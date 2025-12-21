Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Gia đình Chủ tịch DIC Corp bị bán giải chấp hơn 2,6 triệu cổ phiếu DIG

21-12-2025 - 11:45 AM | Doanh nghiệp

Trong hai phiên giao dịch ngày 15/12/2025 và 16/12/2025, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Hùng Cường cùng mẹ và em gái bị bán giải chấp tổng cộng hơn 2,6 triệu cổ phiếu DIG.

Mới đây, ông Nguyễn Hùng Cường- Chủ tịch HĐQT của Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, MCK: DIG, sàn HoSE) đã có các văn bản báo cáo về kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ.

Theo đó, trong phiên giao dịch ngày 15/12/2025 và 16/12/2025, ông Nguyễn Hùng Cường đã bị công ty chứng khoán bán giải chấp tổng cộng gần 2,1 triệu cổ phiếu DIG.

Sau giao dịch này, số lượng cổ phiếu DIG do ông Cường nắm giữ giảm từ hơn 70,6 triệu cổ phiếu xuống còn hơn 68,5 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu giảm từ 8,87% xuống còn 8,61% vốn tại DIC Corp.

Cũng trong khoảng thời gian nêu trên, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền- Phó Chủ tịch DIC Corp, đồng thời là em gái của Chủ tịch HĐQT Nguyễn Hùng Cường, cũng bị bán giải chấp hơn 280.000 cổ phiếu DIG.

Trước khi thực hiện giao dịch, bà Huyền đang sở hữu gần 16,1 triệu cổ phiếu DIG, tương đương tỷ lệ sở hữu 2,02%. Sau giao dịch, số lượng cổ phiếu DIG do bà Huyền nắm giữ giảm xuống còn hơn 15,8 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 1,99% vốn tại DIC Corp.

Tương tự, bà Lê Thị Hà Thành- mẹ của Chủ tịch HĐQT Nguyễn Hùng Cường cũng bị bán giải chấp hơn 255.500 cổ phiếu DIG trong phiên giao dịch ngày 16/12/2025. Qua đó, giảm sở hữu cổ phiếu DIG từ gần 18,5 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 2,32%) xuống còn hơn 18,2 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 2,29%).

Như vậy, tổng số lượng cổ phiếu DIG mà gia đình Chủ tịch HĐQT Nguyễn Hùng Cường bị bán giải chấp là hơn 2,6 triệu cổ phiếu, tổng giá trị tính theo mệnh giá hơn 26,3 tỷ đồng.

Trong một diễn biến khác, mới đây DIC Corp vừa thông tin về việc chuyển nhượng một phần dự Khu đô thị sinh thái Đại Phước (tên thương mại là DIC Đại Phước City Đồng Nai) trong quý IV/2025.

Cụ thể, DIC Corp đã đạt thỏa thuận chính thức với nhà đầu tư trong nước về việc chuyển nhượng phần diện tích gần 31 ha tại phân khu 1, 2, 3 thuộc dự án DIC Đại Phước City Đồng Nai. Thương vụ dự kiến mang về 2.400 tỷ đồng doanh thu, 748 tỷ đồng lợi nhuận gộp, đóng góp quan trọng vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 của DIC Corp.

Được biết, DIC Đại Phước City Đồng Nai có quy mô khoảng 465 ha với tổng mức đầu tư 7.506 tỷ đồng, được xác định là một trong những dự án chiến lược của DIC Corp tại khu vực phía Nam.

Đến nay, dự án đã hoàn tất thủ tục thủ tục pháp lý, giải phóng mặt bằng 100%, đồng thời được Sở Xây dựng xác nhận đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất và nhà ở tại phân khi 1,2,3. Toàn bộ diện tích kinh doanh của dự án đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,

DIC Corp đã hợp tác với các nhà đầu tư phát triển dự án cấp II trên diện tích kinh doanh khoảng 362 ha và trực tiếp đầu tư xây dựng để kinh doanh khai thác sản phẩm trên phần diện tích khoảng 103 ha.


Theo PV

An ninh tiền tệ

