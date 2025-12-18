Quỹ ngoại chỉ mua được hơn 1% cổ phiếu REE đã đăng ký

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Platinum Victory PTE.LTD chỉ mua vào được 223.400 cổ phiếu REE trên tổng số hơn 18,1 triệu cổ phiếu đã đăng ký.

Platinum Victory PTE.LTD vừa có báo cáo gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) và Công ty CP Cơ Điện Lạnh (REE) về kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

Theo đó, từ ngày 17/11/2025 đến 16/12/2025, quỹ ngoại đến từ Singapore này đã mua vào 223.400 cổ phiếu REE trên tổng số 18.115.447 cổ phiếu REE đã đăng ký trước đó. Nguyên nhân là do điều kiện thị trường không thuận lợi.

Phương thức giao dịch là thỏa thuận hoặc giao dịch khớp lệnh trên sàn giao dịch chứng khoán hoặc giao dịch thông qua Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Sau giao dịch, Platinum Victory PTE.LTD nâng sở hữu từ 225.576.549 cổ phiếu REE (41,65%) lên 225.799.949 cổ phiếu (41,69%).

Về mối quan hệ, hiện 2 đại diện theo ủy quyền của Platinum Victory PTE.LTD là ông Hsu Hai Yeh và Alain Xavier Cany lần lượt là Thành viên HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT của REE.

Trước đó, Platinum Victory PTE.LTD cũng nhiều lần mua "hụt" cổ phiếu REE do điều kiện thị trường. Gần nhất, kết thúc khoảng thời gian giao dịch từ ngày 13/10/2025 đến ngày 11/11/2025, Platinum Victory chỉ mua vào thành công 20.000 cổ phiếu trong tổng số gần 18,14 triệu cổ phiếu đã đăng ký.

Xa hơn, kết thúc khoảng thời gian giao dịch từ ngày 8/9/2025 đến ngày 7/10/2025, cổ đông ngoại Platinum Victory cũng chỉ mua vào thành công 91.000 cổ phiếu REE trong tổng số hơn 18,2 triệu cổ phiếu đã đăng ký mua.

Trong một diễn biến khác, mới đây, REE đã công bố Nghị quyết thông qua việc tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty TNHH Năng lượng REE (REE Energy).

Cụ thể, vốn điều lệ của REE Energy được tăng từ 7.248 tỷ đồng lên mức 10.500 tỷ đồng. Hình thức tăng vốn là chủ sở hữu công ty góp thêm vốn.

Được biết, REE Energy là công ty con do REE nắm 100% vốn (tính đến ngày 30/9/2025).


