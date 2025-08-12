Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Vietnam Airlines bắt tay hãng hàng không lớn nhất Hàn Quốc nghiên cứu lập liên doanh bảo dưỡng, sửa chữa tại sân bay Long Thành

12-08-2025 - 15:43 PM | Doanh nghiệp

Theo nội dung các Biên bản ghi nhớ, Vietnam Airlines sẽ hợp tác với các đối tác Hàn Quốc trong nhiều lĩnh vực: nghiên cứu thành lập liên doanh bảo dưỡng, sửa chữa và đại tu máy bay (MRO); phát triển vận tải hàng hóa; phối hợp xúc tiến du lịch song phương và xây dựng sản phẩm du lịch liên tuyến.

Ngày 12/8/2025 tại Seoul, Hãng Hàng không quốc gia Việt Nam - Vietnam Airlines vừa ký kết 4 Biên bản ghi nhớ hợp tác đa lĩnh vực với các đối tác Hàn Quốc trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm, cùng đại diện lãnh đạo cấp cao hai nước.

Theo nội dung các Biên bản ghi nhớ, Vietnam Airlines sẽ hợp tác với các đối tác Hàn Quốc trong nhiều lĩnh vực: nghiên cứu thành lập liên doanh bảo dưỡng, sửa chữa và đại tu máy bay (MRO); phát triển vận tải hàng hóa; phối hợp xúc tiến du lịch song phương và xây dựng sản phẩm du lịch liên tuyến.

Nổi bật trong đó là thỏa thuận hợp tác giữa Vietnam Airlines, Công ty Kỹ thuật tàu bay VAECO (đơn vị thành viên của VNA Group) và Korean Air nhằm nghiên cứu thành lập một liên doanh bảo dưỡng, sửa chữa và đại tu máy bay đặt tại Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành.

Theo thỏa thuận, liên doanh sẽ hoạt động trong các lĩnh vực bảo dưỡng thân vỏ máy bay, sửa chữa linh kiện, cải hoán khoang, chuyển giao công nghệ và đào tạo kỹ thuật.

Vietnam Airlines và Korean Air cũng đạt được đồng thuận về việc tăng cường khai thác lĩnh vực vận chuyển hàng hóa. Nội dung hợp tác bao gồm hợp tác mua bán tải hàng hóa, liên danh vận chuyển, phục vụ hàng hóa để mở rộng kết nối quốc tế.

Trên lĩnh vực thúc đẩy xúc tiến du lịch song phương, Vietnam Airlines cùng với Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO) và Saigontourist Group đã ký kết Biên bản ghi nhớ quan trọng.

Mục tiêu là phát triển các sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn và đa dạng, cũng như tăng cường các hoạt động quảng bá chung, tạo sức hút mạnh mẽ hơn nữa cho Việt Nam và Hàn Quốc trên bản đồ du lịch quốc tế, đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế của cả hai quốc gia.

Bên cạnh đó, Vietnam Airlines cùng Saigontourist và đơn vị lữ hành của Hàn Quốc Hanatour cũng thống nhất tăng cường hợp tác khai thác tour liên tuyến, phát triển sản phẩm du lịch trọn gói giữa hai quốc gia và phối hợp quảng bá hình ảnh điểm đến Việt Nam - Hàn Quốc trên các kênh truyền thông quốc tế.

Phương Anh

