Sự thật vụ mất hơn nửa tỉ đồng tại công ty vàng bạc ở Cần Thơ

21-12-2025 - 11:42 AM | Doanh nghiệp

Nữ nhân viên tiệm vàng ở TP Cần Thơ đã đánh tráo vàng thật thành bạc xi mạ để chiếm đoạt hơn nửa tỉ đồng.

Ngày 21-12, Công an phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ đang làm rõ vụ tráo đổi trang sức bằng vàng thật thành bạc xi mạ tại một tiệm vàng.

Đối tượng Đỗ Huỳnh Anh Thư. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Theo thông tin ban đầu, trong quá trình kiểm tra nội bộ, một công ty vàng bạc đá quý trên địa bàn phường Ninh Kiều phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường liên quan đến hàng hóa trưng bày tại cửa hàng.

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, đại diện công ty nêu trên đã đến Công an phường Ninh Kiều trình báo. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Ninh Kiều đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ.

Qua điều tra, Công an phường Ninh Kiều xác định Đỗ Huỳnh Anh Thư, là nhân viên bán hàng của công ty, đã lợi dụng sơ hở trong quá trình kiểm đếm, quản lý và trưng bày sản phẩm để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, đối tượng nhiều lần mua các sản phẩm bằng bạc xi mạ có kiểu dáng tương tự, sau đó tráo đổi với các sản phẩm trang sức bằng vàng thật đang trưng bày tại cửa hàng.

Sau khi chiếm đoạt, số trang sức bằng vàng thật được đối tượng mang đi cầm cố tại nhiều cơ sở khác nhau để lấy tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân. Tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt khoảng 545,3 triệu đồng.

Theo Ca Linh

Người Lao động

vàng bạc

