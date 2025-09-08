Thu nhập lãnh đạo Vietnam Airlines tăng 25%, Chủ tịch và TGĐ nhận 700 - 800 triệu trong 6T2025, vẫn thấp hơn Thai Airways và 'thua xa' Singapore Airlines

Nửa đầu năm 2025, điểm sáng lớn nhất trong kỳ báo cáo của Vietnam Airlines là lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 6.716 tỷ đồng , tăng 20% so với cùng kỳ năm trước.

Song song với kết quả kinh doanh tích cực, chính sách đãi ngộ cho đội ngũ cấp cao cũng được điều chỉnh. Tổng quỹ lương và thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và Ban Kiểm soát trong 6 tháng là 7,09 tỷ đồng , tăng khoảng 25% so với mức 5,68 tỷ đồng của cùng kỳ.

Trong đó, thu nhập của Chủ tịch HĐQT Đặng Ngọc Hòa tăng từ 572 triệu lên 793 triệu đồng, và Tổng Giám đốc Lê Hồng Hà tăng từ 507 triệu lên 701 triệu đồng.

Việc tăng thu nhập không chỉ dành riêng cho cấp lãnh đạo. Hãng cũng đã công bố chính sách đãi ngộ mới áp dụng cho toàn bộ nhân viên từ tháng 7/2025.

Cụ thể, Vietnam Airlines đã thực hiện tăng 6% lương chức danh và bổ sung nửa tháng tiền lương , đồng thời nâng cao các phúc lợi khác như bảo hiểm sức khỏe và tiền ăn ca, một động thái quan trọng nhằm giữ chân đội ngũ sau thời gian dài thắt lưng buộc bụng.

Tuy nhiên, Vietnam Airlines chưa giải quyết hết khó khăn. Báo cáo soát xét của Deloitte đã nhấn mạnh về khả năng hoạt động liên tục khi vốn chủ sở hữu của Vietnam Airlines vẫn âm 3.099 tỷ đồng. Nợ ngắn hạn đang vượt quá tài sản ngắn hạn 34.290 tỷ đồng (gần 1,4 tỷ USD)

So với các đối thủ trong khu vực, các chỉ số về chi phí nhân sự của Vietnam Airlines đang ở mức thấp hơn so với Thai Airways và Singapore Airlines.

Chỉ số & Dữ liệu (ước tính) Vietnam Airlines (6T 2025) Thai Airways (6T 2025) Singapore Airlines (Quý 1 TC 2025/26¹)



Tổng số nhân viên 23.173 16.000 23.894 Doanh thu (tỷ đồng) 58.550 67.323 90.538 Lợi nhuận (tỷ đồng) 6.716 17.163 7.645 Chi phí Nhân viên / Doanh thu 8,7% 10,4%² 19,3%² Chi phí Nhân viên / Chi phí HĐ 10,0% 14,0%² 21,1%² Thu nhập Lãnh đạo / Lợi nhuận 0,106% 0,111%² 0,627%²

¹ Số liệu của Singapore Airlines là của quý gần nhất (30/3/2026 - 30/06/2025), khác biệt về năm tài chính với Việt Nam và Thái Lan)

² Các tỷ lệ của Thai Airways và Singapore Airlines được ước tính dựa trên cơ cấu chi phí của báo cáo năm gần nhất do báo cáo 6 tháng không công bố chi tiết.



Thai Airways , một trường hợp tương đồng đã trải qua tái cấu trúc, có tỷ lệ thu nhập lãnh đạo trên lợi nhuận (0,111%) gần như tương đương với Vietnam Airlines (0,106%), cả hai hãng đều đang áp dụng chính sách thù lao thận trọng, gắn liền với kết quả kinh doanh trong giai đoạn phục hồi.

Tuy nhiên, câu chuyện hoàn toàn khác khi nhìn sang Singapore Airlines. Sau năm tài chính 2024-2025 lãi kỷ lục 2,78 tỷ đô la Singapore (SGD), CEO của hãng này nhận mức đãi ngộ lên tới 8,1 triệu SGD (khoảng 6 triệu USD), cao gấp 20 lần so với thu nhập quy đổi cả năm của Chủ tịch Vietnam Airlines.

Điều đáng nói là Singapore Airlines đã thưởng cho nhân viên tới gần 8 tháng lương. Tổng chi phí nhân viên của họ tương đương 158% lợi nhuận trước thuế.

Màn lội ngược dòng về lợi nhuận là tín hiệu tích cực, nhưng đây mới là bước đầu. Thách thức cốt lõi của Vietnam Airlines là tái lập một nền tảng tài chính vững chắc - con đường mà Thai Airways đã đi qua.

Tương lai của hãng hàng không quốc gia giờ đang đặt kỳ vọng vào sự thành công của kế hoạch tăng vốn thêm 9.000 tỷ đồng và việc cơ cấu lại các khoản nợ vay đến năm 2027.