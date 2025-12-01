CII dồn lực cho cao tốc 1,4 tỷ USD: Tạm ngưng chia cổ tức, ưu tiên dòng vốn cho dự án BOT tư nhân lớn nhất lịch sử

Tuyến cao tốc Trung Lương - TP.Hồ Chí Minh hiện đã trở nên quá nhỏ hẹp, thường xuyên xảy ra kẹt xe kéo dài. Ảnh: Congan.com.vn

Sau lễ khởi công dự án mở rộng đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận diễn ra vào ngày 19/12/2025, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (mã CK: CII) đã ban hành Nghị quyết số 164 thông qua việc tạm thời chưa thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền tại các đợt ngày 01/01/2026 và ngày 01/04/2026.

Việc điều chỉnh kế hoạch chi trả cổ tức được ban lãnh đạo CII lý giải nhằm tập trung nguồn lực tài chính cho dự án hạ tầng vừa được khởi động. Theo công bố thông tin, trong giai đoạn đầu triển khai, dự án chưa thể giải ngân ngay vốn vay ngân hàng, do đó doanh nghiệp cần chủ động bố trí nguồn vốn tự có để đảm bảo tiến độ thi công.

Bên cạnh việc giữ lại lợi nhuận để tái đầu tư, CII cũng đang triển khai kế hoạch huy động thêm nguồn lực từ thị trường vốn. Cùng ngày 19/12, Nghị quyết số 165 của HĐQT đã được thông qua nhằm điều chỉnh phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi (đã được ĐHĐCĐ phê duyệt hồi tháng 4/2025). Việc hoàn thiện hồ sơ chào bán trái phiếu này nhằm mục đích bổ sung dòng tiền dài hạn cho dự án, đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động đầu tư hạ tầng giao thông.

Kế hoạch tập trung nguồn vốn của CII xuất phát từ quy mô lớn của dự án mà doanh nghiệp này đang tham gia. Dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận có tổng mức đầu tư 36.172 tỷ đồng (tương đương khoảng 1,37 tỷ USD). Đây là dự án thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BOT và không sử dụng vốn ngân sách Nhà nước. Với 100% vốn huy động từ khu vực tư nhân, đây là dự án BOT giao thông có quy mô vốn lớn nhất cả nước từ trước đến nay.

Trong liên danh nhà đầu tư tham gia dự án gồm Tập đoàn Đèo Cả, Tasco (HUT), Xây dựng Hoàng Long và CII, đơn vị CII tham gia với tỷ lệ vốn góp 55% . Tỷ lệ tham gia này đòi hỏi sự chuẩn bị lớn về nguồn vốn đối ứng, song cũng mang lại quyền lợi khai thác vận hành trong dài hạn.

Theo thiết kế, đoạn TP.HCM - Trung Lương được mở rộng lên quy mô 8 làn xe, vận tốc thiết kế 120km/h; đoạn Trung Lương - Mỹ Thuận và đoạn từ nút giao An Thái Trung đến cầu Mỹ Thuận 2 hoàn chỉnh quy mô 6 làn xe, vận tốc thiết kế 100km/h. Bên cạnh mở rộng mặt đường, dự án còn đầu tư đồng bộ hệ thống giao thông thông minh (ITS), các trạm dừng nghỉ, trạm thu phí hiện đại, hướng tới tiêu chuẩn cao tốc quốc tế.

Thời gian thi công dự kiến trong 3 năm (2025 - 2028) và thời gian thu phí hoàn vốn kéo dài 17 năm 2 tháng (từ 2029 đến 2046). Hiện tại, giai đoạn 1 của dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận mà CII đang nắm giữ 89% tỷ lệ lợi ích kinh tế đang mang lại dòng tiền ổn định. Việc tiếp tục đầu tư vào giai đoạn 2 mở rộng sẽ giúp CII củng cố vị thế trong mảng đầu tư hạ tầng BOT tại khu vực phía Nam.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu CII ghi nhận các diễn biến tăng giảm đan xen. Kết thúc phiên giao dịch ngày 19/12, thị giá CII đạt 23.450 đồng/cổ phiếu . So với thời điểm đầu năm, mức giá này đã nhân 2, phản ánh kỳ vọng của thị trường vào các dự án hạ tầng mà doanh nghiệp đang triển khai.