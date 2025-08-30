Vietnam Airlines lý giải về lợi nhuận tăng

Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines - mã chứng khoán: HVN) công bố báo cáo tài chính hợp nhất sau soát xét 6 tháng đầu năm 2025.

Tổng số đường bay quốc tế của Vietnam Airlines lên mức kỷ lục, cao nhất trong lịch sử với 69 đường kết nối 37 điểm đến tại 21 quốc gia



Trong nửa đầu năm 2025, Vietnam Airlines đã khai thác gần 78.000 chuyến bay, vận chuyển 12,6 triệu lượt hành khách và hơn 165.000 tấn hàng hóa. So với cùng kỳ năm trước, các chỉ tiêu này tăng lần lượt 11%, 13% và 15%, đồng thời vượt kế hoạch đề ra.

Mạng bay quốc tế của hãng đang phục hồi mạnh mẽ. Tính từ đầu năm 2025, hãng đã khôi phục và mở mới 9 đường bay tại nhiều thị trường trọng điểm như Ý, Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, đưa tổng số đường bay quốc tế lên mức kỷ lục, cao nhất trong lịch sử với 69 đường kết nối 37 điểm đến tại 21 quốc gia.

Trong nửa đầu năm 2025, lợi nhuận sau thuế hợp nhất sau soát xét đạt 6.442 tỉ đồng, tăng 19,3% so với cùng kỳ năm trước. Riêng công ty mẹ đạt 5.821 tỉ đồng lợi nhuận sau thuế.

Tổng doanh thu và thu nhập khác 6 tháng năm 2025 của công ty mẹ tăng hơn 14% so với cùng kỳ năm 2024, trong đó doanh thu cung cấp dịch vụ tăng 14,4%. Riêng doanh thu từ mạng bay quốc tế tăng 10,8%.

Lý giải về lợi nhuận tăng, lãnh đạo Vietnam Airlines cho biết chủ yếu do doanh thu cung cấp dịch vụ tăng 14,42%, tương đương tăng hơn 5.963 tỉ đồng so với cùng kỷ năm trước. Kết quả tích cực này là do thị trường vận tải phục hồi, Vietnam Airlines đã khôi phục lại toàn bộ mạng bay nội địa và hầu hết các đường bay quốc tế đã được khai thác trở lại, cũng như mở thêm các đường bay mới nhiều triển vọng tăng trưởng. Kết quả kinh doanh khả quan nguyên nhân chủ yếu do Công ty mẹ và các công ty con (trừ Pacific Airlines) đều kinh doanh có lãi cao hơn so với cùng kỳ năm trước.

Vietnam Airlines điều chỉnh thời gian bán 9.000 tỉ đồng cổ phiếu

Hội đồng quản trị Vietnam Airlines vừa có quyết định điều chỉnh thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua trong đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2025. Thời gian nhận đăng ký và nhận tiền mua cổ phiếu là từ ngày 7-8 đến hết ngày 16-9, thay vì đến ngày 8-9 như thông báo trước đó.

Trước đó, sau khi kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm 22.000 tỉ đồng được phê duyệt, 9.000 tỉ đồng được Vietnam Airlines triển khai trong quý III/2025 thông qua phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu. Hôm 3-7, hãng thông báo phát hành 900 triệu cổ phiếu ra công chúng, giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị vốn huy động 9.000 tỉ đồng, thời gian từ 7-8 đến 8-9-2025.

Giải trình biện pháp, lộ trình khắc phục tình trạng HVN bị kiểm soát, Vietnam Airlines cho biết đã hoàn thành Đề án tổng thể các giải pháp để Tổng công ty sớm phục hồi và phát triển bền vững giai đoạn 2021-2035. Theo đề án, trong năm 2024-2025, Vietnam Airlines thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp như: Triển khai quyết liệt các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh; tái cơ cấu tài sản và danh mục đẩu tư tài chính để gia tăng thu nhập, dòng tiền và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn chủ sở hữu theo giải pháp đã được cấp có thẩm quyền thông qua

Trong 6 tháng cuối năm 2025, Vietnam Airlines đặt mục tiêu khai thác 81.000 chuyến bay, vận chuyển 13,1 triệu hành khách và đạt doanh thu vận tải hàng không 46.200 tỉ đồng.