặt với sức ép khủng khiếp từ nước chủ nhà, các "mỏ vàng" của thể thao Việt Nam vẫn đang hoạt động hết công suất. Điển hình như đội tuyển Rowing đã xuất sắc vượt chỉ tiêu với 4 HCV, hay đội tuyển Vật vừa có màn ra quân ấn tượng khi hoàn thành 50% kế hoạch chỉ trong ngày đầu tiên với 3 tấm HCV.

Với mục tiêu toàn đoàn đạt khoảng 110 HCV để giữ vững vị thế Top đầu, sự tham gia đúng lúc của các doanh nghiệp lớn như Vietnam Airlines đang đóng vai trò hậu phương vững chắc, san sẻ nguồn lực và khích lệ tinh thần các tuyển thủ bứt phá về đích.