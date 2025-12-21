Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo chỉ ra “linh hồn” của một trung tâm tài chính

TS. Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn SOVICO dự Hội nghị công bố thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam - Ảnh VGP/Nhật Bắc

Việt Nam chính thức công bố thành lập Trung tâm tài chính quốc tế – một quyết định mang ý nghĩa thể chế đặc biệt quan trọng, thể hiện bản lĩnh đổi mới và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của đất nước trong giai đoạn phát triển mới. Đây không chỉ là một dấu mốc về chính sách, mà còn là điểm khởi đầu cho một bước tiến dài của Việt Nam trên bản đồ tài chính khu vực và toàn cầu.

Sáng 21/12/2025, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị công bố thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam - Ảnh VGP/Nhật Bắc

Chủ trương xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế đã được đặt ra rõ ràng từ cấp cao nhất. Tại phiên họp của Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế pháp luật, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo sớm triển khai các chính sách đặc thù cho trung tâm tài chính quốc tế, khẳng định quyết tâm chính trị mạnh mẽ trong việc tạo đột phá thể chế có tính chiến lược.

Trung tâm tài chính quốc tế chỉ thực sự có ý nghĩa khi phục vụ hiệu quả cho nền kinh tế, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tạo ra giá trị dài hạn cho đất nước. Trên tinh thần đó, Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam được định hình như một hệ sinh thái tài chính hiện đại, phát triển đồng bộ ngân hàng, thị trường vốn và đầu tư, đồng thời gắn kết chặt chẽ với các lĩnh vực tài chính số, tài chính xanh, fintech, cũng như thương mại, logistics và chuỗi cung ứng khu vực.

Một trong những trụ cột quan trọng của Trung tâm tài chính quốc tế là xây dựng môi trường thể chế và vận hành theo chuẩn mực quốc tế. Việt Nam đang hướng tới một hệ thống thủ tục nhanh gọn, số hóa và liên thông; một khung ưu đãi thuế cạnh tranh nhưng có nguyên tắc; cơ chế sandbox linh hoạt cho đổi mới tài chính; thị trường ngoại hối thông thoáng nhưng bảo đảm an toàn hệ thống. Đặc biệt, việc thiết lập cơ chế trọng tài quốc tế đủ mạnh được xác định là nền tảng then chốt để bảo vệ niềm tin của nhà đầu tư và các định chế tài chính toàn cầu.

Việc hình thành Trung tâm tài chính quốc tế đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng khẳng định cách tiếp cận chiến lược, linh hoạt và phù hợp với điều kiện phát triển của Việt Nam.

Thành phố Hồ Chí Minh – trung tâm kinh tế năng động của cả nước – sẽ tập trung phát triển các hoạt động tài chính quy mô lớn, gắn chặt với thị trường, cộng đồng doanh nghiệp và các dòng vốn quốc tế. Trong khi đó, Đà Nẵng – thành phố đổi mới, nhân văn và đáng sống – là không gian lý tưởng để thí điểm các mô hình tài chính mới như tài chính công nghệ, tài chính xanh, tài chính số, gắn tăng trưởng kinh tế với nâng cao chất lượng sống, đồng thời thu hút nhân lực toàn cầu thông qua chính sách cư trú và môi trường sống vượt trội.

Trung tâm tài chính quốc tế là một thực thể pháp lý thống nhất, hoạt động tại hai địa điểm là Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng. Trung tâm với hai nhịp phát triển khác nhau, nhưng cùng chung một tầm nhìn: xây dựng một trung tâm tài chính quốc tế hiện đại, linh hoạt, có sức hút mạnh mẽ, hấp dẫn và phù hợp với đặc thù của Việt Nam.

“Từ trải nghiệm thực tế của tôi mấy chục năm qua trong việc kết nối các định chế tài chính, nhà đầu tư và đối tác quốc tế, tôi tin rằng linh hồn của một trung tâm tài chính không chỉ nằm ở vốn, mà nằm ở niềm tin. Đó là niềm tin vào thể chế pháp lý tiến bộ, niềm tin vào hạ tầng tài chính – công nghệ hiện đại và trên hết, là niềm tin vào con người và văn hóa tài chính minh bạch, liêm chính và tử tế” - TS Nguyễn Thị Phương Thảo chia sẻ - “Với khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, dươi sự lãnh đạo của Đảng, sự dẫn dắt của Chính phủ và sự đồng hành của cộng đồng quốc tế, chúng tôi cam kết tiếp tục kết nối dòng vốn quốc tế vào Việt Nam; tham gia triển khai các cơ chế tài chính – ngân hàng thí điểm; đầu tư mạnh mẽ vào chuyển đổi số, tài chính xanh, tài chính bao trùm; và phát triển nguồn nhân lực tài chính – công nghệ chất lượng cao cho tương lai”.

Sự ra đời của Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam hôm nay là một tuyên ngôn đổi mới, khẳng định rằng Việt Nam không chỉ hướng tới thu hút dòng vốn, mà còn chủ động thu hút trí tuệ, công nghệ và những giá trị phát triển bền vững.

“Chúng tôi tin tưởng rằng, với nền tảng đó, trong tương lai gần, Việt Nam có cơ sở vững chắc để trở thành một điểm đến tài chính uy tín, hấp dẫn và có trách nhiệm trong khu vực và trên thế giới” ﻿ - TS Nguyễn Thị Phương Thảo khẳng định.