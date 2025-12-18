Bộ sưu tập “hàng hiệu Việt Nam” gần chục tỷ đô trong tay người giàu thứ 3 Thái Lan: Nắm 25% Vinamilk, chi phối Sabeco, MM Mega Market, MeLinh Point đến loạt BĐS sở hữu cùng GELEX

Mới đây, F&N Dairy Investments, đơn vị thành viên thuộc tập đoàn Fraser & Neave (F&N) của tỷ phú giàu thứ 3 Thái Lan Charoen Sirivadhanabhakdi đã đạt thỏa thuận mua lại số cổ phiếu Vinamilk trị giá hơn 6.000 tỷ đồng (228 triệu USD) từ JC&C.

Sau khi hoàn tất giao dịch, tỷ lệ sở hữu của nhóm công ty F&N tại Vinamilk sẽ tăng lên xấp xỉ 25%, là cổ đông lớn thứ 2 sau SCIC với 36%. Vinamilk được ví như "cỗ máy tiền mặt" khi đã mang về cho nhóm này khoảng 16.500 tỷ đồng cổ tức lũy kế kể từ thời điểm đầu tư.

Động thái này cho thấy thị trường Việt Nam tiếp tục là mối quan tâm sâu sắc của tỷ phú Charoen – người hiện sở hữu một danh mục đầu tư đồ sộ trị giá nhiều tỷ USD trải dài trên nhiều lĩnh vực như phân phối – bán lẻ, hàng tiêu dùng đến khách sạn, khu công nghiệp…

Trong một thập kỷ vừa qua, tỷ phú Charoen có thể nói là một trong những tay chơi M&A khét tiếng nhất khi thực hiện một loạt thương vụ tầm cỡ như chi 710 triệu USD mua lại Metro Cash & Carry (nay là MM Mega Market) cùng khoảng hơn 510 triệu USD mua 5,4% cổ phần của Vinamilk cùng trong năm 2016.

Sang năm 2017 là thương vụ đình đám chi gần 5 tỷ USD để mua cổ phần kiểm soát của Sabeco.

Mặc dù thị giá cổ phiếu SAB hiện tại thấp hơn đáng kể hơn mức giá vốn thời điểm mua vào, dòng tiền từ doanh nghiệp này vẫn đóng góp tỷ trọng lớn trong cơ cấu tài chính của tập đoàn mẹ. Tính đến cuối năm 2024, ước tính ThaiBev đã thu về khoảng 15.500 tỷ đồng cổ tức từ Sabeco sau 8 năm nắm quyền chi phối.

Không chỉ tập trung vào các doanh nghiệp sản xuất đầu ngành, danh mục đầu tư của TCC Group còn mở rộng sang lĩnh vực phụ trợ và phân phối nhằm hoàn thiện chuỗi giá trị. Ở mảng bao bì, tập đoàn này tham gia liên doanh tại Công ty TNHH Lon Nước Giải Khát TBC-Ball Việt Nam với vốn điều lệ hơn 620 tỷ đồng, chuyên cung cấp vỏ lon cho các nhà sản xuất đồ uống.

Trong lĩnh vực phân phối bán lẻ, bên cạnh MM Mega Market, từ năm 2013, tỷ phú người Thái này cũng đã thâu tóm Phú Thái Group.

Lĩnh vực bất động sản cũng là một trụ cột quan trọng trong khối tài sản của tỷ phú Charoen tại Việt Nam, được vận hành chủ yếu qua Frasers Property Vietnam.

Đáng chú ý, những năm gần đây, dòng vốn của tỷ phú Thái đang chảy mạnh vào bất động sản công nghiệp để đón đầu làn sóng FDI. Điển hình tại thị trường phía Bắc, Frasers Property Vietnam đã bắt tay với Tập đoàn GELEX để thành lập liên doanh Công ty TNHH Công nghiệp Titan Corporation, triển khai hàng loạt dự án tại Bắc Ninh, Quảng Ninh và Hưng Yên qua các đơn vị thành viên trực thuộc. Ở phía Nam, dự án trọng điểm Binh Duong Industrial Park được đầu tư trực tiếp bởi New Motion Industrial.

Khách sạn Melia Hanoi - một trong những khách sạn có vị trí đắc địa nhất trung tâm Hà Nội - cũng là một liên doanh giữa 1 đơn vị thành viên của tỷ phú Charoen với GELEX. Còn tại Thành phố Hồ Chí Minh, Frasers cũng đang sở hữu 1 tòa nhà văn phòng ở trung tâm là Me Linh Point Tower nhìn thẳng ra Công trường Mê Linh.







